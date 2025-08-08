Egy pszichiátriai kezelés alatt álló férfi akarta megöletni Orbán Viktort

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2025. szeptember 8-ig elrendelte egy fiatal férfi letartóztatását, akit emberölés előkészületének bűntettével gyanúsítanak. A kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) hajtják végre – írta meg a Magyar Nemzet.

A gyanú szerint a férfi egy ismeretlen időpontban egy, az Egyesült Államok területén üzemeltetett szerveren regisztrált, hogy bérgyilkost találjon a miniszterelnök megölésére.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélyére hivatkozva indítványozta a letartóztatást, szintén az IMEI-ben való elhelyezéssel. A közlemény szerint rendelkezésre áll annyi bizonyíték, ami alátámasztja az alapos gyanút. A bírósági ülésen a védő azzal érvelt, hogy készpénz nem került elő a gyanúsított lakóhelyén, ám az indoklás szerint ez nem gyengíti a gyanút.

A férfi ugyanis álnéven regisztrált a külföldi oldalra, ahol angol nyelven kommunikált, és a felhívás közzététele önmagában befejezettnek tekinthető az előkészület szempontjából. A férfi szüleivel él, bejelentett munkahellyel és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, megélhetését a családja biztosítja. Az adatok szerint 2018 óta pszichiátriai kezelés alatt áll. A bíróság megállapította, hogy bár a gyanúsítottnak nincs priusza és más eljárás sincs ellene folyamatban, a bűnismétlés reális veszélye fennáll.

A dühkitörések oka saját bevallása szerint a politikai helyzet és „egyéb igazságtalanságok”.

A férfi az augusztus 8-i tárgyaláson elmondta, hogy dühkitörései alkalmával maga ellen fordul, mást nem bánt, a bűncselekmény elkövetését elismerte és megbánta, cselekményét meggondolatlanságnak nevezte. A bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján a férfi magatartását kiszámíthatatlannak ítélte, ezért úgy döntött, hogy a kívánt célok csak letartóztatással érhetők el. Mivel pszichiátriai kezelésre szorul, a fogva tartást az IMEI-ben rendelték el. A végzés nem jogerős.

