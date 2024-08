Kommunikáló polip és egy teremtett mamutba táplált tudós tudata – Ray Nayler hard sci-fik

Álmodnak-e az egzotikus sci-fik írói Hugo-díjjal

Jó, nem szeretném remek sci-fi regények élét és jelentőségét érzékenyítéssel elvenni, mert ez viszonylag kis töredéke a teljes egésznek, de attól még ott van ez is a pakliban. Ráadásul Nayler nagyon (értsd: NAGYON) belemászik a manapság népszerűvé vált ökothriller műfajba, ami szerintem néha már-már fárasztó, mint ahogy a megfogalmazás is. A távoli kultúrák szeretete pedig kicsit az olvasót is idegenné és külső szemlélővé teszi, emiatt kevésbé tudja beleélni magát ezekbe a különleges kalandokba. Ami valahol szerintem rossz, valahol meg talán jó is, ha már hard sf-ről beszélünk.

Számomra legalábbis Nayler regényei inkább tartoznak a hard kategóriába, mint pl. a nemrég megjelent Bálnahullás (Daniel Kraus), ami simán szépirodalom is lehetne. Hozzáteszem, Az oceán szemének sincs miért szégyenkeznie, ha stílusról és megvalósításról beszélünk. De ezzel együtt sem hiszem, hogy Ray Nayler a kedvenc íróim közé kerülne, mert kicsit körülményesnek érzem az olvasását. Izgalmas, eredeti, ötletes… de körülményes. Hugo-díjra viszont így is esélyes lehetne. Mégis érdekes, hogy egyelőre a díj közelébe sem került, szemben pl. Scalzival, aki rendszeresen jelölést kap.

Ezzel együtt ajánlom az ismerkedést a szerző műveivel, már csak azért is, mert hasonlóval sem találkoztam az elmúlt években.