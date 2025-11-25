Ft
Transzparens Újságírásért Alapítvány HVG Index Magyar Péter

A baloldali média először megvárta Magyar Péter reakcióját, csak azután számolt be a hírről

2025. november 25. 18:32

Több lap is tényként kezelte a Tisza-vezér állításait.

2025. november 25. 18:32
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, az Index birtokába jutott egy a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő több száz oldalas, a Tisza Párthoz köthető dokumentum, amely a a személyi jövedelemadózás, a társasági adózás és a magánvagyon adóztatásának radikális újragondolásával foglalkozik.

A dokumentum a lap állítása szerint feltehetően a Tisza Párt gazdaságpolitikai alapállását és kormányzati elképzeléseit tükrözi, ám 

az ellenzéki média csak azután kezdett el foglalkozni a választások előtt igencsak fontos dokumentummal, hogy Magyar Péter is reagált a hírre

– írta meg a Transzparens Újságírásért Alapítvány szerzője, majd elemzésében végigvette, hogyan reagált sorban a Telex, a 24.hu, a HVG vagy épp a Népszava, közvetlenül azután, hogy a Tisza-vezér megszólalt a kérdésben.

A dokumentumról szóló cikk november 25-én, 7:39-kor került ki az Index felületére, amire Magyar Péter közel két órával később reagált. Az ellenzéki portálok pedig ezután kezdtek el sorban beszámolni a dokumentumról, ráadásul megfigyelhető, hogy többnyire Magyar Péter álláspontját képviselve.

A 24.hu cikkében például 

„nem idézik az Index állításait, ellenben hangsúlyosan és részletesen ismertetik Magyar Péter bírálatát, amelyben az Indexet propagandaoldalnak minősíti, a dokumentumot pedig nem létezőnek nevezi”

 – hívja fel a figyelmet az elemező, a HVG pedig egyenesen csak megállapítja: „Magyar Péter azonban a cikk megjelenése után nem sokkal cáfolta a dokumentum valódiságát”, mintha az érintett politikus kijelentése önmagában elég lenne ahhoz, hogy hiteltelenítse a dokumentumot.

A Telex pedig több mint négy és fél órával az Index publikációja után számolt be az ügyről.

Nyitókép: Facebook

fzx
2025. november 25. 20:44
Mit mondott Lenin? Tanulni, tanulni, tanulni! Mit mond MP? Tagadni, tagadni, tagadni!
zsugabubus-2
2025. november 25. 20:21
"lemez 2025. november 25. 19:38 6,5 %-os vagyonadó az ingatlanokra?Azt már adózott jövedelemböl van.Ezek normálisak?" Azok. Rájöttek, hogy nem tudnának mihez kezdeni a választási győzelem után, de ugye koalíciós partner nem lenne, ők maguk viszont képtelenek lennének összerakni egy minimálisan működőképes kormányt. Egy évig sem húznák. Így itt a B-terv: feladják, elengedik a 2026-os választást. Várnak még négy évet, hátha 2030-ra össze tudnak gereblyézni egy felmutatható "csapatot". Addig a képviselőik jól ellesznek a fizujukból, felelősség nélkül.
templar62
2025. november 25. 20:20
Balos tempó : a haladás meghaladása , a tagadás tagadása ,
zsugabubus-2
2025. november 25. 20:17
Ezek buzik ezek? Két nárcisz....
