Frontálisan megy szembe Orbánnal az Európai Tanács elnöke: „Ukrajna jövője az EU-tagságban rejlik”

Orbán Viktor kimondta: csak egy módon kerülhetjük el a harmadik világháborút
„Az elszigetelésre épülő stratégia elbukott”, Magyarország üdvözli a Trump–Putyin tárgyalás eredményeit – szögezte le a miniszterelnök.
A magyar miniszterelnök szerint az EU-tagság önmagában nem nyújt biztonsági garanciát Ukrajna számára.
António Costa, az Európai Tanács elnöke közösségi oldalán számolt be arról, hogy a keddi tanácskozást követően telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Mint írta,
hangsúlyozta az Európai Unió egységét és rendíthetetlen támogatását Ukrajna mellett,
valamint az elkötelezettséget Oroszország elleni nyomásgyakorlás folytatása mellett. A politikus szerint a legfontosabb célkitűzések között szerepel az
Kiemelte továbbá, hogy az Egyesült Államokkal közösen fognak dolgozni a konkrét és elengedhetetlen biztonsági garanciák kialakításán, valamint Zelenszkijjel és Washingtonnal együtt készítik elő a következő lépéseket a tartós és igazságos béke érdekében. A bejegyzés végén António Costa külön hangsúlyozta:
folytatni kell az ukrán nép támogatását, és előre kell lépni a bővítési folyamatban.”
Szerinte Ukrajna jövője az Európai Unióban van, amely nemcsak biztonságot, hanem a stabilitást és a jólétet is garantálhatja az országnak.
