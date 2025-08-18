A botrány ellenére kifizetetlen maradt Ruszin-Szendi Romulusz számlája

A Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, amelyek arra utalnak, hogy

a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával,

amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek több mint egymilliós költségét a magyar adófizetőkkel és családokkal fizettette meg.

Fontos körülmény, hogy mind a kórház, mind a beavatkozást szervező és végző orvos a honvédség vezérkari főnökének beosztottja volt. A jelentésben azt is megjegyzik, hogy a műtét egyértelműen esztétikai és nem gyógyítási céllal történt. Az ügyben Budai Gyula fideszes képviselő szolgálati visszaélés gyanújával tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen, amely eljárást indított.