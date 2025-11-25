Isztambuli BL-blama: Sallai legfeljebb annak örülhetett, hogy ezúttal nem őt állították ki

Az írek kismiskák a törökökhöz képest – áll a bál Sallai újabb piros lapja után
A magyar is kapott egy brutális belépőt a meccsen.
A Galatasaray roppant váratlan vereséget szenvedett hazai pályán a Royale Union SG-tól. Sallai Roland kezdőként végig a pályán volt a mérkőzést emberhátrányban befejező törököknél.
Rögtön vaskos meglepetéssel indult a labdarúgó Bajnokok Ligája keddi játéknapja: a favorit Galatasaray hazai pályán szenvedett váratlan, 1–0-s vereséget a belga kiscsapattól, a Royale Union Saint-Gilloise-tól. A török kirakatcsapat ráadásul emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, Sallai Roland azonban ezúttal végig a pályán maradt.
A magyar válogatott játékos klubjában ismét jobbhátvédet alakított, miközben a Galata számos sérült játékosát nélkülözve állt fel a mérkőzéshez. A minőségbeli különbségnek ettől még illett volna kijönnie, főleg hazai közönség előtt, ám nem ez történt: a szenvedős első félidő után az 57. percben a találkozó első, egyben utolsó gólját a belgák kanadai ígérete, David Promise szerezte meg, sokkolva ezzel az isztambuli drukkereket.
A törökök ráadásul ezt a meccset is emberhátrányban fejezték be, miután az 53. percben csereként beállt Arda Ünyay a hajrában 9 perc alatt kapott két sárgával mehetett zuhanyozni. A Galatasaray a legutóbbi bajnokiját sem úszta meg kiállítás nélkül, a Genclerbirligi ellen éppen Sallai jutott erre a sorsra
– azok után, hogy légiósunk a magyar válogatott dublini vb-selejtezőjén is sokba kerülő piros lapot kapott.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar is kapott egy brutális belépőt a meccsen.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 0–1 (P. David 57.)
Kiállítva: Arda Ünyay (89., Galatasaray)
Ajax (holland)–Benfica (portugál) 0–2 (Dahl 6., Barreiro 90.)
(Nyitókép: MTI/AP/Francisco Seco)