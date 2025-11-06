Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Radio Free Europe / Radio Liberty Donald Trump külföldi finanszírozás Szabad Európa Kari Lake

Trump döntött, meghúzta a vonalat: lehúzhatja a rolót Magyarországon a Szabad Európa

2025. november 06. 13:31

Az erőforrásokat inkább olyan területekre irányítják, amelyek közvetlenül szolgálják az amerikai nép érdekeit.

2025. november 06. 13:31
null

Az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) bejelentette, hogy megszünteti a Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, vagyis a Szabad Európa kiadványait – írja az Index.

A döntést az ügynökség vezetése azzal indokolta, hogy a jövőben az amerikai adófizetők pénzét „más célokra, az Egyesült Államok érdekeinek megfelelően” kívánják felhasználni. A döntésről Kari Lake, az USAGM vezérigazgatója értesítette levélben a képviselőket. Lake hangsúlyozta: 

a jövőben az ügynökség nem finanszíroz olyan tartalomgyártást vagy -terjesztést, amely NATO-szövetséges országok közönségét célozza meg. 

Az erőforrásokat inkább olyan területekre irányítják, amelyek közvetlenül szolgálják az amerikai nép érdekeit, és Lake szerint „a szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet”. A levél tartalmát Jordan Conradson, a Fehér Ház egyik munkatársa hozta nyilvánosságra az X közösségi oldalon

Mint írta: „Kari Lake ma értesítette a Kongresszust, hogy megszünteti a Szabad Európát, vagyis a Radio Free Europe / Radio Liberty magyar nyelvű szolgálatát”, amelyet posztjában az Európai Unió és a globalisták szócsövének nevezett. Lake hozzátette:

a médium támadja és igyekszik destabilizálni Magyarország nemzeti kormányát, ezért az adófizetők pénzéből finanszírozott tevékenységét befejezik.

A Index emlékeztet: a Szabad Európa magyar szerkesztőségében már az év elején is voltak elbocsátások, és a munkatársak akkor úgy nyilatkoztak, hogy felkészültek a kiadvány esetleges bezárására. 

A mostani döntés ennek végleges megerősítése.

A fejlemény összefügg Donald Trump korábbi elnöki rendeletével is: Trump márciusban utasította a Szövetségi Kormányt hét kormányügynökség leépítésére – köztük volt a Szabad Európa Rádiót felügyelő USAGM is. A döntéssel megszűnik a Szabad Európa magyar nyelvű jelenléte, amely 2020-ban indult újra több évtizedes szünet után.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hegyivadász
2025. november 06. 14:12
Hát, bemelegítésnek a mai Trump-Orbán találkozóhoz nem rossz!
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2025. november 06. 13:59 Szerkesztve
Z. Jajjj!!!😯 Most mi lesz szegény bartus lacival???😬 Majd a Tisza applikációjában okádhat tovább a kormányra... Mehet ő is a gyűjtőhelyre!!! 😆😝❗
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. november 06. 13:55
Hurrá!
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. november 06. 13:46
Ti-dada-damm. Jó ez a kép, ahogy a makákó fejéből kijön a lángoló fagyi. Tudjuk, ez is Orbán hibája, mert hagyta tönkremenni, vagy mittomén mit hagyott.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!