„Amikor az ember azt gondolja, hogy a dollárbaloldal már minden erkölcsi és józan észbeli mélypontot elért, mindig képesek meglepetést okozni. Most éppen a kutyákat és a macskákat akarják megadóztatni. Igen, jól olvasták.

A Tisza Párt szerint a családi kutya, a nagymama ölében doromboló cica, a gyerekek játszópajtása – mind-mind adótárgy.