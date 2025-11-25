Isztambuli BL-blama: Sallai legfeljebb annak örülhetett, hogy ezúttal nem őt állították ki

Rögtön vaskos meglepetéssel indult a labdarúgó Bajnokok Ligája keddi játéknapja: a favorit Galatasaray hazai pályán szenvedett váratlan, 1–0-s vereséget a belga kiscsapattól, a Royale Union Saint-Gilloise-tól. A török kirakatcsapat ráadásul emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, Sallai Roland azonban ezúttal végig a pályán maradt.

Sallai Roland kezdőként végig a pályán volt a Galatasaray keddi meglepő veresége során (Fotó: MTI/AP/Francisco Seco)

A magyar válogatott játékos klubjában ismét jobbhátvédet alakított, miközben a Galata számos sérült játékosát nélkülözve állt fel a mérkőzéshez. A minőségbeli különbségnek ettől még illett volna kijönnie, főleg hazai közönség előtt, ám nem ez történt: a szenvedős első félidő után az 57. percben a találkozó első, egyben utolsó gólját a belgák kanadai ígérete, David Promise szerezte meg, sokkolva ezzel az isztambuli drukkereket.