Házastársi diplomácia: levelet kapott Zelenszkij feleségétől Melania Trump

Különleges diplomáciai pillanatnak lehettünk tanúi, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn átadott egy levelet, amelyet felesége, Olena Zelenszka írt Melania Trump amerikai first ladynek – számolt be a Time Magazin. „Nem önnek szól, hanem a feleségének” – mondta nevetve Zelenszkij Donald Trumpnak az átadás során.

Olena Zelenszka már korábban is bizonyította, hogy mestere a „soft power” diplomáciának. 2022 júliusában például a brit Vogue magazin címlapján jelent meg, ahol elegáns selyemruhában pózolt.

A first ladyk diplomáciai szerepvállalása sem új keletű. John F. Kennedy például Jackie Kennedyt használta a lágy diplomácia eszközeként, Nancy Reagan a hidegháború lezárásának felgyorsításán dolgozott, míg Hillary Clinton és Laura Bush a nők jogainak előmozdításáért küzdött.

Melania Trump sem maradt távol a diplomáciai szerepvállalástól: korábban levelet írt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, amelyben a világ gyermekeinek védelmét szorgalmazta. Egy hétfői sajtókérdésre válaszolva Donald Trump elmondta, hogy felesége, aki mélyen elkötelezett a gyermekek iránt, „nagyon sajnálja, hogy ilyesmi történik”, és nem csak az ukrajnai, hanem más háborúk kapcsán is hasonlóan érez. „Szeretné, ha ez véget érne, ezt nagyon nyíltan és büszkén mondja, nagy szomorúsággal, mert ennyi ember halt meg” – tette hozzá Trump.

Az ukrán kormány adatai szerint körülbelül 19 500 gyermeket hurcoltak el vagy költöztettek erőszakkal Oroszországba vagy orosz megszállás alatt álló területekre, és eddig csupán mintegy 1500 gyermeket sikerült hazahozni.

Oroszország tagadja ezeket a vádakat, és azt állítja, hogy a kiszolgáltatott gyermekeket a háborús övezetből a biztonságuk érdekében helyezték át.

Ez a mostani gesztus Olena Zelenszka részéről nemcsak a személyes kapcsolatok ápolását szolgálja, hanem felhívja a figyelmet, hogy milyen fontos szerepet játszik a nemzetközi kapcsolatokban a „soft power” diplomácia – írta a Time.

Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP