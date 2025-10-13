Ft
10. 13.
hétfő
Tisza Párt Blochamps Capital terv Magyar Péter pénz vagyon középosztály

Kiderült: a Tisza-kormány vagyonadó terve még a középosztálynak is fájna

2025. október 13. 12:58

„Ebből nem pluszbevétel, hanem vagyonexport lesz” – jelentette ki a tervről a Blochamps Capital ügyvezetője.

2025. október 13. 12:58
null

A Blochamps Capital legújabb elemzése szerint napjainkban már nagyjából 7-10 ezer magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30 ezer fő teljes vagyona pedig meghaladja az egymilliárdot. Egyes becslések szerint a hazai vagyonosok száma 2030-ra akár ötödével is nőhet – írta a Piac és Profit.

A lap idézte Karagich Istvánt, a piacvezető privátbanki tanácsadó cégének ügyvezetőjét, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy ha bevezetnék a vagyonadót és azt 1 milliárd forintnál húznák meg, az jó eséllyel jóval szerényebb mértékben növelné az állam bevételeit, miközben egyes vagyonhányadok gyors külföldre települését, a vállalkozások profit visszafogását indítaná el.

A szakértő megjegyezte, hogy a több tíz, esetleg százmilliárd forintos vagyonnal bíró gazdagoknak szinte biztos lesz pénzük arra, hogy jogászokkal és konstrukciókkal megkerüljék a szabályokat. De ha 1 milliárdnál húznak vonalat, az üzenet a feltörekvő középosztálynak: 

rossz helyen gyarapodtál – ebből pedig nem pluszbevétel, hanem vagyonexport lesz” 

– vázolt fel egy negatív forgatókönyvet a Blochamps Capital ügyvezetője.

„Ahogy ma legyintünk arra, hogy valaki milliomos – hiszen alig több, mint két havi átlagbér és 2,5 hónapnyi medián nettó bér elég hozzá –, ugyanígy ma a vállalkozói szférában milliárdosnak lenni sem jelent akkora különlegességet, mint tíz éve” – magyarázta Karagich.

A Blochamps adatai szerint a 400 millió forint feletti klasszikus pénzügyi vagyonnal bíró gazdagok köre 2020 és 2025 között nagyjából 10 ezer fővel bővült, így jóval nagyobbat ugrott, mint a megelőző 15 évben együttvéve – olvasható az összeállításban.

Saját szakértője sem hisz Magyar Péterék belengetett tervében

Mint arról korábban a Mandiner is beszámolt, behajthatatlannak tűnik a Magyar Péter által ismét „csodafegyverként” belengetett vagyonadó. Bár a Tisza Párt elnöke ettől vár akkora bevételt, hogy az általa belengetett szja-csökkentést fedezni tudja, 

a vagyonadóra nem lehet alapozni egy büdzsét, 

másrészt pedig egy kiszivárgott dokumentum épp az adócsökkentésnek mond ellent. Sőt, az abban szereplő szja-emelés inkább összecseng a Tisza közelében lévő közgazdászok és gazdasági háttéremberek szavaival. 

Emlékezetes, hogy a Magyar Péter legbelsőbb köréhez tartozó  egyik szakértő, Petschnig Mária volt az, aki tavasszal a mádi Tisza Sziget előtt tartott beszélgetésen úgy fogalmazott, hogy „aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is mondania kell”.

A teljes összeállítást ITT olvashatja. 

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

