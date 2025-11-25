Úgy tűnik, a Telexnél inkább lemondatták volna Marco Rossit

Noha a magyar sportsajtó jobban értesült fele már napok óta kész tényként kezelte a csupán a hivatalos megerősítésre váró hírt Marco Rossi szövetségi kapitányi maradásáról, a Telexnél erről nem kívántak tudomást venni. Az Öltözőn Túl Facebook-oldal szúrta ki, hogy a baloldali portál bizonyára jó előre bekészült a kapitány távozásáról szóló hírrel, hogy az URL-t aztán gyanítható csalódottságukban végül a kedd esti, formális döntés után se írják át a valóságnak megfelelőre – a Rossi maradásáról szóló cikk így jelenleg is a „Marco Rossi szövetségi kapitány távozik” linken érhető el… De legalább független, objektív!