Takács Péter Kulja András után Magyar Pétert is helyretette
Az államtitkár szerint Magyarnak még jól fog jönni a gyakorlat a lemondólevél írás terén.
A Tisza Párt elnöke az elmúlt egy évben gyurcsányi magasságokba repítette magát és a pártját.
„Egyre gyakrabban látjuk azt a kapkodó őrjöngést Magyar Pétertől, amit a hétvégén is bemutatott. A Tisza Párt elnöke nem tud uralkodni magán, amikor valami nem a terv szerint működik, ez történt akkor is, amikor szokásához híven ismét lejáratókampányt indított az egészségügy ellen.
Arra nem számított, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár egy méretes pofonnal felérő, terjedelmes választ küld Magyar Péternek, amelyben csaknem a földdel tette egyenlővé a Tisza Párt elnökét. Ő ugyanis nincs hozzászokva, hogy visszaszól neki egy férfi – velük nem szeret keménykedni.
Láthatóan elgurult a gyógyszere, így billentyűzetet ragadott és hasonló jelenetet rendezett online, mint amit az újonc gimnáziumi diákok szoktak az osztálytársakkal. Meggondolatlan, kapkodó és indulatokkal teli kommenteket hányt ki magából különböző bejegyzések alatt, miközben nem vette észre, hogy teljesen komolytalanná tette magát.
Az már lejárt lemez még Magyar Péter szintjén is, hogy ő mindent jobban tud mindenkinél, és mindenhez jobban ért. Megannyi szakmában szájhősködött már úgy, hogy semmilyen ismerete nem volt, miközben még egy napraforgót sem tud megkülönböztetni egy gyomtól, egy záport egy történelmi erejű vihartól.”
Nem egyszer türelmetlen a kérdezőkkel, és amikor elszakad a cérna, akkor megvonja a szót.
Fotó: MTI/Purger Tamás