Vissza a klasszikus időkbe, mikor Conan férfi, a nő pedig meztelen volt – Marvel és speciális képregények a közelmúltból, még a Deadpool & Rozsomák előtt

Sötét fantázia és klasszikus hagyományok

Végre a Conan kegyetlen kardja is egy újabb, hatodik kötettel gazdagodott, amely keményfedeles formában, 296 oldalon, túlméretezett, fekete-fehér verzióban kínálja a Savage Sword of Conan magazin 40-46. számainak Conan-történeteit, amiket John Buscema és Tony Dezuniga rajzaival Robert E. Howard követője, Roy Thomas adaptált képregénnyé. Ezúttal Toth-Amon királlyal egy hosszabban elnyúló, egybefüggő történetszálat is kapunk, de azért marad még meglepetés a kötet végére, sőt a jól ismert piktek is újra feltűnnek. Ami viszont állandó, az maga Conan, aki az eredeti író történeteinek megfelelően a maszkulinitás iskolapéldája, aki mellett a félmeztelen és meztelen nők csak hálásan pihegnek. De, aki ettől eltérőt, vagy éppen a modern kor elvárásainak behódoló stílust várna, az meg is érdemli, ha csalódik.

Zárásként pedig végre folytatódott a Monstress-sorozat, amely ezúttal már a nyolcadik kötettel vitte tovább Farkasvérű Maika történetét. A 42-48. számot magában foglaló Pokoltűzre pedig tényleg érdemes volt várni, mert a politikai intrikával és misztikummal egyaránt teleszőtt történet ezúttal olyan helyre vezette az olvasókat, amilyet még nem láthattunk a szériában: a japán kamikhoz és a lovecrafti szörnyekhez hasonlatos Öreg Istenek börtön világába, ahol a démoni Zinn és Maika is egyre inkább egymásra van utalva.

Marjorie Liu és Sana Takeda díjnyertes sorozatának látványára eddig sem lehetett panasz, és bár a történet néhol hullámzott, azért ezúttal is igencsak magára talált, avagy várjuk a következő, évente érkező kötetet.

Bár az továbbra is félelmem, hogy nincs komplett elképzelés a befejezésre, és az alkotók időnként húzzák és tolják a kellőképpen jövedelmező képregény cselekményét.