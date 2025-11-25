A baloldali média először megvárta Magyar Péter reakcióját, csak azután számolt be a hírről

– írta meg a Transzparens Újságírásért Alapítvány szerzője, majd elemzésében végigvette, hogyan reagált sorban a Telex, a 24.hu, a HVG vagy épp a Népszava, közvetlenül azután, hogy a Tisza-vezér megszólalt a kérdésben.

A dokumentumról szóló cikk november 25-én, 7:39-kor került ki az Index felületére, amire Magyar Péter közel két órával később reagált. Az ellenzéki portálok pedig ezután kezdtek el sorban beszámolni a dokumentumról, ráadásul megfigyelhető, hogy többnyire Magyar Péter álláspontját képviselve.

A 24.hu cikkében például

„nem idézik az Index állításait, ellenben hangsúlyosan és részletesen ismertetik Magyar Péter bírálatát, amelyben az Indexet propagandaoldalnak minősíti, a dokumentumot pedig nem létezőnek nevezi”

– hívja fel a figyelmet az elemező, a HVG pedig egyenesen csak megállapítja: „Magyar Péter azonban a cikk megjelenése után nem sokkal cáfolta a dokumentum valódiságát”, mintha az érintett politikus kijelentése önmagában elég lenne ahhoz, hogy hiteltelenítse a dokumentumot.