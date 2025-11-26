Brutális megszorítás: Magyar Péterék feltámasztanák a kommunista rendszert! (VIDEÓ)

Egy nem túl jelentős vagyon után is fizetni kel majd, ha a Tisza alakít kormányt

Ebből nem lesz pluszbevétel

A Blochamps Capital elemzése a vagyonadóval kapcsolatban korábban arról írt, hogy már nagyjából 7-10 ezer magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30 ezer fő teljes vagyona pedig meghaladja az egymilliárdot. Egyes becslések szerint a hazai vagyonosok száma 2030-ra akár ötödével is nőhet – írta a Piac és Profit. A lap idézte Karagich Istvánt, a piacvezető privátbanki tanácsadó cégének ügyvezetőjét, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy ha bevezetnék a vagyonadót és azt 1 milliárd forintnál húznák meg, az jó eséllyel jóval szerényebb mértékben növelné az állam bevételeit, miközben egyes vagyonhányadok gyors külföldre települését, a vállalkozások profitvisszafogását indítaná el.

A szakértő megjegyezte, hogy a több tíz, esetleg százmilliárd forintos vagyonnal bíró gazdagoknak szinte biztos lesz pénzük arra, hogy jogászokkal és konstrukciókkal megkerüljék a szabályokat. De ha 1 milliárdnál húznak vonalat, az üzenet a feltörekvő középosztálynak:

rossz helyen gyarapodtál – ebből pedig nem pluszbevétel, hanem vagyonexport lesz”

– vázolt fel egy negatív forgatókönyvet a Blochamps Capital ügyvezetője. „Ahogy ma legyintünk arra, hogy valaki milliomos – hiszen alig több, mint két havi átlagbér és 2,5 hónapnyi medián nettó bér elég hozzá –, ugyanígy ma a vállalkozói szférában milliárdosnak lenni sem jelent akkora különlegességet, mint tíz éve” – magyarázta Karagich.

A Blochamps adatai szerint a 400 millió forint feletti klasszikus pénzügyi vagyonnal bíró gazdagok köre 2020 és 2025 között nagyjából 10 ezer fővel bővült, így jóval nagyobbat ugrott, mint a megelőző 15 évben együttvéve – olvasható az összeállításban.

Gyurcsányi úton Magyarék

A vagyonadó ötlete igazi baloldali felvetés, amit erősen támogat a nyugati progresszív pénzügyi vonal. Pontosan mutatja ezt, hogy ilyen közteher bevezetésével idehaza legutóbb a Gyurcsány–Bajnai-kormányok próbálkoztak 2009-ben, az IMF-mentőcsomagot követő brutális megszorításhullám keretei között. Az adó az ingatlanokra és a járművekre terjedt volna ki, de a szabályrendszer legfontosabb részét 2010 legelején megsemmisítette az Alkotmánybíróság, mert a jogszabály alkotmányellenes módon írta elő a lakóingatlanok forgalmi értékének megállapítását. A Gyurcsányékkal való párhuzam alapozza meg azt az állítást, hogy a Tisza terve valójában egy baloldali megszorító csomag.



