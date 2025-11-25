Valami megmozdult az Európai Unióban: Magyarország döntése mellett tette le a garast Ausztria és Szlovákia

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter bejelentette, hogy Ausztria új határvédelmi koncepciót dolgoz ki az illegális migráció visszaszorítására, amelyben a magyarországi „Róka Művelet” is szerepel majd – írja a Der Standard.

A szlovák belügyminiszterrel, Matúš Šutaj Eštokkal folytatott egyeztetésen mindketten elutasították az EU-s menekültelosztási kvótákat és hangsúlyozták: az uniós külső határoknak működniük kell.

Karner szerint a menekültügyi eljárások harmadik országokban történő lefolytatása is megoldás lehetne. Az SPÖ Burgenland vezetője, Fürst Roland óvatosságra intett a határellenőrzések enyhítésével kapcsolatban.