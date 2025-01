Gáláns búcsúajándék – így szórta meg pénzzel Pressman a kegyeltjeit a távozása előtt

David Pressman távozásával jó ideig ez lesz utolsó alkalom, hogy a hazai baloldali sajtótermékek részesültek az amerikai adófizetők pénzéből – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Karácsony Gergely szövetségesei is kaptak a támogatásból

A lap továbbá arra az érdekességre is rámutatott, hogy a pályázaton 2,5 millió forintot nyert egykor a Dajer.hu női magazin is. Az oldal impresszuma szerint a portálnál 2023 előtt jelentős számú alkotó dolgozott tartalomgyártóként. A szerzők között feltűnt például Ámon Ada, Karácsony Gergely főpolgármester környezetvédelmi főtanácsadója, de Aleva Márta is, aki a 2022-es országgyűlési választáson Budapest XIII. kerületében volt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőjelöltje. Végül a szavazatok 4,2 százalékával a harmadik helyet sikerült megszereznie. Tehát az amerikai nagykövetség és a Mérték Médiaelemző Műhely

egy olyan oldalt is támogatott milliókkal, ahol érdemi tevékenység alig folyik, ám Karácsony Gergelyhez és szövetségeseihez köthető

– húzták alá az összeállításban.

Nyitókép: Mandiner-grafika

