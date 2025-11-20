Ft
Itt a vége: megszűnik a Szabad Európa magyar híroldala

2025. november 20. 19:18

A Szabad Európa vezetése csütörtökön közölte, hogy a magyar kiadás szombattól megszűnik, és az év végéig a munkatársak már nem végeznek aktív munkát – írja a HVG. A bezárás kizárólag a magyar nyelvű egységet érinti, az eddigi tartalmak azonban továbbra is elérhetők lesznek az oldalon. A közleményben a lap vezetője, Vovesz Tibor háláját fejezte ki az olvasók bizalmáért és támogatásáért, kiemelve, hogy megtiszteltetés volt számukra az eredeti történetek bemutatása.

Ahogy arról beszámoltunk, a megszűnés hátterében az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének (USAGM) döntése áll, amely a finanszírozás megszüntetését jelentette be. Kari Lake, az ügynökség vezérigazgatója november elején levélben tájékoztatta az amerikai képviselőket, hogy a magyar kiadás megszüntetésére kerül sor, mivel NATO-szövetséges országok számára nem biztosítanak pénzügyi támogatást. 

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

 

Ödenburger
2025. november 21. 09:44
Dédapám '56 után soha többé nem hallgatott Szabad Európa Rádiót. Ugyanolyan hazugnak tartotta őket, mint a vörösöket.



Chekke-Faint
2025. november 21. 07:17
Tehát most lett szabad Európa....DDD



skac69
2025. november 21. 06:51
vovesz... magyar ez is mint závecz



Letmeread
2025. november 21. 06:31
Alkesz Tibi már sirdogal és uszít a facen. Úgy adja elő mintha ez egy rádió adó lenne amit Orbán kitiltott.



