08. 16.
szombat
háború Ukrajna Oroszország Donald Trump Szijjártó Péter

Szijjártó üzent a háborúpárti politikusoknak: „Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot nem akasztanák meg!”

2025. augusztus 16. 19:24

A magyar külügyminiszter emlékeztetett, hogy a nyugat-európaiak egyszer már megfúrták az isztambuli békemegállapodást.

2025. augusztus 16. 19:24
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is kifejtette a véleményét Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozójáról

A magyar diplomácia vezetője úgy fogalmazott, „három és fél éve élünk a háború árnyékában, s pont ennyi ideje küzdünk annak minden következményével – legyen szó a folyamatos biztonsági kihívásokról, a háborús inflációról, az egekbe szökő energiaárakról vagy arról, hogy Brüsszel bele akar minket nyomni a háborúba”.  

Majd azzal folytatta, 

három és fél éve érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett, mert tudjuk, csak a tárgyalóasztalnál és nem a csatatéren van a megoldás”. 

A magyar külügyminiszter azt is leszögezte, hogy nagyra becsülik Donald Trump erőfeszítéseit a békéért, miként azt is, hogy minden ellentétes nyomás dacára létrejött az alaszkai csúcstalálkozó. „Ezen nagyra becsülésünket ma (szombaton) telefonon át is adtam Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettesnek” – közölte.

„Mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tárgyalás elvezet a békéhez, ugyanakkor reméljük, hogy ezúttal nem ismétlődik meg az, ami három és fél éve:

akkor a nyugat-európaiak megfúrták az isztambuli békemegállapodást”

– emlékeztetett.
„Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot ezúttal nem akasztanák meg!” – zárta gondolatait Szijjártó Péter.

A vonatkozó bejegyzést alább olvashatja:

Nyitókép: Mandiner-archív

tengereszek111
2025. augusztus 16. 19:49
Pötyi, Alaszkában semmi nem indult el csxólok.
turulminator2
2025. augusztus 16. 19:43
"Ettől lekonyul Szijjártó taraja: Oroszországhoz hasonlóan szankcionálná Izraelt a dán miniszterelnök Mette Frederiksen dán miniszterelnök szombaton úgy vélte, hogy Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő "önmagában probléma", és kijelentette: az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét arra akarja felhasználni, hogy növelje az Izraelre gyakorolt nyomást" muhaha
Ízisz
2025. augusztus 16. 19:38
Z. ÚGY LEGYEN!!!💯❗👍
herden100
2025. augusztus 16. 19:27
🕊️🤍 en.m.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Roberts m.youtube.com/watch?v=KhbuNZ8p3hg&pp=ygUVdGNoYWprb3Zza2lqIGNoZXJ1Ymlt istenanya.hu
