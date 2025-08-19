Ft
Magyar Érdemrend NOB Sulyok Tamás Orbán Viktor Thomas Bach

„A sport összeköt” – Orbán Viktor az égig magasztalta a NOB elnökét, aki a legmagasabb állami kitüntetésben részesült

2025. augusztus 19. 21:20

Thomas Bach Sulyok Tamástól vette át az elismerést.

2025. augusztus 19. 21:20
null

Orbán Viktor Facebook-posztjában méltatta Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökének szerepét, aki kedden Magyarországon a legmagasabb állami kitüntetésben részesült a magyar sport fejlesztésében elért eredményei elismeréseként. 

Thomas Bach a NOB elnökeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar sport fejlesztésében”

– írta a miniszterelnök. Az ünnepélyes átadáson Sulyok Tamás köztársasági elnöktől vette át a Magyar Érdemrend nagykeresztjét, miközben olimpikonjaink körében köszönthették. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

h040183
•••
2025. augusztus 19. 22:32 Szerkesztve
Bach az oka a birkózás, öttusa, és még egy tucat sport mellőzéséért. Több száz sportolónk munkája vált feleslegessé. Cserébe van break-dance, gördeszka, meg falramászás... Meg férfiak, akik elagyabugyálják a nőket! Ez az emberszabású szardarab nagyban hozzájárult a világ woke-mozgalmának terjesztéséhez! Sok mindent adnék neki a díj helyett!
Bodzay
2025. augusztus 19. 22:17
Kár - mondta a holló és elrepült.
tajoska
2025. augusztus 19. 22:02
Ezt nem kellett volna. Ez az ember sötét, még a kromoszómákről sem hallott. Mit segített?
hegyaljai-2
2025. augusztus 19. 21:50
Ez a kitüntetés ahhoz is kevés lesz, hogy támogassa egy magyarországi olimpia megvalósulását.
