12. 01.
hétfő
Választások HVG kampány Magyar Péter Politico Nézőpont Intézet Fidesz

Megérkezett az utolsó szög is Magyar Péter közéleti koporsójába

2025. december 01. 05:57

Már a kormánypártisággal nem vádolható HVG is elismeri, hogy apad a Tisza.

2025. december 01. 05:57
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Megjött a legfrissebb adat, ha most vasárnap tartanának választást Magyarországon, a Fidesz 47, a Tisza 40 százalékos eredményt érne el a Nézőpont Intézet novemberi közvélemény-kutatása szerint. (…)

Ezzel szemben a Tisza Pártnak nem alakult jól az elmúlt három hónap. Nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni, a vele kapcsolatos hírek pedig előnytelenek voltak: az adatszivárgás aktivistáit és anyagi támogatóit, a Tisza-adó pedig a választóit bizonytalanította el. A Tisza támogatása mintha plafonba ütközött volna: nyár elején 39, nyár végén 38, az ősz végén 40 százalékon áll. Mindez azt jelenti, hogy 75 százalékos részvétel mellett a Fidesznek 400 ezerrel több szavazója van, mint a Tiszának.

Ráadásul már a kormánypártisággal nem vádolható HVG is elismeri, hogy apad a Tisza. Az ellenzéki lap podcastműsorában arról beszéltek a résztvevők, hogy a Fidesz-kampány felpörgetésével Orbán Viktor egyre inkább előretör, miközben a Tisza Párt növekedése megtorpant.

Az adatokat és a tendenciákat vizsgálva megállapítható, hogy a Fidesz előretörése és a Tisza mélyrepülése egyaránt töretlennek látszik.

Magyar Péter komolyan kezdhet aggódni.”

Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

opht
2025. december 01. 08:22
Hány utolsó szöget vertek már bele? Ez Chuck Norris-i teljesítmény. Chuck Norris beverte az utolsó szöget a Tisza koporsójába. 5x. Bár a szerző szerint MP már vagy 4x kapott kegyelemdöfést is. Ő meg olyan lehet, mint a macska: 9 élete van. Hagyjuk már ezt a vágyvezérelt gondolkodást; a Tisza koporsójába az veri be az utolsó szöget, ha választáson győzünk!
states-2
2025. december 01. 07:23
Pszichopeti csak azt a szokásos komcsi buktát kezdte majszolni az elmúlt hetekben, amit már az elvtársak 15 éve majszolnak. Jó étvágyat!
Sróf
2025. december 01. 07:02
"Megérkezett az utolsó szög is Magyar Péter közéleti koporsójába" Nem értem! Ha hinni lehet Csépányi mesternek, korábban már többször is beütötték az utolsó szöget Magyar Péter koporsójába, de még csak most érkezett meg?
llnnhegyi
2025. december 01. 06:44
HVG a TISZA párt ügynöke. ATV Start. Szintén TISZA televízió! Papp Réka Kinga libbcsikommcsi újságíró. Nyíregyháza DPK kör Orbán Viktor. Magyar 🐒 🐓 Júdás Gajdos László jelölt lett.
