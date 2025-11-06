Trump döntött, meghúzta a vonalat: lehúzhatja a rolót Magyarországon a Szabad Európa

Az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) bejelentette, hogy megszünteti a Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, vagyis a Szabad Európa kiadványait – írja az Index.

A döntést az ügynökség vezetése azzal indokolta, hogy a jövőben az amerikai adófizetők pénzét „más célokra, az Egyesült Államok érdekeinek megfelelően” kívánják felhasználni. A döntésről Kari Lake, az USAGM vezérigazgatója értesítette levélben a képviselőket. Lake hangsúlyozta:

a jövőben az ügynökség nem finanszíroz olyan tartalomgyártást vagy -terjesztést, amely NATO-szövetséges országok közönségét célozza meg.

Az erőforrásokat inkább olyan területekre irányítják, amelyek közvetlenül szolgálják az amerikai nép érdekeit, és Lake szerint „a szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet”. A levél tartalmát Jordan Conradson, a Fehér Ház egyik munkatársa hozta nyilvánosságra az X közösségi oldalon.

Mint írta: „Kari Lake ma értesítette a Kongresszust, hogy megszünteti a Szabad Európát, vagyis a Radio Free Europe / Radio Liberty magyar nyelvű szolgálatát”, amelyet posztjában az Európai Unió és a globalisták szócsövének nevezett. Lake hozzátette: