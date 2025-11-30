HVG munkatársa: Orbán Viktor átvette az irányítást

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Az egyre csak gyarapodó kommunikációs tabuk kezdenek ráégni Magyar Péterre.
„Az elvitathatatlan tény, hogy a Tisza növekedése megtorpant” – fűzte hozzá a HVG munkatársa
Érdekes videót osztott meg Bohár Dániel influenszer a Facebookon. A videóban az hallható, hogy a HVG podcastban Kacskovics Mihály Béla kifejti: a Fidesz felpörgette a kampányt, és
Orbán Viktor átvette az irányítást.
„Egyszerre beszél kifelé a táborból – lásd az ATV-interjút –, amikor nagyon megengedő, nagyon finom álláspontot képvisel, és egyszerre beszél befelé is” – fűzte hozzá a HVG munkatársa.
„Az elvitathatatlan tény, hogy a Tisza növekedése megtorpant”
– tette hozzá Kacskovics.
Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor
A videót itt nézhetik meg: