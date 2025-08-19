Ft
Ukrajna António Costa Orbán Viktor Európai Tanács

Frontálisan megy szembe Orbánnal az Európai Tanács elnöke: „Ukrajna jövője az EU-tagságban rejlik”

2025. augusztus 19. 20:22

A magyar miniszterelnök szerint az EU-tagság önmagában nem nyújt biztonsági garanciát Ukrajna számára.

2025. augusztus 19. 20:22
null

António Costa, az Európai Tanács elnöke közösségi oldalán számolt be arról, hogy a keddi tanácskozást követően telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Mint írta, 

hangsúlyozta az Európai Unió egységét és rendíthetetlen támogatását Ukrajna mellett,

valamint az elkötelezettséget Oroszország elleni nyomásgyakorlás folytatása mellett. A politikus szerint a legfontosabb célkitűzések között szerepel az 

  • öldöklés megállítása, 
  • a hadifoglyok cseréjének előmozdítása, 
  • és a több ezer, Oroszország által elhurcolt gyermek hazatérésének biztosítása. 

Kiemelte továbbá, hogy az Egyesült Államokkal közösen fognak dolgozni a konkrét és elengedhetetlen biztonsági garanciák kialakításán, valamint Zelenszkijjel és Washingtonnal együtt készítik elő a következő lépéseket a tartós és igazságos béke érdekében. A bejegyzés végén António Costa külön hangsúlyozta: 

folytatni kell az ukrán nép támogatását, és előre kell lépni a bővítési folyamatban.”

Szerinte Ukrajna jövője az Európai Unióban van, amely nemcsak biztonságot, hanem a stabilitást és a jólétet is garantálhatja az országnak.

Ahogy arról beszámoltunk, az Európai Unió 27 tagállamának vezetője kedden tanácskozást tartott. Erről itt olvashat bővebben: 

Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu via AFP

