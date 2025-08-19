„A sport összeköt” – Orbán Viktor az égig magasztalta a NOB elnökét, aki a legmagasabb állami kitüntetésben részesült

Nagyon gyanús lett a Wall Street Journal újságírójának: a magyaroknak nem igaza van, hanem igaza lesz
„Orbánnal az a gond, hogy előbb-utóbb az ő üzenetei lesznek az európai politika alapjai” – írta Bojan Pancevski.
Thomas Bach Sulyok Tamástól vette át az elismerést.
Orbán Viktor Facebook-posztjában méltatta Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökének szerepét, aki kedden Magyarországon a legmagasabb állami kitüntetésben részesült a magyar sport fejlesztésében elért eredményei elismeréseként.
Thomas Bach a NOB elnökeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar sport fejlesztésében”
– írta a miniszterelnök. Az ünnepélyes átadáson Sulyok Tamás köztársasági elnöktől vette át a Magyar Érdemrend nagykeresztjét, miközben olimpikonjaink körében köszönthették.
Ezt is ajánljuk a témában
„Orbánnal az a gond, hogy előbb-utóbb az ő üzenetei lesznek az európai politika alapjai” – írta Bojan Pancevski.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala