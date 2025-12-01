Valóra vált Magyar Péterék legrosszabb rémálma: fájdalmas gyomrost kapott az apadó Tisza
Magyar Péter pártja plafonba ütközött.
Már a kormánypártisággal nem vádolható HVG is elismeri, hogy apad a Tisza.
„Megjött a legfrissebb adat, ha most vasárnap tartanának választást Magyarországon, a Fidesz 47, a Tisza 40 százalékos eredményt érne el a Nézőpont Intézet novemberi közvélemény-kutatása szerint. (…)
Ezzel szemben a Tisza Pártnak nem alakult jól az elmúlt három hónap. Nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni, a vele kapcsolatos hírek pedig előnytelenek voltak: az adatszivárgás aktivistáit és anyagi támogatóit, a Tisza-adó pedig a választóit bizonytalanította el. A Tisza támogatása mintha plafonba ütközött volna: nyár elején 39, nyár végén 38, az ősz végén 40 százalékon áll. Mindez azt jelenti, hogy 75 százalékos részvétel mellett a Fidesznek 400 ezerrel több szavazója van, mint a Tiszának.
Ráadásul már a kormánypártisággal nem vádolható HVG is elismeri, hogy apad a Tisza. Az ellenzéki lap podcastműsorában arról beszéltek a résztvevők, hogy a Fidesz-kampány felpörgetésével Orbán Viktor egyre inkább előretör, miközben a Tisza Párt növekedése megtorpant.
„Az elvitathatatlan tény, hogy a Tisza növekedése megtorpant” – fűzte hozzá a HVG munkatársa
Az adatokat és a tendenciákat vizsgálva megállapítható, hogy a Fidesz előretörése és a Tisza mélyrepülése egyaránt töretlennek látszik.
Magyar Péter komolyan kezdhet aggódni.”
Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP