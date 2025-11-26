Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság megszorítások Tisza Magyar Péter Bokros-csomag Kata

Magyar Péter sehogy sem tud jól kijönni ebből a megszorítócsomag-ügyből: ha igazat mond, az a baj, ha meg hazudik, akkor az

2025. november 26. 05:32

A gazdaság behúzná a féket, nőne a szegénység, és aki piacképes tudással rendelkezik, az nagy eséllyel elhagyná az országot a jobb megélhetésért.

2025. november 26. 05:32
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Kiszivárgott a „Magyarország 2027–2035 Gazdasági konvergenciaprogram – Szakpolitikai tanulmánygyűjtemény” a Tisza Párttól – és hát nem sok köszönet van benne. A több, mint 600 oldalas anyag ugyanis nagyobb megszorítást vetít előre, mint amekkorát anno a Bokros-csomag jelentett – márpedig az volt eddig a magyar gazdaságtörténet legnagyobb megszorítócsomagja.

A Mandiner természetesen végig fogja rágni mind a 600 oldalt, de első körben két dologra hívnám fel a figyelmet:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

1) Magyar Péter – természetesen – mindent azonnal letagadott. A tagadással viszont az a gond, hogy akkor is baj van, ha igazat mond, és akkor is, ha nem. A T. pártelnök szerint az Indexen megjelent cikk „nem létező dokumentumra hivatkozik”. Csakhogy a dokumentum nagyon is létezik, kézzelfogható, lapozható, az Index pedig fotókat is közölt a belsejéről. Tehát Magyar Péter minimum téved. Ha pedig – tegyük fel – mégis igazat mond, akkor felmerül a kérdés:

miféle inkompetens bagázs az, amelyiknek még szakpolitikai tanulmánygyűjteménye sincs?

(Mellékszálként ezt a „minimum tévedést” támasztja alá Magyar eggyel későbbi posztja is, amelyben arról értekezett, hogy „a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy a fideszes hazugságokkal ellentétben sem bennfentes kereskedelmet, sem piacbefolyásolást nem követtem el”, holott hazugságaival ellentétben az MNB épp azt mondta ki, hogy „az MNB a piacfelügyeleti eljárás során a bizonyítás szempontjából kiemelt jelentőségű információkat (így például az adott időszakra vonatkozó híváslistákat) nem tudott megismerni a jelenlegi jogszabályi keretekre tekintettel [értsd, a mentelmi jog miatt], így azt a bizonyíthatóság hiányára tekintettel lezárta” és „a jegybank a rendelkezésére álló bizonyítékokat átadta a szélesebb eszköztárral bíró nyomozóhatóságoknak”.)

2) Magyar Péter eddigi, nem túl hosszú, de annál „asszertívebb” politikai pályafutása során semmilyen valódi gazdasági programot nem mutatott fel. Abszolút semmit. Amit a T. pártelnök hangoztat, az nem program, legfeljebb szlogen. Egy gazdasági program lényege ugyanis: kinek, mikor, mennyit? – erről azonban eddig egy szó sem hangzott el.

És itt jön képbe Kármán András, a Tisza új „költségvetési és adópolitikai szakértője”.

Ő ugyanis erősíti azt a gyanút, hogy a kiszivárgott tanulmánygyűjtemény bizony nagyon is valós.

A HVG-nek Kármán – a Tisza saját szemlézése szerint – többek között arról beszélt, hogy „az államadósság fenntarthatatlan pályán mozog”, hogy „a következő kormányra nehéz feladatok várnak”, valamint hogy az elmúlt években aránytalanul keveset fizetőknek nagyobb részt kellene vállalniuk, aminek része lenne a vagyonadó is. Emellett olyan intézkedéseket javasol, amelyek kimutathatóan az átlagemberek terheit nem csökkentik a gyakorlatban: például a zöldségek és gyümölcsök áfájának mérséklését, illetve a KATA „újragondolt” visszahozását – ami valójában sosem lett teljesen kivezetve.

Kármán volt az is, aki a Corvinuson arról beszélt, hogy „növekedési válságban van a magyar gazdaság”, hogy a magas jövedelműek esetében feltűnően alacsony az összes adó- és járulékterhelés, szükséges lenne a támogatáspolitika felülvizsgálata, problémás a vagyonadók szinte teljes hiánya, és cél lenne egy igazságosabb adórendszer. Azt is megjegyezte, hogy a magyar költségvetés GDP-arányosan jóval többet költ általános kormányzati kiadásokra, gazdasági ügyekre, sportra és vallásra, mint a V3-országok.

