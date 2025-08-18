Ft
08. 18.
hétfő
A botrány ellenére kifizetetlen maradt Ruszin-Szendi Romulusz számlája

2025. augusztus 18. 16:33

Budai Gyula gyűjtést indított.

2025. augusztus 18. 16:33

Nem fizette meg a Kehi-jelentést követően sem a zsírleszívás költségeit Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója –  derül ki a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium Budai Gyula kérdéseire adott válaszából, amelyet a Magyar Nemzet idézett. 

A lap emlékeztet, hogy hetekkel ezelőtt készült el a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése Ruszin-Szendi zsírleszívási ügyéről. A volt vezérkari főnök 2022. április 14-én esett át az egészségügyi beavatkozáson a Honvédkórházban. 

A Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, amelyek arra utalnak, hogy 

a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával, 

amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek több mint egymilliós költségét a magyar adófizetőkkel és családokkal fizettette meg.

Fontos körülmény, hogy mind a kórház, mind a beavatkozást szervező és végző orvos a honvédség vezérkari főnökének beosztottja volt. A jelentésben azt is megjegyzik, hogy a műtét egyértelműen esztétikai és nem gyógyítási céllal történt. Az ügyben Budai Gyula fideszes képviselő szolgálati visszaélés gyanújával tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen, amely eljárást indított.

Szarkasztikus bejegyzésében a fideszes képviselő most 

gyűjtést indított a volt vezérkari főnök zsírleszívási költségeinek megtérítésére.

Nyitókép: MTI/Bús Csaba

***


 

 

