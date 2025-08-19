Frontálisan megy szembe Orbánnal az Európai Tanács elnöke: „Ukrajna jövője az EU-tagságban rejlik”

António Costa, az Európai Tanács elnöke közösségi oldalán számolt be arról, hogy a keddi tanácskozást követően telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Mint írta,

hangsúlyozta az Európai Unió egységét és rendíthetetlen támogatását Ukrajna mellett,

valamint az elkötelezettséget Oroszország elleni nyomásgyakorlás folytatása mellett. A politikus szerint a legfontosabb célkitűzések között szerepel az

öldöklés megállítása,

a hadifoglyok cseréjének előmozdítása,

és a több ezer, Oroszország által elhurcolt gyermek hazatérésének biztosítása.

Kiemelte továbbá, hogy az Egyesült Államokkal közösen fognak dolgozni a konkrét és elengedhetetlen biztonsági garanciák kialakításán, valamint Zelenszkijjel és Washingtonnal együtt készítik elő a következő lépéseket a tartós és igazságos béke érdekében. A bejegyzés végén António Costa külön hangsúlyozta:

folytatni kell az ukrán nép támogatását, és előre kell lépni a bővítési folyamatban.”

Szerinte Ukrajna jövője az Európai Unióban van, amely nemcsak biztonságot, hanem a stabilitást és a jólétet is garantálhatja az országnak.

Right after our discussion with the members of the European Council, I had a phone call with President @ZelenskyyUa.



I underlined the EU’s unity and unwavering support for Ukraine, as well as our commitment to maintaining pressure on Russia.



Our top priorities are to stop the… — António Costa (@eucopresident) August 19, 2025

