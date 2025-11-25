Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Union Saint-Gillois Royale Union SG Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland

Isztambuli BL-blama: Sallai legfeljebb annak örülhetett, hogy ezúttal nem őt állították ki

2025. november 25. 21:42

A Galatasaray roppant váratlan vereséget szenvedett hazai pályán a Royale Union SG-tól. Sallai Roland kezdőként végig a pályán volt a mérkőzést emberhátrányban befejező törököknél.

2025. november 25. 21:42
null

Rögtön vaskos meglepetéssel indult a labdarúgó Bajnokok Ligája keddi játéknapja: a favorit Galatasaray hazai pályán szenvedett váratlan, 1–0-s vereséget a belga kiscsapattól, a Royale Union Saint-Gilloise-tól. A török kirakatcsapat ráadásul emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, Sallai Roland azonban ezúttal végig a pályán maradt.

SALLAI Roland
Sallai Roland kezdőként végig a pályán volt a Galatasaray keddi meglepő veresége során (Fotó: MTI/AP/Francisco Seco)

A magyar válogatott játékos klubjában ismét jobbhátvédet alakított, miközben a Galata számos sérült játékosát nélkülözve állt fel a mérkőzéshez. A minőségbeli különbségnek ettől még illett volna kijönnie, főleg hazai közönség előtt, ám nem ez történt: a szenvedős első félidő után az 57. percben a találkozó első, egyben utolsó gólját a belgák kanadai ígérete, David Promise szerezte meg, sokkolva ezzel az isztambuli drukkereket. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

A törökök ráadásul ezt a meccset is emberhátrányban fejezték be, miután az 53. percben csereként beállt Arda Ünyay a hajrában 9 perc alatt kapott két sárgával mehetett zuhanyozni. A Galatasaray a legutóbbi bajnokiját sem úszta meg kiállítás nélkül, a Genclerbirligi ellen éppen Sallai jutott erre a sorsra

 – azok után, hogy légiósunk a magyar válogatott dublini vb-selejtezőjén is sokba kerülő piros lapot kapott. 

Ezt is ajánljuk a témában

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 0–1 (P. David 57.)
Kiállítva: Arda Ünyay (89., Galatasaray)
Ajax (holland)–Benfica (portugál) 0–2 (Dahl 6., Barreiro 90.)

(Nyitókép: MTI/AP/Francisco Seco)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!