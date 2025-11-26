Magyar Péter sehogy sem tud jól kijönni ebből a megszorítócsomag-ügyből: ha igazat mond, az a baj, ha meg hazudik, akkor az

2) Magyar Péter eddigi, nem túl hosszú, de annál „asszertívebb” politikai pályafutása során semmilyen valódi gazdasági programot nem mutatott fel. Abszolút semmit. Amit a T. pártelnök hangoztat, az nem program, legfeljebb szlogen. Egy gazdasági program lényege ugyanis: kinek, mikor, mennyit? – erről azonban eddig egy szó sem hangzott el.

És itt jön képbe Kármán András, a Tisza új „költségvetési és adópolitikai szakértője”.

Ő ugyanis erősíti azt a gyanút, hogy a kiszivárgott tanulmánygyűjtemény bizony nagyon is valós.

A HVG-nek Kármán – a Tisza saját szemlézése szerint – többek között arról beszélt, hogy „az államadósság fenntarthatatlan pályán mozog”, hogy „a következő kormányra nehéz feladatok várnak”, valamint hogy az elmúlt években aránytalanul keveset fizetőknek nagyobb részt kellene vállalniuk, aminek része lenne a vagyonadó is. Emellett olyan intézkedéseket javasol, amelyek kimutathatóan az átlagemberek terheit nem csökkentik a gyakorlatban: például a zöldségek és gyümölcsök áfájának mérséklését, illetve a KATA „újragondolt” visszahozását – ami valójában sosem lett teljesen kivezetve.

Kármán volt az is, aki a Corvinuson arról beszélt, hogy „növekedési válságban van a magyar gazdaság”, hogy a magas jövedelműek esetében feltűnően alacsony az összes adó- és járulékterhelés, szükséges lenne a támogatáspolitika felülvizsgálata, problémás a vagyonadók szinte teljes hiánya, és cél lenne egy igazságosabb adórendszer. Azt is megjegyezte, hogy a magyar költségvetés GDP-arányosan jóval többet költ általános kormányzati kiadásokra, gazdasági ügyekre, sportra és vallásra, mint a V3-országok.