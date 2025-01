Három húzás, amit Magyarország nem fog megköszönni David Pressmannek

3. Jöttek a „guruló dollárok”

Emlékezetes, hogy alig két héttel Donald Trump hivatalba lépése előtt a Biden-kabinet szankciós listára helyezte Rogán Antalt, a magyar miniszterelnök kabinetfőnökét, amelyet egyesek a távozó amerikai nagykövet, David Pressman bosszújának tartanak, mások pedig úgy vélik,

a demokraták egy utolsó gesztussal kedveznek a magyar ellenzéknek”.

Kiszelly Zoltán politikai elemző a történtek kapcsán az Origónak azt nyilatkozta, hogy szerinte az intézkedés célja az amerikai–magyar kapcsolatok mérgezése, valamint Trump politikai mozgásterének nehezítése.

„Ez egyfajta bosszú, hiszen

Pressman nagykövet nem volt sikeres a kormány leváltásában, és a »guruló dollárok« sem érték el a kívánt hatást”



– fogalmazott Kiszelly, hozzátéve, hogy a 2022-es magyar választások után sem tudta elérni azokat az eredményeket, amelyeket a demokraták reméltek tőle.

Érdemes felidézni azt is, hogy 2024 májusában is több mint 30 millió forintnyi amerikai közpénz érkezett „a magyarországi országos és helyi független média támogatása, valamint a sajtószabadság védelme és erősítése” érdekében. Akkor a Soros György hálózatával kapcsolatba hozható Ökotárs Alapítvány és a Mérték Médiaelemző Műhely eredményt hirdetett a Szabad média pályázaton helyi és tematikus, de országos médiumok is kaptak forrást az Amerikai Egyesült Államok Budapesti nagykövetségétől, vagyis David Pressmanéktől.