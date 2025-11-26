Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza-adó Magyar Péter vagyonadó

Brutális megszorítás: Magyar Péterék feltámasztanák a kommunista rendszert! (VIDEÓ)

2025. november 26. 05:37

A Tisza Párt új tervezete szerint már 500 millió forintos összvagyontól kezdődően évi 6,5 százalékos vagyonadót vetnének ki, amely minden ingatlanra, nagy értékű ingóságra és befektetésre kiterjedne. A Mandiner által megkérdezett szakértő szerint Magyarék terve a kommunista rendszer újjászületését jelentené.

2025. november 26. 05:37
null
Kovács András
Kovács András

A Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő. A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. 

Magyar
Kiszivárogtak Magyar Péterék brutális megszorítási tervei

Ezt is ajánljuk a témában

A tervezetben – amelynek létét Magyar Péter tagadja, az azt közlő portálokat pedig propagandistázza – többek között szerepel a vagyonokra kivetendő, évi 6,5 százalékos különadó. Ráadásul nemcsak a luxusingatlanokra, hanem autókra és különböző nagyobb értékű ingóságokra is. Az adóhatóság minden ingatlan és nagyobb ingóságra kiterjedő teljes vagyonfelmérést hajtana végre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A tervezet szerint minden olyan magyar állampolgár érintett lenne, akinek az összvagyona meghaladja az 500 millió forintot.

A határvonal viszont nem egy-egy vagyonelemre, hanem a teljes vagyonra vonatkozik: ide számítana az összes ingatlan, minden 1600 köbcenti fölötti autó, üzletrész, értékpapír, műtárgy, sőt még a magasabb értékű ékszerek is.

Több vagyonadó-változat is kering 

Elsőként érdemes felidézni, hogy nem ez az első tiszás vagyonadó javaslat. Az elmúlt hónapokban több elképzelés is napvilágot látott. Az egyik megismert változat szerint 1 százalékos éves vagyonadó kerülhet bevezetésre olyan vagyonra, amely meghalad bizonyos küszöböt: a javaslat szerint ez a küszöb 5 milliárd forint feletti vagyon lehet. Később ezt levitték egymilliárd forintra.  Ez tehát nem „mindenkire vagyontárgyra” vonatkozna, hanem csak az igen tehetős rétegre. A javasolt adóalap kiterjedne pl. jachtokra, magánrepülőkre, festményekre, sportkocsikra, de elvileg céges vagyonra és külföldön lévő vagyonra is. 

Az adó alapját vizsgálva a Tisza-pártiak szerint az illetékmentes ajándékozások körét is figyelembe kellene venni: vagyis nem lehetne egyszerűen átírni a vagyont gyerekek nevére, hogy elkerüljék az adót.

 Az adózás gyakorisága: várhatóan éves vagyonadó, azaz évente kellene fizetni. A Tisza-párti szakértők becslése szerint – optimista forgatókönyv szerint – 150 milliárd forint is befolyhatna évente ebből az adóból. Ugyanakkor kritikusok szerint az adóalap becslése és a behajthatóság komoly nehézségekbe ütközne: likvid vagyont könnyebb mozgatni („kimenekítés”), a nem realizált vagyon (pl. cégtulajdon) értékelése bonyolult, az adókötelezettség behajtása pedig nem garantált. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A Nemzet Hangja nevű szavazás október elsején elindított második körében a Tisza már arról (is) megkérdezte szimpatizánsait: akarják-e, hogy már az egymilliárd forintos vagyonra is kivessék majd a vagyonadót. A szavazók 96 százaléka akarta.

Óriási teher

A Tiszánál tehát messze nincs kőbe vésve, mekkora összegtől számít náluk valaki annyira gazdagnak, hogy vagyona egy részét az állam adó formájában elvegye. Ez azért lényeges mozzanat, mert 

a papírra vetett gazdasági program szerint a párt 500 millió forinttól vezetné be a vagyonadót. A mérték pedig nem 1 százalék lenne, hanem sokkal több, 6,5 százalék. 

A tervezethez csatolt példaszámításokból ugyan arra lehet következtetni, hogy érvényesülne valamiféle lépcsőzetesség, de a teher ezzel együtt is óriási lenne.

Lássunk néhány részletet a baloldali megszorító csomagnak nevezhető tervezetből! 

  • A Tisza elképzelése szerint vagyonadó terhelné a hazai és az unióban tartott vagyonelemeket. 
  • Adót kellene fizetni az ingatlanok, az értékpapírok, a befektetések, az üzletrészek és a 800 ezer forintnál értékesebb műtárgyak után. 
  • Megadóztatnák az EU-n kívül tartott ingatlanokat, üzletrészeket és befektetéseket is. 

Itt a szabályok némileg eltérnek, az adó az első év után kisebb lenne.

A vagyonadó esetében általában az a legfontosabb kérdés, hogy ki és miként értékeli fel a vagyont. A tervezet ennek kapcsán annyit árul el, hogy az ingatlanok értékét a NAV állapítaná meg. Valószínűleg országosan, minden ingatlanra kiterjedően. Fontos eleme a Tisza-tervnek emellett, hogy ha valaki valamely vagyonát eltitkolná, 400 százalékos mulasztási bírságot kellene fizetnie.

A legárulkodóbb részlet azonban az, hogy mennyit remélnek a Tiszánál a vagyonadóból. A

belföldi és uniós vagyonok után évi 600-800 milliárd forintot szednének be, ehhez kapcsolódik a külföldön tartott vagyonok után várt további 200-300 milliárd forint. A két adónem a GDP mintegy 2 százalékának megfelelő pluszbevételt biztosíthat 

– áll a párt dokumentumában.

A tervezet készítői nem rejtették véka alá, hogy nagyon magas adómértéket határoztak meg: maguk írták le, hogy a nagyobb kulcsot írnának elő, mint bármely más vagyonadót alkalmazó ország. Ugyanakkor rögzítették, hogy a közterhet nem büntetésnek szánják, hanem az újraelosztás egy formájának. A kockázatokról szólva megjegyezték, hogy felmerül a vagyonkimentés veszélye, aminek megelőzéséhez erős adóhatósági ellenőrzést tartanak szükségesnek. Ezt nem lehet másként értelmezni, csak úgy, hogy a NAV-ot ráküldenék a társadalomra.

Ez a 6,5 százalékos vagyonadó valami egészen elképesztő ötlet – erről már Sebestyén Géza beszélt a Mandinernek. Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője közölte, Európában a legdurvább ingatlanadó Nagy-Britanniában van, de ott is „csak” körülbelül 2,5 százalékos a szintje. 

A másik két dobogós országban, Görögországban és Franciaországban is csupán 1 százalék körül van. 

Egy 6,5 százalékos vagyonadó azt jelentené, hogy körülbelül 15 év alatt einstandolja az állam egy magánszemély teljes vagyonát. Ez gyakorlatilag a kommunista rendszer újjászületése, csak nem egyszeri, hanem 15 évre elnyújtott rablással – tette hozzá.

 Nem beszélve arról, mekkora anyagi és gazdasági károkat okozna Magyarországnak az, ha a gazdag, tehetős vállalkozók elhagynák hazánkat. Mert egy ilyen adó mellett nem sokan maradnának itthon. 

Otthon Start Program, lakáshitel, ingatlanvásárlás
Egy nem túl jelentős vagyon után is fizetni kel majd, ha a Tisza alakít kormányt
Forrás: Pixabay

Ebből nem lesz pluszbevétel

A Blochamps Capital elemzése a vagyonadóval kapcsolatban korábban arról írt, hogy már nagyjából 7-10 ezer magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30 ezer fő teljes vagyona pedig meghaladja az egymilliárdot. Egyes becslések szerint a hazai vagyonosok száma 2030-ra akár ötödével is nőhet – írta a Piac és Profit. A lap idézte Karagich Istvánt, a piacvezető privátbanki tanácsadó cégének ügyvezetőjét, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy ha bevezetnék a vagyonadót és azt 1 milliárd forintnál húznák meg, az jó eséllyel jóval szerényebb mértékben növelné az állam bevételeit, miközben egyes vagyonhányadok gyors külföldre települését, a vállalkozások profitvisszafogását indítaná el.

A szakértő megjegyezte, hogy a több tíz, esetleg százmilliárd forintos vagyonnal bíró gazdagoknak szinte biztos lesz pénzük arra, hogy jogászokkal és konstrukciókkal megkerüljék a szabályokat. De ha 1 milliárdnál húznak vonalat, az üzenet a feltörekvő középosztálynak: 

rossz helyen gyarapodtál – ebből pedig nem pluszbevétel, hanem vagyonexport lesz” 

– vázolt fel egy negatív forgatókönyvet a Blochamps Capital ügyvezetője. „Ahogy ma legyintünk arra, hogy valaki milliomos – hiszen alig több, mint két havi átlagbér és 2,5 hónapnyi medián nettó bér elég hozzá –, ugyanígy ma a vállalkozói szférában milliárdosnak lenni sem jelent akkora különlegességet, mint tíz éve” – magyarázta Karagich.

A Blochamps adatai szerint a 400 millió forint feletti klasszikus pénzügyi vagyonnal bíró gazdagok köre 2020 és 2025 között nagyjából 10 ezer fővel bővült, így jóval nagyobbat ugrott, mint a megelőző 15 évben együttvéve – olvasható az összeállításban.

Gyurcsányi úton Magyarék

A vagyonadó ötlete igazi baloldali felvetés, amit erősen támogat a nyugati progresszív pénzügyi vonal. Pontosan mutatja ezt, hogy ilyen közteher bevezetésével idehaza legutóbb a Gyurcsány–Bajnai-kormányok próbálkoztak 2009-ben, az IMF-mentőcsomagot követő brutális megszorításhullám keretei között. Az adó az ingatlanokra és a járművekre terjedt volna ki, de a szabályrendszer legfontosabb részét 2010 legelején megsemmisítette az Alkotmánybíróság, mert a jogszabály alkotmányellenes módon írta elő a lakóingatlanok forgalmi értékének megállapítását. A Gyurcsányékkal való párhuzam alapozza meg azt az állítást, hogy a Tisza terve valójában egy baloldali megszorító csomag.


Nyitókép: Magyar Nemzet

 

Összesen 62 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2025. november 26. 08:52
Meg tudná magyarázni valamelyik balfasz, hogy milyen személyes érdeke fűződik a migrik illegális beengedéséhez, azaz az embercsempészethez, az óvodai, iskolai pedofil buzi szeánszokhoz, azaz a gyerekek szexuális megrontásához, hogy a háborút és a korrupciót táplálva Ukrajnába dobjuk, ott elégetni a javainkat?
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2025. november 26. 08:37 Szerkesztve
Z. Azért mert a tisza szekta tömeges öngyilkosságra készül, minket nem fognak belerántani!!! Pusztuljanak maguknak!!! 💯👍❗
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. november 26. 08:00
Gyurcsányt félreállították, mondván vele nem lehet választást nyerni. Kerítettek egy messiást, de a tiszafostos mögött is, személy szerint is, a szándékaikban is ugyanazok nyomulnak. Ugyanazok próbálkoznak, ugyanazokkal a szándékaikkal és módszereikkel, ahogy Gyurcsány alatt államcsődös nyomorba döntve, szétherdálták az országot. Tök mindegy, kit tol maga elé messiásként, ugyanaz a balfasz massza, ugyanazokkal a szándékaikkal.
Válasz erre
5
0
Szerintem
2025. november 26. 07:54
Hogy köpködik a balfaszok a nyuggereket, amikor a támogatói bázisuk gerincét a DK-s nyuggerek adják. Hát hiába, a balfaszok kiváló stratégák 😁
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!