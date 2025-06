Hinni az olvasók értékítéletében

A Libri irodalmi díjat 2016-ban nyerhették el először hazánk népszerű alkotásai. Néhány év kihagyás után 2024-ben megújult formában tért vissza az elismerés, immár az olvasók által leginkább kedvelt kötetek kaphatják meg.

A hűséges olvasó ugyanis mindig emlékezni fog arra a műre, ami megérintette a lelkét,

és mindig beszélni fog arról a szerzőről, aki egyedülálló történetekkel ajándékozta meg. Szájhagyomány útján vándorol híre tehát könyvnek és írónak is: egyre többen térnek be a könyvesboltokba, hogy megkaparintsák a szóban forgó olvasmányt, és kisvártatva beköszönt az a közönségsiker, amelynek hatására örök érvényűvé válhat egy regény, verseskötet vagy akár egy egész életmű.

„Hiszünk az olvasóink értékítéletében, hiszen ahogy egy évvel ezelőtt, most is csalhatatlan iránytűként segítettek minket a tájékozódásban. Olyan térképet adtak a kezünkbe, amelynek segítségével közösen fedezhettük fel az elmúlt év fontos és népszerű megjelenéseit. Együtt éltük át vásárlóinkkal az olvasás örömét, együtt barangoltunk lapokon át, együtt utaztuk be fejezetről fejezetre a különféle történetek szívmelengető, drámai, mesés, ínyenc, tudományos vagy éppen akciódús világát” – közölték a Libri részéről. Az így szerzett közös élményeket díjak formájában kívánják meghálálni azoknak a kiváló alkotóknak, akik az életüket tették fel arra, hogy ráirányítsák az emberek figyelmét az irodalom és a könyvek fontosságára, kivételes szerepére.