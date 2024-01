Nem aprózzák el –115 millió forintot osztanak szét Pressmanék a magyar kormányellenes sajtótermékek között

Ha Bayer a negyedét írja ennek, akkor a haladár értelmiség már az ENSZ BT összehívását követelné

Az egész kérdéskört hagynám most, mert ahogy látom, hétfőn jelentősen össze fogunk veszni a Konokkal, meg addig még a Telexnek is van ideje eldönteni, hogy miként viszonyul a Meseország mindenkié c. remekmű szerkesztőjének úgynevezett cikkeihez.