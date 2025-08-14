Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
firstlady Hunter Biden youtube Melania Trump per

Indulhat a harc: Melania Trump beperelte Joe Biden fiát

2025. augusztus 14. 08:39

A firstlady egymilliárd dolláros kártérítést helyezett kilátásba Hunter Biden ellen az Epstein-állítások miatt.

2025. augusztus 14. 08:39
null

Melania Trump egymilliárd dolláros kártérítést követelhet Hunter Bidentől, mivel állítása szerint „hamis, rágalmazó, becsmérlő és gyújtó hangvételű” kijelentéseket tett róla. A first lady felszólította, hogy azonnal távolítsa el és vonja vissza a tartalmat, valamint kérjen bocsánatot – ellenkező esetben jogi lépéseket tesz. 

A Fox News értesülése szerint a felszólító levelet Alejandro Brito, Melania Trump ügyvédje küldte el augusztus 6-án Bidennek és jogi képviselőjének, Abbe Lowellnek.

Brito a levélben követelte, hogy Biden „azonnal vonja vissza” a Melania Trumpról tett, szerinte hamis és sértő kijelentéseit, amelyek egy augusztus elején, a Channel 5 with Andrew Callaghan YouTube-csatornán megjelent interjúban hangzottak el. A „Hunter Biden Returns” című videóban Biden ugyanis azt állította, hogy Epstein mutatta be Melaniát Trumpnak. Egy másik kijelentésében megismételte, hogy Jeffrey Epstein mutatta be Melaniát Trumpnak, és így találkozott a későbbi first lady és az elnök.

Az ügyvéd szerint ezek a kijelentések rendkívül szenzációhajhász jellegűek, és széles körben elterjedtek az online felületeken. A videót több médium, újságíró és politikai kommentátor is átvette, így világszerte több tízmillió emberhez jutott el. Brito hangsúlyozta, hogy ez

jelentős anyagi és jó hírnévbeli kárt okozott a first ladynek.

A forrásként említett Michael Wolffot a jogász „sorozatos valótlanságokat állító” szerzőnek nevezte, akinek állításait korábban a Daily Beast is közölte. A Daily Beast a first lady ügyvédi felszólítása után törölte a cikket, bocsánatot kért, és elismerte, hogy a cím és a keretezés félrevezető volt. Brito ugyanakkor kifogásolta, hogy Biden Wolff vitatott állításaira támaszkodva rosszhiszeműen ismételte meg a történetet. A levélben az is szerepelt, hogy Biden nem rendelkezik semmilyen védhető állásponttal a first ladynek okozott károkkal kapcsolatban, és a videó időzítése is rosszhiszemű szándékot sejtet.

Brito ezért felszólította Bident, hogy azonnal adjon ki teljes és korrekt visszavonást a videóról és minden más, Melania Trumppal kapcsolatos hamis állításról, továbbá kérjen nyilvános bocsánatot. Emellett megtiltotta azt is, hogy bármilyen kapcsolódó iratot vagy digitális adatot megsemmisítsen, elrejtsen vagy módosítson.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2025. augusztus 14. 09:42
"a videó időzítése is rosszhiszemű szándékot sejtet." A matematikában sejtésnek nevezik az olyan állítást, amely a matematikai logika eszközeivel formálisan nem bizonyított, ám egy elfogadott szakember kijelentése szerint erősen valószínű. Sejtés egzakt bizonyítása esetén tétellé lép elő, és a továbbiakban felhasználható bármely további bizonyítási eljárásban. Viszont az igazságszolgáltatásban gyakran nem tapasztalható az a kristálytiszta logika, amely a matematikus tudósok gondolkodását jellemzi. Az "Isten malmai lassan őrölnek" mondás a lassú, de biztos igazságszolgáltatásra utal. De veszélyes lehet az igazság érvényesülésére nézve, ha az ügy érzékenyített bírók kezébe kerül, akik dédelgetni akarják a bűnözőket.
Válasz erre
0
0
robertdenyiro
2025. augusztus 14. 09:14
Helyes. Így kell bánni ezekkel a retkes bolsilibkány férgekkel.
Válasz erre
1
0
kakukk_madar
2025. augusztus 14. 09:13
Róka Rékát, lakimaki poloskának.
Válasz erre
3
0
turulminator2
2025. augusztus 14. 09:04
Az Epsteinnek falazast mar nem tudja lemosni magarol a pedomaci Hiaba vergodik
Válasz erre
1
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!