Aggódom a kollégáimért
2025. november 21. 05:55
Bízom a nagyobb, független médiumok szolidarításában.
„Ahogy Benyó Rita barátom írta, szomorú nap ez a mai.
Újabb szerkesztőség kénytelen befejezni a működését. A munkájukat becsületesen végző, hatalomtól független újságírók újabb pofont kaptak. Szinte már megszoktuk. De meg lehet? Meg kell?
Nagyon sajnálom az egész csapatot, sajnálom, hogy az egész generációnk állandóan a politikai szándékok áldozata, és nagyon drukkolok, ennek legyen végre vége.
Aggódom a kollégáimért, és bízom a nagyobb, független médiumok szolidarításában”.
Összesen 59 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Karvaly
2025. november 21. 13:05
Ha tényleg olyan jók lettek volna, mint amilyennek Weiszer lefestette őket, akkor bizony a piacról is meg tudnának élni - de akkor miért is kell más, szintén külföldről támogatott "független, objektív" médium támogatásában bízni? Meg hát pont ők hangoztatták a piac mindenhatóságát (leginkább baloldali kormányok alatt) - most miért nem jut az eszükbe?
diodoro3
2025. november 21. 12:54
"hatalomtól független újságírók" Alinda annyira buta nem lehet, hogy nem veszi észre, hogy az amerikai kormányzat azért tudta megszüntetni a SZE magyar nyelvű adását mert az hatalomtól függött, az ott dolgozó újságírók hatalomtól függő újságírók. Az amerikai kormánynak, az amerikai kormányzatot kiszolgáló újságírást végeztek. Munkájukkal elégedetlenek voltak, mert olyat írtak, ami kenyéradó gazdáiknak nem tetszett, ezért az kirúgta őket.
Robi54
2025. november 21. 12:50
Független média,röhögnöm kell.
2025. november 21. 12:21 • Szerkesztve
"A munkájukat becsületesen végző, hatalomtól független újságírók újabb pofont kaptak." Csak annyi történt, hogy a világhatalom legnagyobb telephelyén vezetőcsere történt és nem hajlandók finanszírozni egy társadalomromboló médiumot a Szabad Európát. Ettől persze még mindig hatalmas túlsúlyban vannak azok a globalista agymosodák, amik független, objektív sajtónak nevezik magukat, pedig valójában a legszervezettebb, ördögien alattomos módszerekkel operáló tudatmanipulátorok világméretű hálózatát alkotják. Gyakorlatilag alvilági, titkosan, informálisan, vagy fedőszervezet alatt működő, nemezetek feletti társadalom átalakító tevékenységet végeznek az emberi viselkedést legjobban meghatározó tényező, a tudat világméretű megváltoztatása érdekében. A XX. századi tömegkommunikáció, rádió, TV és a XXI. századi internetes média a világ szinte összes emberéhez biztosítja a kommunikációs csatornát számukra. Aki nem ismeri meg a céljaikat, az védtelen velük szemben.
