Valami megmozdult az Európai Unióban: Magyarország döntése mellett tette le a garast Ausztria és Szlovákia

Történelmi fordulat előtt áll Ausztria: döntő lépésre szánták el magukat Orbán szövetségesei
Gerhard Karner osztrák belügyminiszter bejelentette, hogy Ausztria új határvédelmi koncepciót dolgoz ki az illegális migráció visszaszorítására, amelyben a magyarországi „Róka Művelet” is szerepel majd – írja a Der Standard.
A szlovák belügyminiszterrel, Matúš Šutaj Eštokkal folytatott egyeztetésen mindketten elutasították az EU-s menekültelosztási kvótákat és hangsúlyozták: az uniós külső határoknak működniük kell.
Karner szerint a menekültügyi eljárások harmadik országokban történő lefolytatása is megoldás lehetne. Az SPÖ Burgenland vezetője, Fürst Roland óvatosságra intett a határellenőrzések enyhítésével kapcsolatban.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: HANS PUNZ / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP