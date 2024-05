Pressmanék megint adakoztak: milliók bukkantak fel kormánykritikus médiumok mögött

Pressman-gate: de ki a nyertese az amerikai pénzeknek?

A lap ugyanakkor megjegyezte, az USA-ból érkező pénzek legnagyobb nyertese továbbra is az Ezalényeg.hu propagandaportál, és annak kiadója, az ifjabb Páva Zoltán alapította Oraculum 2020 Kft. Ifj. Páva több szálon (volt) köthető az MSZP-hez, a DK-hoz. A Korányi Dávid vezette Action for Democracy egymilliárd forintnak megfelelő dollárt utalt át az Oraculum 2020 Kft.-nek 2022-es országyűlési választások évében, amiből ifjabb Páva Zoltán cége 324 milliót tovább is utalt a Bajnai Gordon és több, Gyurcsány Ferenc körébe tartozó személy érdekeltségében levő DatAdathoz, emlékeztetett a lap.

Arra viszont már a Mandiner.hu hívta fel a figyelmet korábban, hogy a többek között fentebb is említett médiumok nincsenek elnyomva, pénzügyi mérlegük többségében pozitív. A függetlenobjektív vidéki sajtó helyzetét tavaly augusztusban vizsgáltuk.

Nézzék meg, hogy álltak akkor!