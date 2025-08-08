Ft
szerver bizonyíték bérgyilkos veszély Orbán Viktor gyanú

Egy pszichiátriai kezelés alatt álló férfi akarta megöletni Orbán Viktort

2025. augusztus 08. 20:58

A gyanú szerint férfi egy külföldi oldalon bérgyilkost keresett a miniszterelnök megölésére.

2025. augusztus 08. 20:58
null

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2025. szeptember 8-ig elrendelte egy fiatal férfi letartóztatását, akit emberölés előkészületének bűntettével gyanúsítanak. A kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) hajtják végre – írta meg a Magyar Nemzet.

A gyanú szerint a férfi egy ismeretlen időpontban egy, az Egyesült Államok területén üzemeltetett szerveren regisztrált, hogy bérgyilkost találjon a miniszterelnök megölésére.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélyére hivatkozva indítványozta a letartóztatást, szintén az IMEI-ben való elhelyezéssel. A közlemény szerint rendelkezésre áll annyi bizonyíték, ami alátámasztja az alapos gyanút. A bírósági ülésen a védő azzal érvelt, hogy készpénz nem került elő a gyanúsított lakóhelyén, ám az indoklás szerint ez nem gyengíti a gyanút. 

A férfi ugyanis álnéven regisztrált a külföldi oldalra, ahol angol nyelven kommunikált, és a felhívás közzététele önmagában befejezettnek tekinthető az előkészület szempontjából. A férfi szüleivel él, bejelentett munkahellyel és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, megélhetését a családja biztosítja. Az adatok szerint 2018 óta pszichiátriai kezelés alatt áll. A bíróság megállapította, hogy bár a gyanúsítottnak nincs priusza és más eljárás sincs ellene folyamatban, a bűnismétlés reális veszélye fennáll. 

A dühkitörések oka saját bevallása szerint a politikai helyzet és „egyéb igazságtalanságok”.

A férfi az augusztus 8-i tárgyaláson elmondta, hogy dühkitörései alkalmával maga ellen fordul, mást nem bánt, a bűncselekmény elkövetését elismerte és megbánta, cselekményét meggondolatlanságnak nevezte. A bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján a férfi magatartását kiszámíthatatlannak ítélte, ezért úgy döntött, hogy a kívánt célok csak letartóztatással érhetők el. Mivel pszichiátriai kezelésre szorul, a fogva tartást az IMEI-ben rendelték el. A végzés nem jogerős.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

***

Dodoba
2025. augusztus 08. 21:17
"A férfi szüleivel él, bejelentett munkahellyel és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, megélhetését a családja biztosítja. Az adatok szerint 2018 óta pszichiátriai kezelés alatt áll " Szóval jelenleg ilyen egy tipikus, magát Tiszásnak valló (most nincs jobb választás nekik), korábban a ballibbsi propagandagépezet által kinevelt Orbán fóbiás.
zsuzsa-963
2025. augusztus 08. 21:08
Nem véletlenül Demszky Gábor volt, biztos forrásból tudom, hogy pszichiátriai kezelés alatt állt és áll, ami büntetést kizáró ok.
Kanmacska
2025. augusztus 08. 21:05
Ez itt a lényeg, kérem! Aki bántani akarja doktor Miniszterelnök Urat, az bolond!☺️
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 08. 21:02
Szegény.. most végleg kisiklott az élete. Pedig lehetett volna akár tanszékvezető is az ELTE-n.
