Komoly gyomrost vitt be Kocsis Máté: ez volt a Telex idei legszánalmasabb húzása (VIDEÓ)

Komoly stratégiai hibának látom Magyar Péter részéről, hogy nem köt szövetséget Karácsony Gergellyel
A főváros nélkül biztosan nincs kormányváltás.
Olyan világosra takarítják minden nap a Magyar Péter hátsóját a Telexesek, hogy azt öröm nézni – erről beszélt Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője legújabb közösségi oldalára feltöltött videójában.
Már a kormánypártisággal nem vádolható HVG is elismeri, hogy apad a Tisza.
Kocsis Máté elmondta, hogy ez talán a Telex idei évének az egyik „legszánalmasabb húzása”.
Tehát Rápirítani a Politico-ra, ami aztán nem egy nyomasztóan Orbán-párti médiafelület, rápirítani, hogy hogy merészelték azt írni, hogy nem a Tisza vezet.
– emelte ki a frakcióvezető, aki hozzátette, hogy „azt gondolják, hogy ennek még van hitelessége”.
Nem véletlen, mondom, leginkább lelakták magukat hitelesség szempontjából az elmúlt másfél évben.
– emelte ki végül Kocsis Máté.
