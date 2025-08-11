Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ismeret napraforgó pofon Magyar Péter

Magyar Péter akkora pofont kapott, hogy elgurult a gyógyszere

2025. augusztus 11. 11:55

A Tisza Párt elnöke az elmúlt egy évben gyurcsányi magasságokba repítette magát és a pártját.

2025. augusztus 11. 11:55
null
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„Egyre gyakrabban látjuk azt a kapkodó őrjöngést Magyar Pétertől, amit a hétvégén is bemutatott. A Tisza Párt elnöke nem tud uralkodni magán, amikor valami nem a terv szerint működik, ez történt akkor is, amikor szokásához híven ismét lejáratókampányt indított az egészségügy ellen.

Arra nem számított, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár egy méretes pofonnal felérő, terjedelmes választ küld Magyar Péternek, amelyben csaknem a földdel tette egyenlővé a Tisza Párt elnökét. Ő ugyanis nincs hozzászokva, hogy visszaszól neki egy férfi – velük nem szeret keménykedni.

Láthatóan elgurult a gyógyszere, így billentyűzetet ragadott és hasonló jelenetet rendezett online, mint amit az újonc gimnáziumi diákok szoktak az osztálytársakkal. Meggondolatlan, kapkodó és indulatokkal teli kommenteket hányt ki magából különböző bejegyzések alatt, miközben nem vette észre, hogy teljesen komolytalanná tette magát.

Ezt is ajánljuk a témában

Az már lejárt lemez még Magyar Péter szintjén is, hogy ő mindent jobban tud mindenkinél, és mindenhez jobban ért. Megannyi szakmában szájhősködött már úgy, hogy semmilyen ismerete nem volt, miközben még egy napraforgót sem tud megkülönböztetni  egy gyomtól, egy záport egy történelmi erejű vihartól.”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Nagy Attila Tibor

Facebook

Idézőjel

Magyar Péter fárad

Nem egyszer türelmetlen a kérdezőkkel, és amikor elszakad a cérna, akkor megvonja a szót.

Fotó: MTI/Purger Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. augusztus 11. 14:11
Magyar 🐒🐒🐒 Péter! Véged van kicsi! Kéri Laci bácsi szerint pestisesek a TISZA pártiak. Legyengültök hétvégére mindig! Ez a jó hír!
Válasz erre
2
0
nyugalom
2025. augusztus 11. 13:38
Undoritó ripacs, szotyipeti!
Válasz erre
1
0
csigabus
2025. augusztus 11. 13:05
Ez a f@szfej mint miniszterelnök? Képtelenség!
Válasz erre
5
0
lemez
2025. augusztus 11. 12:15
Kormányföként az Orbán család vagyonosád!t vizsgálja ki mondta.Azt hittem a bigéjét.Hamisitott polóárusból hogy lett multimillárdos.Ez csak egy.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!