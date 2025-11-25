Ft
Marco Rossi telex MLSZ

Úgy tűnik, a Telexnél inkább lemondatták volna Marco Rossit

2025. november 25. 23:03

A baloldali portál jó előre bekészült a szövetségi kapitány távozásáról szóló cikkel. Aztán hivatalosan is bejelentették, amit már mindenki tudott, vagyis Marco Rossi maradását – hiába...

2025. november 25. 23:03
Noha a magyar sportsajtó jobban értesült fele már napok óta kész tényként kezelte a csupán a hivatalos megerősítésre váró hírt Marco Rossi szövetségi kapitányi maradásáról, a Telexnél erről nem kívántak tudomást venni. Az Öltözőn Túl Facebook-oldal szúrta ki, hogy a baloldali portál bizonyára jó előre bekészült a kapitány távozásáról szóló hírrel, hogy az URL-t aztán gyanítható csalódottságukban végül a kedd esti, formális döntés után se írják át a valóságnak megfelelőre – a Rossi maradásáról szóló cikk így jelenleg is a „Marco Rossi szövetségi kapitány távozik” linken érhető el… De legalább független, objektív!

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

vakiki
2025. november 26. 04:04
Bekészültek Rossi távozására? Akkor most készüljenek be a maradására. A telex akar lenni a szövetségi kapitány? Biztos nagyon ügyesen megoldaná.😁😁😁
langyostiszasok
2025. november 26. 01:22
Ezeknek a faszszopó rohadt sátánista zsidóknak mindegy , csak a magyarok szenvedjenek Hát tudjátok mit nekünk is mindegy csak a zsidók szenvedjenek !
Smisla
2025. november 25. 23:45
Fenték rá a fogukat, de a valóság gyakoribb vendég náluk, mint szeretnék. 444 ... nem is tudom, valami normálisabb nevet nem választhattak volna maguknak? Milyen érzés lehet háromszor is negyediknek lenni, mikor egyedül indulnak ... ?
123321
2025. november 25. 23:40
hűűűű micsoda botráááány! :O
