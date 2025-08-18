A botrány ellenére kifizetetlen maradt Ruszin-Szendi Romulusz számlája

Zsírleszívás-botrány: Ruszin-Szendi Romulusz szerint nem tartozik a magyarokra a titokban, közpénzből elvégzett szépészeti műtétje (VIDEÓ)
A volt vezérkari főnök alakformáló beavatkozásának körülményei felvetik a hűtlen kezelés gyanúját is.
Budai Gyula gyűjtést indított.
Nem fizette meg a Kehi-jelentést követően sem a zsírleszívás költségeit Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója – derül ki a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium Budai Gyula kérdéseire adott válaszából, amelyet a Magyar Nemzet idézett.
A lap emlékeztet, hogy hetekkel ezelőtt készült el a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése Ruszin-Szendi zsírleszívási ügyéről. A volt vezérkari főnök 2022. április 14-én esett át az egészségügyi beavatkozáson a Honvédkórházban.
A Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, amelyek arra utalnak, hogy
a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával,
amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek több mint egymilliós költségét a magyar adófizetőkkel és családokkal fizettette meg.
Fontos körülmény, hogy mind a kórház, mind a beavatkozást szervező és végző orvos a honvédség vezérkari főnökének beosztottja volt. A jelentésben azt is megjegyzik, hogy a műtét egyértelműen esztétikai és nem gyógyítási céllal történt. Az ügyben Budai Gyula fideszes képviselő szolgálati visszaélés gyanújával tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen, amely eljárást indított.
Ruszin-Szendi Romulusz mióta újból feltűnt a közéletben, egyre csak gyűlnek körülötte a zűrös ügyek. Még nem tudni, hova fut ki a legújabb kémbotrány sem.
Szarkasztikus bejegyzésében a fideszes képviselő most
gyűjtést indított a volt vezérkari főnök zsírleszívási költségeinek megtérítésére.
