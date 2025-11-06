Trump döntött, meghúzta a vonalat: lehúzhatja a rolót Magyarországon a Szabad Európa

Ennyi volt: Trump leállította a Szabad Európa finanszírozását
„Véres szombat” a Voice of Americánál – vége az USA liberális külpolitikai médiájának.
Az erőforrásokat inkább olyan területekre irányítják, amelyek közvetlenül szolgálják az amerikai nép érdekeit.
Az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) bejelentette, hogy megszünteti a Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, vagyis a Szabad Európa kiadványait – írja az Index.
A döntést az ügynökség vezetése azzal indokolta, hogy a jövőben az amerikai adófizetők pénzét „más célokra, az Egyesült Államok érdekeinek megfelelően” kívánják felhasználni. A döntésről Kari Lake, az USAGM vezérigazgatója értesítette levélben a képviselőket. Lake hangsúlyozta:
a jövőben az ügynökség nem finanszíroz olyan tartalomgyártást vagy -terjesztést, amely NATO-szövetséges országok közönségét célozza meg.
Az erőforrásokat inkább olyan területekre irányítják, amelyek közvetlenül szolgálják az amerikai nép érdekeit, és Lake szerint „a szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet”. A levél tartalmát Jordan Conradson, a Fehér Ház egyik munkatársa hozta nyilvánosságra az X közösségi oldalon.
Mint írta: „Kari Lake ma értesítette a Kongresszust, hogy megszünteti a Szabad Európát, vagyis a Radio Free Europe / Radio Liberty magyar nyelvű szolgálatát”, amelyet posztjában az Európai Unió és a globalisták szócsövének nevezett. Lake hozzátette:
a médium támadja és igyekszik destabilizálni Magyarország nemzeti kormányát, ezért az adófizetők pénzéből finanszírozott tevékenységét befejezik.
A Index emlékeztet: a Szabad Európa magyar szerkesztőségében már az év elején is voltak elbocsátások, és a munkatársak akkor úgy nyilatkoztak, hogy felkészültek a kiadvány esetleges bezárására.
A mostani döntés ennek végleges megerősítése.
A fejlemény összefügg Donald Trump korábbi elnöki rendeletével is: Trump márciusban utasította a Szövetségi Kormányt hét kormányügynökség leépítésére – köztük volt a Szabad Európa Rádiót felügyelő USAGM is. A döntéssel megszűnik a Szabad Európa magyar nyelvű jelenléte, amely 2020-ban indult újra több évtizedes szünet után.
Nyitókép: Michal Cizek / AFP