Kiderült: a Tisza-kormány vagyonadó terve még a középosztálynak is fájna

A Blochamps Capital legújabb elemzése szerint napjainkban már nagyjából 7-10 ezer magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30 ezer fő teljes vagyona pedig meghaladja az egymilliárdot. Egyes becslések szerint a hazai vagyonosok száma 2030-ra akár ötödével is nőhet – írta a Piac és Profit.

A lap idézte Karagich Istvánt, a piacvezető privátbanki tanácsadó cégének ügyvezetőjét, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy ha bevezetnék a vagyonadót és azt 1 milliárd forintnál húznák meg, az jó eséllyel jóval szerényebb mértékben növelné az állam bevételeit, miközben egyes vagyonhányadok gyors külföldre települését, a vállalkozások profit visszafogását indítaná el.

A szakértő megjegyezte, hogy a több tíz, esetleg százmilliárd forintos vagyonnal bíró gazdagoknak szinte biztos lesz pénzük arra, hogy jogászokkal és konstrukciókkal megkerüljék a szabályokat. De ha 1 milliárdnál húznak vonalat, az üzenet a feltörekvő középosztálynak:

rossz helyen gyarapodtál – ebből pedig nem pluszbevétel, hanem vagyonexport lesz”

– vázolt fel egy negatív forgatókönyvet a Blochamps Capital ügyvezetője.