Szijjártó üzent a háborúpárti politikusoknak: „Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot nem akasztanák meg!”

Egyértelmű követelés – ezt kéri Putyin az ukrajnai háború befejezéséért cserébe
Donald Trump szombaton továbbította ezt az üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és az európai vezetőknek.
A magyar külügyminiszter emlékeztetett, hogy a nyugat-európaiak egyszer már megfúrták az isztambuli békemegállapodást.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is kifejtette a véleményét Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozójáról.
A magyar diplomácia vezetője úgy fogalmazott, „három és fél éve élünk a háború árnyékában, s pont ennyi ideje küzdünk annak minden következményével – legyen szó a folyamatos biztonsági kihívásokról, a háborús inflációról, az egekbe szökő energiaárakról vagy arról, hogy Brüsszel bele akar minket nyomni a háborúba”.
Majd azzal folytatta,
három és fél éve érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett, mert tudjuk, csak a tárgyalóasztalnál és nem a csatatéren van a megoldás”.
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump szombaton továbbította ezt az üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és az európai vezetőknek.
A magyar külügyminiszter azt is leszögezte, hogy nagyra becsülik Donald Trump erőfeszítéseit a békéért, miként azt is, hogy minden ellentétes nyomás dacára létrejött az alaszkai csúcstalálkozó. „Ezen nagyra becsülésünket ma (szombaton) telefonon át is adtam Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettesnek” – közölte.
„Mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tárgyalás elvezet a békéhez, ugyanakkor reméljük, hogy ezúttal nem ismétlődik meg az, ami három és fél éve:
akkor a nyugat-európaiak megfúrták az isztambuli békemegállapodást”
– emlékeztetett.
„Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot ezúttal nem akasztanák meg!” – zárta gondolatait Szijjártó Péter.
A vonatkozó bejegyzést alább olvashatja:
Nyitókép: Mandiner-archív