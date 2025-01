Trump felfüggesztette a külföldi támogatásokat, óriási pénzektől esik el a baloldali sajtó

Magyarországi civil szervezetek és a baloldali sajtó is pórul járt Donald Trump hivatalba lépését követően, mivel az új amerikai elnök 90 napra felfüggesztette a külföldi pénzügyi támogatásokat.

Donald Trump egyik első intézkedése a külföldi segélyprogramok ideiglenes leállítása volt.

Ez a döntés hátrányosan érinti a magyar civil szférát és baloldali médiát is, mivel a támogatások kifizetése és a szerződéskötések az említett időszak alatt szünetelnek. A HVG információi szerint az Ökotárs Alapítvány és a Mérték Médiaelemző Műhely e-mailben értesítette a Szabad Média Pályázat nyerteseit, hogy a támogatási programot érintő felfüggesztés miatt nem kerülhet sor a források folyósítására. Ezt az Ökotárs és az Átlátszó is megerősítette, ahogy Urbán Ágnes, a Mérték Médiaelemző Műhely munkatársa is.