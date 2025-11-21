A „függetlenségre” néhány példa Benyó Rita cikkeinek címéből. 1. Hazugság, hogy a békét hozná Ukrajna támogatásának megszüntetése. Magyarán a háborút kell támogatni, ahogy azt a szerencsére leváltott Biden tette és most Brüsszel akarja. 2. Választási visszaélés, ami minden egyes nap történik velünk. Vagyis, ha a közvéleményt a valóságról tájékoztatják, ami nyilván nem jó a folyamatosan hazudozó Magyar Péternek, akkor az választási visszaélés. 3. Bolsevik logikával nem lehet irányítani az online nyilvánosságot. Hol van a valóság bemutatásánál a bolsevik logika? Igazat kell mondani, írni az ellenzéki oldalon is, és akkor nincs semmi baj. Csakhogy az Pojáca esetében, akinek Benyó az érdekeit szolgálja, képtelenség. Ők a rezsicsökkentést meg akarják szüntetni, csak letagadják, a nyugdíjakat meg akarják adóztatni, csak az emelésüket hazudják, a 13. havi nyugdíjat eltörölnék, mint a sicc, csak letagadják. Ha nem tagadnák le, akkor megbuknának, mondta Tarr Zoltán.

Amely médiumok ezen információkat Pojáca szájízének megfelelően terjesztik, azokat egytől egyig külföldről finanszírozzák a legkülönfélébb trükkökkel.

A trükkökről majd máskor.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal feltárta, hogy az Ökotárs 1994 óta lát el pénzelosztó és hálózatépítési feladatokat olyan külföldi finanszírozók számára, mint Soros György alapítványai, a Ford Foundation vagy épp a Rockefeller Foundation. Az elmúlt években az Ökotárs osztotta szét – döntő részben nem civil, hanem politikai nyomásgyakorló szervezetek között – az Európai Bizottság CERV nevű programjából származó forrásokat is, valamint őket bízta meg a David Pressman-féle amerikai nagykövetség hazai propagandalapoknak szánt pénzek kiosztásával. Lánczi Tamás, a hivatal elnöke aláhúzta: