Gazdasági nagyhatalom fordult szembe Németországgal, brutális megszorítócsomag a Tiszától, eldőlt Rossi sorsa

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
A Mestertervben utánajártunk, mikortól lépne életbe az új szabályozás és mit jelentene ez Magyarország számára.
Az is kiderült, mikortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot.
Az európai politika továbbra is az orosz–ukrán háborúra fókuszál, holott az illegális bevándorlás kérdése továbbra is az Unió vállára nehezedik. Az Európai Bizottság november közepén hozta ki jelentését a migráció kapcsán, amelyben úgy fogalmazott, hogy „központi mérföldkőhöz érkezett a menekültpolitika”. Be akarják vezetni a Migrációs Paktum szolidaritási mechanizmusát, melynek értelmében évente legalább 30 000 migránst kellene elosztani országonként, így természetesen Magyarországra is jutna belőlük. Ha viszont valamelyik ország nem akar migránsokat befogadni, annak 600 millió eurót kellene fizetnie. A legfrissebb Mestertervben a mechanizmus bevezetését illető következményeket veséztük ki.
Ha csak valami váratlan nem jön közbe, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökségi ülését követően biztossá válhat, hogy Marco Rossi, a férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya folytatja a 2018 júniusában megkezdett munkáját. Azóta kiderült:
Rossi marad a szövetségi kapitány.
Az MLSZ csütörtöki elnökségén döntött.
Egy, az Index birtokába jutott dokumentum szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő. A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. A dokumentum az állam szerepének kiterjesztését, a jövedelmek és a vagyonok radikális újraelosztását, valamint a közteherviselés átfogó átrendezését javasolja – olvasható a cikkben.
A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel.
Gerhard Karner osztrák belügyminiszter bejelentette, hogy Ausztria új határvédelmi koncepciót dolgoz ki az illegális migráció visszaszorítására, amelyben a magyarországi „Róka Művelet” is szerepel majd. A szlovák belügyminiszterrel, Matúš Šutaj Eštokkal folytatott egyeztetésen mindketten elutasították az EU-s menekültelosztási kvótákat és hangsúlyozták:
az uniós külső határoknak működniük kell.
Karner szerint a menekültügyi eljárások harmadik országokban történő lefolytatása is megoldás lehetne. Az SPÖ Burgenland vezetője, Fürst Roland óvatosságra intett a határellenőrzések enyhítésével kapcsolatban.
Egyre többen utasítják el az EU-s menekültelosztási kvótákat.
A norvég kormány és a választók egyre elégedetlenebbül szemlélik, hogy az európai villamosenergia-piac működése miatt emelkednek az energiaárak, miközben Berlin ragaszkodása az egységes német árrendszerhez egyre nagyobb terhet ró Oslóra. Terje Aasland norvég energiaügyi miniszter az Euractivnak adott interjúban arról beszélt, hogy Németország döntései közvetlenül hajtják fel az árakat, és ez oda vezethet, hogy Norvégia akár ki is szállhat az európai villamosenergia-piacból.
Oslóban már egy zuhany is 1500 forintba kerülhet csúcsidőben.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor