11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
varangykirályt elméjű Ökotárs Benyó Rita

Tudatjuk Veiszer Alindával: Brüsszelben lehet keresni a varangykirályt és a hibbant elméjű hatalmasokat

2025. november 21. 22:00

Tudatjuk Veiszer Alindával: Brüsszelben lehet keresni a varangykirályt és a hibbant elméjű hatalmasokat.

2025. november 21. 22:00
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Veiszer Alinda liberálkomcsi műsorvezető „pityereg” a Facebookon. Így: „Ahogy Benyó Rita barátom írta, szomorú nap ez, mert mától befejezi működését a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztősége. A munkájukat becsületesen végző, hatalomtól független újságírók újabb pofont kaptak. Aggódom a kollégáimért, és bízom a nagyobb, független médiumok szolidarításában.”

Szem nem marad szárazon, ahogy Veiszer a hatalomtól független, becsületesen dolgozó kollégáikról ír. Azt nem veszi észre, hogy amit mond, az fából vaskarika.

Ha ugyanis valaki, például az idézett Benyó Rita, Veiszer barátja nem tudja, hogy a Szabad Európa Rádió éppen azért kezdte meg adását 2020-ban, hogy segítsen a baloldalnak megdönteni az Orbán-kormányt, akkor nem való újságírónak. 

Neki nem az a dolga, hogy a hatalom megdöntéséért keljen ki az ágyból naponta, hanem az, hogy tisztességesen, gyorsan és hitelesen tájékoztasson a napi eseményekről. Ha pedig tudja, hogy nem független, sőt, az amerikai demokratáktól függ – liberálbolsevik finanszírozóktól –, de azt a látszatot kelti, mintha ennek független lenne, akkor a helyzet sokkal rosszabb. 

Akkor tudatosan szolgál külföldi érdekeket, amelyek szembemennek a magyarok által megválasztott magyar kormány érdekeivel. A magyarok érdekeivel. 

Csak hogy érzékeltessem Veiszer Alindának a nemzethez, a magyarokhoz való viszonyát, ideírok egy idézetet a varangykirályról, amely az ő HírTv-s műsorában hangzott el. Emlékeznek, 

Veiszer a G-nap után, 2015-ben került a HírTv-hez Csintalannal és a ma már DK-s politikus Kálmán Olgával együtt, amikor Simicska, a tulajdonos útjára engedte a hírhedt O1G minősítést, s közben a hiteles, jobboldali médiumból balos-komcsi érdekeket szolgáló, Orbán-ellenes csatornát alakított ki. 

És akkor a quimbys Kiss Tibor verséből az idézet, amelyben konkrét utalások vannak az Orbán-rezsim működésére. (Az obszcenitásért elnézést kérünk.)

„Miért b@sszátok szét az országomat, / Miért rúgjátok hasba az ápolót, / Miért ültetitek szamárpadba a tanárokat, Miért sz@arjátpk szájba az álmodót. / Ti még a sátánnak is túl g*cik vagytok, / még ő is megvet titeket. / Hibbant elméjű hatalmasok. / Mocsár e táj. / És a varangykirály / ünnepli, amit alkothatott."

A „függetlenségre” néhány példa Benyó Rita cikkeinek címéből. 1. Hazugság, hogy a békét hozná Ukrajna támogatásának megszüntetése. Magyarán a háborút kell támogatni, ahogy azt a szerencsére leváltott Biden tette és most Brüsszel akarja. 2. Választási visszaélés, ami minden egyes nap történik velünk. Vagyis, ha a közvéleményt a valóságról tájékoztatják, ami nyilván nem jó a folyamatosan hazudozó Magyar Péternek, akkor az választási visszaélés. 3. Bolsevik logikával nem lehet irányítani az online nyilvánosságot. Hol van a valóság bemutatásánál a bolsevik logika? Igazat kell mondani, írni az ellenzéki oldalon is, és akkor nincs semmi baj. Csakhogy az Pojáca esetében, akinek Benyó az érdekeit szolgálja, képtelenség. Ők a rezsicsökkentést meg akarják szüntetni, csak letagadják, a nyugdíjakat meg akarják adóztatni, csak az emelésüket hazudják, a 13. havi nyugdíjat eltörölnék, mint a sicc, csak letagadják. Ha nem tagadnák le, akkor megbuknának, mondta Tarr Zoltán. 

Amely médiumok ezen információkat Pojáca szájízének megfelelően terjesztik, azokat egytől egyig külföldről finanszírozzák a legkülönfélébb trükkökkel. 

A trükkökről majd máskor. 

A Szuverenitásvédelmi Hivatal feltárta, hogy az Ökotárs 1994 óta lát el pénzelosztó és hálózatépítési feladatokat olyan külföldi finanszírozók számára, mint Soros György alapítványai, a Ford Foundation vagy épp a Rockefeller Foundation. Az elmúlt években az Ökotárs osztotta szét – döntő részben nem civil, hanem politikai nyomásgyakorló szervezetek között – az Európai Bizottság CERV nevű programjából származó forrásokat is, valamint őket bízta meg a David Pressman-féle amerikai nagykövetség hazai propagandalapoknak szánt pénzek kiosztásával. Lánczi Tamás, a hivatal elnöke aláhúzta:

Az Ökotárs és  rajta keresztül külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló hálózat, így a szervezet bármely vezetőjének tiszás képviselővé választása egyértelműen súlyos fenyegetést jelent Magyarország szuverenitására.”

Trump elnök keze idáig is elért. Számára ugyanis épp olyan fontos a nemzeti szuverenitás, mint Magyarországon Orbán Viktornak.

Ezek után egyértelműnek látszik, hogy leginkább Brüsszelben lehet keresni a varangykirályt és a hibbant elméjű hatalmasokat is. 

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: Földházi Árpád / Mandiner) 

 

Összesen 20 komment

csulak
2025. november 22. 12:00
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
londonbaby
•••
2025. november 22. 11:59 Szerkesztve
hogy Mo.-n ennyi kibaszott elmebeteg hülye picsa létezik.. azért ezt nem gondoltam volna.. de szerencsére egy kupacba gyűltek..a tiszafoshoz.. árad a tisza áradunk.. csak az a baj hogy ekkora nagy barmokkal áradtok, !!!! ésszel nem megy az áradás csak létszámmal ?? . pár hónap és ..hova is áradtok ?? ...HAZAÁRULÓ PATKÁNYOK ??? . pedig ennek elég értelmes kinézete van ahogy nézem.. Hortobágyon akár még vezér legeltető is lehetne !!
Válasz erre
3
0
Burdisgarage
2025. november 22. 11:00
A magyar greta thunberg.
Válasz erre
3
0
gullwing
2025. november 22. 09:38
Ez a veiszer is még a havernője ahhoz a csapathoz köthető akik anno az avo-t, avh-t sikerre vitték anno....
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!