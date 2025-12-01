Ft
12. 01.
hétfő
Kocsis Máté pofon Magyar Péter telex

Komoly gyomrost vitt be Kocsis Máté: ez volt a Telex idei legszánalmasabb húzása (VIDEÓ)

2025. december 01. 22:08

„Olyan világosra takarítják minden nap a Magyar Péter hátsóját a Telexesek, hogy azt öröm nézni.”

2025. december 01. 22:08
Olyan világosra takarítják minden nap a Magyar Péter hátsóját a Telexesek, hogy azt öröm nézni – erről beszélt Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője legújabb közösségi oldalára feltöltött videójában. 

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Megérkezett az utolsó szög is Magyar Péter közéleti koporsójába

Már a kormánypártisággal nem vádolható HVG is elismeri, hogy apad a Tisza.

Kocsis Máté elmondta, hogy ez talán a Telex idei évének az egyik „legszánalmasabb húzása”.

Tehát Rápirítani a Politico-ra, ami aztán nem egy nyomasztóan Orbán-párti médiafelület, rápirítani, hogy hogy merészelték azt írni, hogy nem a Tisza vezet.

 – emelte ki a frakcióvezető, aki hozzátette, hogy „azt gondolják, hogy ennek még van hitelessége”. 

Nem véletlen, mondom, leginkább lelakták magukat hitelesség szempontjából az elmúlt másfél évben.

 – emelte ki végül Kocsis Máté.

Nyitókép forrása: MTI/Vasvári Tamás

llnnhegyi
2025. december 01. 22:27
Kocsis Máté frakcióvezető! Gratulálunk.! /MJK ® tábora/
elcapo-2
2025. december 01. 22:12
Nem közvéleménykutatásokat, hanem választást kell nyerni....vagy csak azt a közvéleménykutatást hiszem el, amit én hamisítottam....lehet válogatni !
