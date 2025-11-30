Ft
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt hvg kampány Magyar Péter Orbán Viktor

HVG munkatársa: Orbán Viktor átvette az irányítást

2025. november 30. 16:00

„Az elvitathatatlan tény, hogy a Tisza növekedése megtorpant” – fűzte hozzá a HVG munkatársa

2025. november 30. 16:00
null

Érdekes videót osztott meg Bohár Dániel influenszer a Facebookon. A videóban az hallható, hogy a HVG podcastban Kacskovics Mihály Béla kifejti: a Fidesz felpörgette a kampányt, és 

Orbán Viktor átvette az irányítást.

„Egyszerre beszél kifelé a táborból – lásd az ATV-interjút –, amikor nagyon megengedő, nagyon finom álláspontot képvisel, és egyszerre beszél befelé is” – fűzte hozzá a HVG munkatársa.

„Az elvitathatatlan tény, hogy a Tisza növekedése megtorpant”

– tette hozzá Kacskovics.

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

Ezt is ajánljuk a témában

A videót itt nézhetik meg:

 

Ízisz
2025. november 30. 16:51
Z. Intellektuálisan Orbán Viktor miniszterelnök úr és magyar p. pszichopata bűnöző inluenszer össze nem hasonlítható egyének, a miniszterelnök úr javára!!! Tízszer kellene újra születnie a földre a mocskos hazaáruló korcs selejt poloskának, hogy csak a bokájáig is felérjen!!! 💯❗ A bégető szektája társaságában van tökéletes helyen!!! 💯👏🤭❗
Héja
2025. november 30. 16:46
A valóság néha a HVG-t is utoléri.
karcos-2
2025. november 30. 16:31
Szabadságot Átvett Irányításnak!
ezredes-2
2025. november 30. 16:29
Abszolút midegy, hogy a csávó miket beszél össze+vissza. nekünk-megalkuvás nélkül- kell megcsinálni mindazt, ami a győzelmet jelentheti. Nem lehet lazsálni, 1 msd percet sem! Nem is fogunk...
