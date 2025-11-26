Brutális megszorítás: Magyar Péterék feltámasztanák a kommunista rendszert! (VIDEÓ)
2025. november 26. 05:37
A Tisza Párt új tervezete szerint már 500 millió forintos összvagyontól kezdődően évi 6,5 százalékos vagyonadót vetnének ki, amely minden ingatlanra, nagy értékű ingóságra és befektetésre kiterjedne. A Mandiner által megkérdezett szakértő szerint Magyarék terve a kommunista rendszer újjászületését jelentené.
A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel.
A tervezetben – amelynek létét Magyar Pétertagadja, az azt közlő portálokat pedig propagandistázza – többek között szerepel a vagyonokra kivetendő, évi 6,5 százalékos különadó. Ráadásul nemcsak a luxusingatlanokra, hanem autókra és különböző nagyobb értékű ingóságokra is. Az adóhatóság minden ingatlan és nagyobb ingóságra kiterjedő teljes vagyonfelmérést hajtana végre.
Több lap is tényként kezelte a Tisza-vezér állításait.
A tervezet szerint minden olyan magyar állampolgár érintett lenne, akinek az összvagyona meghaladja az 500 millió forintot.
A határvonal viszont nem egy-egy vagyonelemre, hanem a teljes vagyonra vonatkozik: ide számítana az összes ingatlan, minden 1600 köbcenti fölötti autó, üzletrész, értékpapír, műtárgy, sőt még a magasabb értékű ékszerek is.
Több vagyonadó-változat is kering
Elsőként érdemes felidézni, hogy nem ez az első tiszás vagyonadó javaslat. Az elmúlt hónapokban több elképzelés is napvilágot látott. Az egyik megismert változat szerint 1 százalékos éves vagyonadó kerülhet bevezetésre olyan vagyonra, amely meghalad bizonyos küszöböt: a javaslat szerint ez a küszöb 5 milliárd forint feletti vagyon lehet. Később ezt levitték egymilliárd forintra. Ez tehát nem „mindenkire vagyontárgyra” vonatkozna, hanem csak az igen tehetős rétegre. A javasolt adóalap kiterjedne pl. jachtokra, magánrepülőkre, festményekre, sportkocsikra, de elvileg céges vagyonra és külföldön lévő vagyonra is.
Az adó alapját vizsgálva a Tisza-pártiak szerint az illetékmentes ajándékozások körét is figyelembe kellene venni: vagyis nem lehetne egyszerűen átírni a vagyont gyerekek nevére, hogy elkerüljék az adót.
Rendkívül negatív következményekkel járhat a leggazdagabb magyarok vagyonának megadóztatása. A Tisza vagyonadója miatt nemcsak a külföldre menekítés indulhat be, de már eleve a vagyonok megállapítása is komoly problémákba ütközne. A csodafegyvernek tartott ötletből ráadásul bevétel sem biztos, hogy lenne.
A Nemzet Hangja nevű szavazás október elsején elindított második körében a Tisza már arról (is) megkérdezte szimpatizánsait: akarják-e, hogy már az egymilliárd forintos vagyonra is kivessék majd a vagyonadót. A szavazók 96 százaléka akarta.
Óriási teher
A Tiszánál tehát messze nincs kőbe vésve, mekkora összegtől számít náluk valaki annyira gazdagnak, hogy vagyona egy részét az állam adó formájában elvegye. Ez azért lényeges mozzanat, mert
a papírra vetett gazdasági program szerint a párt 500 millió forinttól vezetné be a vagyonadót. A mérték pedig nem 1 százalék lenne, hanem sokkal több, 6,5 százalék.
A tervezethez csatolt példaszámításokból ugyan arra lehet következtetni, hogy érvényesülne valamiféle lépcsőzetesség, de a teher ezzel együtt is óriási lenne.
Lássunk néhány részletet a baloldali megszorító csomagnak nevezhető tervezetből!
A Tisza elképzelése szerint vagyonadó terhelné a hazai és az unióban tartott vagyonelemeket.
Adót kellene fizetni az ingatlanok, az értékpapírok, a befektetések, az üzletrészek és a 800 ezer forintnál értékesebb műtárgyak után.
Megadóztatnák az EU-n kívül tartott ingatlanokat, üzletrészeket és befektetéseket is.
Itt a szabályok némileg eltérnek, az adó az első év után kisebb lenne.
A vagyonadó esetében általában az a legfontosabb kérdés, hogy ki és miként értékeli fel a vagyont. A tervezet ennek kapcsán annyit árul el, hogy az ingatlanok értékét a NAV állapítaná meg. Valószínűleg országosan, minden ingatlanra kiterjedően. Fontos eleme a Tisza-tervnek emellett, hogy ha valaki valamely vagyonát eltitkolná, 400 százalékos mulasztási bírságot kellene fizetnie.
A legárulkodóbb részlet azonban az, hogy mennyit remélnek a Tiszánál a vagyonadóból. A
belföldi és uniós vagyonok után évi 600-800 milliárd forintot szednének be, ehhez kapcsolódik a külföldön tartott vagyonok után várt további 200-300 milliárd forint. A két adónem a GDP mintegy 2 százalékának megfelelő pluszbevételt biztosíthat
– áll a párt dokumentumában.
A tervezet készítői nem rejtették véka alá, hogy nagyon magas adómértéket határoztak meg: maguk írták le, hogy a nagyobb kulcsot írnának elő, mint bármely más vagyonadót alkalmazó ország. Ugyanakkor rögzítették, hogy a közterhet nem büntetésnek szánják, hanem az újraelosztás egy formájának. A kockázatokról szólva megjegyezték, hogy felmerül a vagyonkimentés veszélye, aminek megelőzéséhez erős adóhatósági ellenőrzést tartanak szükségesnek. Ezt nem lehet másként értelmezni, csak úgy, hogy a NAV-ot ráküldenék a társadalomra.
Ez a 6,5 százalékos vagyonadó valami egészen elképesztő ötlet – erről már Sebestyén Géza beszélt a Mandinernek. Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője közölte, Európában a legdurvább ingatlanadó Nagy-Britanniában van, de ott is „csak” körülbelül 2,5 százalékos a szintje.
A másik két dobogós országban, Görögországban és Franciaországban is csupán 1 százalék körül van.
Egy 6,5 százalékos vagyonadó azt jelentené, hogy körülbelül 15 év alatt einstandolja az állam egy magánszemély teljes vagyonát. Ez gyakorlatilag a kommunista rendszer újjászületése, csak nem egyszeri, hanem 15 évre elnyújtott rablással – tette hozzá.
Nem beszélve arról, mekkora anyagi és gazdasági károkat okozna Magyarországnak az, ha a gazdag, tehetős vállalkozók elhagynák hazánkat. Mert egy ilyen adó mellett nem sokan maradnának itthon.
Ebből nem lesz pluszbevétel
A Blochamps Capital elemzése a vagyonadóval kapcsolatban korábban arról írt, hogy már nagyjából 7-10 ezer magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30 ezer fő teljes vagyona pedig meghaladja az egymilliárdot. Egyes becslések szerint a hazai vagyonosok száma 2030-ra akár ötödével is nőhet – írta a Piac és Profit. A lap idézte Karagich Istvánt, a piacvezető privátbanki tanácsadó cégének ügyvezetőjét, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy ha bevezetnék a vagyonadót és azt 1 milliárd forintnál húznák meg, az jó eséllyel jóval szerényebb mértékben növelné az állam bevételeit, miközben egyes vagyonhányadok gyors külföldre települését, a vállalkozások profitvisszafogását indítaná el.
A szakértő megjegyezte, hogy a több tíz, esetleg százmilliárd forintos vagyonnal bíró gazdagoknak szinte biztos lesz pénzük arra, hogy jogászokkal és konstrukciókkal megkerüljék a szabályokat. De ha 1 milliárdnál húznak vonalat, az üzenet a feltörekvő középosztálynak:
rossz helyen gyarapodtál – ebből pedig nem pluszbevétel, hanem vagyonexport lesz”
– vázolt fel egy negatív forgatókönyvet a Blochamps Capital ügyvezetője. „Ahogy ma legyintünk arra, hogy valaki milliomos – hiszen alig több, mint két havi átlagbér és 2,5 hónapnyi medián nettó bér elég hozzá –, ugyanígy ma a vállalkozói szférában milliárdosnak lenni sem jelent akkora különlegességet, mint tíz éve” – magyarázta Karagich.
A Blochamps adatai szerint a 400 millió forint feletti klasszikus pénzügyi vagyonnal bíró gazdagok köre 2020 és 2025 között nagyjából 10 ezer fővel bővült, így jóval nagyobbat ugrott, mint a megelőző 15 évben együttvéve – olvasható az összeállításban.
Gyurcsányi úton Magyarék
A vagyonadó ötlete igazi baloldali felvetés, amit erősen támogat a nyugati progresszív pénzügyi vonal. Pontosan mutatja ezt, hogy ilyen közteher bevezetésével idehaza legutóbb a Gyurcsány–Bajnai-kormányok próbálkoztak 2009-ben, az IMF-mentőcsomagot követő brutális megszorításhullám keretei között. Az adó az ingatlanokra és a járművekre terjedt volna ki, de a szabályrendszer legfontosabb részét 2010 legelején megsemmisítette az Alkotmánybíróság, mert a jogszabály alkotmányellenes módon írta elő a lakóingatlanok forgalmi értékének megállapítását. A Gyurcsányékkal való párhuzam alapozza meg azt az állítást, hogy a Tisza terve valójában egy baloldali megszorító csomag.