Pressman búcsúzik, de nem dőlhetünk hátra – nem akárki lép a helyére

A hírportál hozzáfűzte, azért is meglepő, hogy a balliberális oldalak alig számoltak be a diplomata érkezéséről és működéséről, mert a nagykövetség honlapján szereplő rövid életrajz igazi „nagyágyúként” mutatja be, aki több mint két évtizedes diplomáciai szolgálata alatt megjárta Kabult és Koszovót, a moszkvai nagykövetségi munkája után pedig Kijevben kötött ki.

***

***