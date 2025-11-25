Ez nem csupán egy újabb sarc. Ez egyfajta lelkület. A rideg, brüsszeli, excel táblázat logikája, amelyben nincs helye szeretetnek, hűségnek, csak a bevételnek és a kiadásnak. Számukra a háziállat nem családtag, hanem egy tétel a költségvetésben. Nekünk, normális magyar embereknek pedig a kutya az a lény, amelyik feltétel nélkül szeret, a macska pedig a nyugalom és az otthon szimbóluma. Sok idős, magányos embernek ők az egyetlen társaságuk. Tőlük akarnak most elvenni?
Hagyják békén a családjainkat, az otthonainkat és a kutyáinkat!