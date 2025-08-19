A zsírleszívás, a luxusvilla, a kémbotrány és az 5 csillagos kényelmi fokozat – Magyar Péter embere újabb botrány miatt magyarázkodhat

Hivatali ideje alatt csaknem harminc éjszakát töltött külföldi utazásai során ötcsillagos szállodákban Ruszin-Szendi Romulusz – tárta fel a Magyar Nemzet.

A 4 csillagos szálloda kevés volt?

Magyar Péter honvédelmi tanácsadója annak ellenére szállt meg luxus körülmények között, hogy erre nem kapott engedélyt – derült ki a Honvédelmi Minisztérium Budai Gyula kérdésére adott válaszából.

Ruszin-Szendi Romulusz erre utaló kifejezett kérelmet külföldi utazásait megelőzően tizenkét alkalommal nem nyújtott be, így a volt vezérkari főnök mintegy 28 vendégéjszaka esetében a neki főszabályként járó 4 csillagos szállást meghaladó, 5 csillagos kényelmi fokozatot vett igénybe

– tájékoztatott Budai kérdésére a Honvédelmi Minisztérium nevében Vargha Tamás államtitkár, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a HM-utasítás ráadásul a volt vezérkari főnök házastársa utazását is szabályozta.

„Általánosságban elmondható, hogy külföldi szolgálati út esetében csak akkor jogosult a házastárs az utazási költségek megtérítésére, ha hivatalos meghívólevél érkezett a feleség részére is” – fejtette ki az államtitkár.

A zsírleszívás miatt már nyomoznak A Mandiner olvasói számára emlékezetes lehet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz másik botrányával összefüggésben, korábban már felmerült a hűtlen kezelés gyanúja is. Ruszin-Szendi Romulusz ugyanis visszaélhetett a hatalmával, amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek mintegy 1,2 millió forintos költségét nem fizette meg, hanem helyette a költségeket a kórház állta – hangsúlyozta korábban nyilvánosságra hozott jelentésében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI). Az is kiderült, hogy a Honvédkórház csak egy elavult, több mint 20 éves orvosi berendezéssel rendelkezett, ezért kölcsönözték az eszközt Ruszin-Szendi beavatkozásához, amelyről az azt végző orvos megerősítette, esztétikai célja volt a zsírleszívásnak. Ráadásul a költségeket a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Magyar Péter bizalmasa a cikkünk írásáig napig nem fizette meg a kórháznak.

