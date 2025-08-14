Indulhat a harc: Melania Trump beperelte Joe Biden fiát

Melania Trump egymilliárd dolláros kártérítést követelhet Hunter Bidentől, mivel állítása szerint „hamis, rágalmazó, becsmérlő és gyújtó hangvételű” kijelentéseket tett róla. A first lady felszólította, hogy azonnal távolítsa el és vonja vissza a tartalmat, valamint kérjen bocsánatot – ellenkező esetben jogi lépéseket tesz.

A Fox News értesülése szerint a felszólító levelet Alejandro Brito, Melania Trump ügyvédje küldte el augusztus 6-án Bidennek és jogi képviselőjének, Abbe Lowellnek.

Brito a levélben követelte, hogy Biden „azonnal vonja vissza” a Melania Trumpról tett, szerinte hamis és sértő kijelentéseit, amelyek egy augusztus elején, a Channel 5 with Andrew Callaghan YouTube-csatornán megjelent interjúban hangzottak el. A „Hunter Biden Returns” című videóban Biden ugyanis azt állította, hogy Epstein mutatta be Melaniát Trumpnak. Egy másik kijelentésében megismételte, hogy Jeffrey Epstein mutatta be Melaniát Trumpnak, és így találkozott a későbbi first lady és az elnök.

Az ügyvéd szerint ezek a kijelentések rendkívül szenzációhajhász jellegűek, és széles körben elterjedtek az online felületeken. A videót több médium, újságíró és politikai kommentátor is átvette, így világszerte több tízmillió emberhez jutott el. Brito hangsúlyozta, hogy ez

jelentős anyagi és jó hírnévbeli kárt okozott a first ladynek.

A forrásként említett Michael Wolffot a jogász „sorozatos valótlanságokat állító” szerzőnek nevezte, akinek állításait korábban a Daily Beast is közölte. A Daily Beast a first lady ügyvédi felszólítása után törölte a cikket, bocsánatot kért, és elismerte, hogy a cím és a keretezés félrevezető volt. Brito ugyanakkor kifogásolta, hogy Biden Wolff vitatott állításaira támaszkodva rosszhiszeműen ismételte meg a történetet. A levélben az is szerepelt, hogy Biden nem rendelkezik semmilyen védhető állásponttal a first ladynek okozott károkkal kapcsolatban, és a videó időzítése is rosszhiszemű szándékot sejtet.

Brito ezért felszólította Bident, hogy azonnal adjon ki teljes és korrekt visszavonást a videóról és minden más, Melania Trumppal kapcsolatos hamis állításról, továbbá kérjen nyilvános bocsánatot. Emellett megtiltotta azt is, hogy bármilyen kapcsolódó iratot vagy digitális adatot megsemmisítsen, elrejtsen vagy módosítson.