A kiszivárgott dokumentum pedig pontosan ezekre kínál „válaszokat”:

  • Az államadósság „fenntarthatatlanságára” válasz egy 1300 milliárdos megszorítócsomag (most tegyük félre, hogy tényleg fenntarthatatlan-e az a bizonyos államadósság),
  • A „gazdagok túl alacsony közteher-viselésére” válasz a kiszivárgott vagyonadó,
  • A zöldség-gyümölcs áfájának csökkentése meglepően logikus a tervezet rekordmagas, 32%-os alkoholra és autókra kivetett áfáját figyelembe véve,
  • A KATA „újrabevezetése” nem ellentétes azzal, hogy a tervezet szerint azt már csak diákok és nyugdíjasok választhatnák,
  • Végezetül a „támogatáspolitika felülvizsgálatát” ugyanakkor a kiszivárgott anyag egyáltalán nem részletezi azon túl, hogy a családi adókedvezményt erősen megnyirbálná, és a GYED-et kivezetné.

Mit is takar ez a 600 oldalas Tisza-csomag?

Az esettanulmányban sok minden van, de már abban írják, hogy 1300 milliárd forintos csomagról lenne szó – ami lebontva évente 136.268 forintnyi megszorítást jelentene minden egyes magyar emberre nézve (legyen az csecsemő vagy épp nyugdíjas), vagy 278.373 forintnyi megszorítást minden egyes foglalkoztatottra, vagy épp ha háztartásonkénti bontásban nézzük, 

akkor 321.409 forint mínuszt jelentene évente rövid távon a háztartásoknak.

Maga a csomag „sokkterápia” lenne: azonnali, mélyreható átalakítás – azonnali jelentős életszínvonal-csökkenés mellett, hasonlóan, mint a Bokros-csomag anno, csak épp annál is nagyobb mértékben. Egyszerre csökkentené a keresleti oldalt (lakossági fogyasztást) és a kínálati oldalt is (vállalati terhek).

Ha a csomag tartalma megvalósulna, a fizetések nettó értéke azonnal csökkenne a magasabb SZJA és az új járulékok miatt, miközben a boltban sok minden drágulna az alkoholra, autókra, dohánytermékekre kivetett 32%-os áfa és a különadók hatására. Az embereknek egyszerűen nem maradna pénzük költeni, ami megfojtaná a kereskedelmet és a szolgáltatókat.

A fizetős egészségügy és a nyugdíjrendszer privatizálása a pénztárcától tenné függővé, ki kap ellátást és ki nem. 

A gyed elvétele és az adókedvezmények drasztikus megvágása miatt a gyerekvállalás anyagi kockázattá válna, ami újra padlóra küldené a születésszámot.

A cégekre rakott sávos adók és a kata/ekho „átalakítása” ellehetetlenítené a vállalkozásokat. Az évi 6,5%-os vagyonadó irreális: senki sem tartaná itthon a pénzét, a befektetők menekülnének, az ingatlanpiac pedig összeomlana, mivel a vagyon tartása többe kerülne, mint amennyit hoz.

Ez a program nem növekedést, hanem durva pénzkivonást jelentene. A gazdaság behúzná a féket, nőne a szegénység, és aki piacképes tudással rendelkezik, az nagy eséllyel elhagyná az országot a jobb megélhetésért. De az tuti, hogy egyből lenne többletbevétel az államkasszában – bár kevesebb, mint 1300 milliárd, és az is csak addig, amíg be nem feketedik a gazdaság, s be nem üt a válság, ami ilyen gazdaságpolitika mellett elkerülhetetlen.

Nyitókép: Facebook

Összesen 62 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2025. november 26. 08:51
Meg tudná magyarázni valamelyik balfasz, hogy milyen személyes érdeke fűződik a migrik illegális beengedéséhez, azaz az embercsempészethez, az óvodai, iskolai pedofil buzi szeánszokhoz, azaz a gyerekek szexuális megrontásához, hogy a háborút és a korrupciót táplálva Ukrajnába dobjuk, ott elégetni a javainkat?
Válasz erre
0
0
kistv
2025. november 26. 08:49
A Mandiner természetesen végig fogja rágni mind a 600 oldalt: a mandinerhez is befújta a szél. Mikor lesz végre feltéve valahová, hogy bárki láthassa, hogy nem csak kitaláció.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. november 26. 08:40
A tiszafostos megszavaztatta az EP képviselőivel a határon illegálisan beengedés, bejuttatás, azaz az embercsempészet támogatását és a becsempészettek szétosztását, a kvóta szerinti kényszer betelepítések sürgetését is. Hát szavazzon a rosseb az ilyen embercsempész bűnözőre, ha az EU főembercsempész diktátorai akárhogyan is tolják.
Válasz erre
1
0
Lilyana2
2025. november 26. 08:36
Hogy nem lehet elég az, hogy már számtalanszor csinált segget a szájából?! Aki ezek után is hisz neki, annak nem maradt egy cseppnyi ép esze sem!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!