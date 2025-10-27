Kiderült, mit ajándékozott Orbán Viktor a pápának

Kiderült, hogy egy könyvet, valamint egy miseruhát ajándékozott Orbán Viktor XIV. Leó pápának. A könyv Szent Gellért életének első nyomtatott kiadása, 1597-ből. A csanádi püspök nagylegendája egy XIII. századi kéziratban maradt fenn, amelyet a XIV. század elején egy újabb fejezettel egészítettek ki.

A miseruha kapcsán pedig fontos kiemelni, hogy Kothencz Gábor szabó készítette, aki 1982 óta varr egyházi, liturgikus ruhákat, textíliákat.

A világ több táján megtalálhatóak munkái a magyar közösségeknél. A miseruha mintázata kalocsai kézi hímzés, amely a paraszti világból származó kulturális örökségünk és 2014 óta Hungarikum. A kazula színvilága tükrözi a vatikáni zászló színeit, ezzel is jelképezve a magyarországi hívek összetartozását az Egyházzal.

A nagyobb Szent Gellért-legenda

A XIII. századból maradt fenn Szent Gellért püspök nagyobb legendája: Legenda maior Sancti Gerhardi. A XIV. században még egy fejezetet írtak a végére s így jutott korunkra a szöveg, ebben a megtoldott alakban. Forrásai: a kisebb Szent Gellért-legenda, valamelyik régen elveszett magyarországi latin krónika, a csanádi egyházmegye papjainak szájhagyományai, a marosvidéki mondák és Szent Benedek rendjének szabályzata. Latin mondatszerkesztése nem mindig szabatos, előadása a részletező elbeszélésre hajló.