Szijjártó üzent a háborúpárti politikusoknak: „Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot nem akasztanák meg!”

A magyar külügyminiszter azt is leszögezte, hogy nagyra becsülik Donald Trump erőfeszítéseit a békéért, miként azt is, hogy minden ellentétes nyomás dacára létrejött az alaszkai csúcstalálkozó. „Ezen nagyra becsülésünket ma (szombaton) telefonon át is adtam Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettesnek” – közölte.

„Mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tárgyalás elvezet a békéhez, ugyanakkor reméljük, hogy ezúttal nem ismétlődik meg az, ami három és fél éve:

akkor a nyugat-európaiak megfúrták az isztambuli békemegállapodást”

– emlékeztetett.

„Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot ezúttal nem akasztanák meg!” – zárta gondolatait Szijjártó Péter.

