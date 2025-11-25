Ft
11. 25.
kedd
macska Tisza háziállat Magyar Péter kutya adó

Adókutya

2025. november 25. 22:36

Most éppen a kutyákat és a macskákat akarják megadóztatni.

2025. november 25. 22:36
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Amikor az ember azt gondolja, hogy a dollárbaloldal már minden erkölcsi és józan észbeli mélypontot elért, mindig képesek meglepetést okozni. Most éppen a kutyákat és a macskákat akarják megadóztatni. Igen, jól olvasták.

A Tisza Párt szerint a családi kutya, a nagymama ölében doromboló cica, a gyerekek játszópajtása – mind-mind adótárgy.

Ez nem csupán egy újabb sarc. Ez egyfajta lelkület. A rideg, brüsszeli, excel táblázat logikája, amelyben nincs helye szeretetnek, hűségnek, csak a bevételnek és a kiadásnak. Számukra a háziállat nem családtag, hanem egy tétel a költségvetésben. Nekünk, normális magyar embereknek pedig a kutya az a lény, amelyik feltétel nélkül szeret, a macska pedig a nyugalom és az otthon szimbóluma. Sok idős, magányos embernek ők az egyetlen társaságuk. Tőlük akarnak most elvenni? 

Hagyják békén a családjainkat, az otthonainkat és a kutyáinkat!

Foglalkozzanak inkább a saját gazdáikkal. Bár lehet, hogy éppen tőlük jött az utasítás. Végül is, arrafelé minden eladó és minden adóköteles.”

Nyitókép: Youtube/képernyőkép

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

cirmos
2025. november 25. 23:04
amíg a tömény pián nem emelik a jövedéki adót, meg a vért meg nem adóztatják, addig téged nem érint.
krisz09
2025. november 25. 22:52
Azt hiszem, itt írta nemrég egy kommentelő, aki Svájcban él, hogy ott pl. házassági adó is van, aki házasságban él, az fizet ezért külön adót. Persze lehet, hogy a szingliknek is van saját adójuk, arról nem írt. Szerintem legyen külön adó a sapkásoknak, a sapka nélkülieknek meg egy másik.
