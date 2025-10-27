Ft
10. 27.
Szent Gellért XIV. Leó pápa Vatikán miseruha könyv pápa Orbán Viktor

Kiderült, mit ajándékozott Orbán Viktor a pápának

2025. október 27. 17:48

A magyar történelem egy fontos darabjával is meglepte a miniszterelnök a katolikus egyházfőt.

2025. október 27. 17:48
null

Kiderült, hogy egy könyvet, valamint egy miseruhát ajándékozott Orbán Viktor XIV. Leó pápának. A könyv Szent Gellért életének első nyomtatott kiadása, 1597-ből. A csanádi püspök nagylegendája egy XIII. századi kéziratban maradt fenn, amelyet a XIV. század elején egy újabb fejezettel egészítettek ki. 

A miseruha kapcsán pedig fontos kiemelni, hogy Kothencz Gábor szabó készítette, aki 1982 óta varr egyházi, liturgikus ruhákat, textíliákat.

A világ több táján megtalálhatóak munkái a magyar közösségeknél. A miseruha mintázata kalocsai kézi hímzés, amely a paraszti világból származó kulturális örökségünk és 2014 óta Hungarikum. A kazula színvilága tükrözi a vatikáni zászló színeit, ezzel is jelképezve a magyarországi hívek összetartozását az Egyházzal.

A nagyobb Szent Gellért-legenda

A XIII. századból maradt fenn Szent Gellért püspök nagyobb legendája: Legenda maior Sancti Gerhardi. A XIV. században még egy fejezetet írtak a végére s így jutott korunkra a szöveg, ebben a megtoldott alakban. Forrásai: a kisebb Szent Gellért-legenda, valamelyik régen elveszett magyarországi latin krónika, a csanádi egyházmegye papjainak szájhagyományai, a marosvidéki mondák és Szent Benedek rendjének szabályzata. Latin mondatszerkesztése nem mindig szabatos, előadása a részletező elbeszélésre hajló.

Az Orbán Viktor által ajándékozott kiadás első oldala
Forrás: Google Books

Nyitókép: Facebook

 

nuevoreynuevaley
2025. október 27. 19:27
Orkbannak azt mondtak, hogy a papa tud magyarul... Igy csak a szokasosat mondta neki: adaa dada adada
csapláros
•••
2025. október 27. 18:50 Szerkesztve
akitiosz 2025. október 27. 18:05 ..."Na és honnan vesz 1597-es könyvet? Vette az antikváriumban a saját pénzéből? Ha nem az övé, hanem állami vagyon akkor..."... Katolikus egyházmegyei könyvtár: 12 db, szerzetesi könyvtárak: 21 db, oktatási intézmény könyvtára: 15 db, bennük egyedenként több száz, 5-6 ezer muzeális kötettel, azaz csaknem 50 könyvtárban csak akad az elajándékozott könyvből még egy pár példány ! Ha tetszik, ez az egyház közvetett ajándéka, amelynek az értéke az állami vagyonhoz képest szimbolikus. Csak gondolkodnod kéne, ami nálad egy ismeretlen fogalom. Tulajdonképpen mi a mennydörgős hétszentség bajod van ezzel az ajándékozással, akkor amikor Kádár anno 6 vagy 7 lipicai fehér lovat ajándékozott Hruscsovnak ? Menj, és kérd vissza, bazdmeg azokat is !... Bruhahaha...
mihint
2025. október 27. 18:38
Nehéz ügy ez az ajándékozás, a politikai térben a legkisebb részleteknek is van mondanivalója. De, mi van, ha nem politikai, hanem szakrális térből jött az ajándék? A pápának tudnia kell.
templar62
2025. október 27. 18:35
Pontifex Maximus .
