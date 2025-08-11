„Egyre gyakrabban látjuk azt a kapkodó őrjöngést Magyar Pétertől, amit a hétvégén is bemutatott. A Tisza Párt elnöke nem tud uralkodni magán, amikor valami nem a terv szerint működik, ez történt akkor is, amikor szokásához híven ismét lejáratókampányt indított az egészségügy ellen.

Arra nem számított, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár egy méretes pofonnal felérő, terjedelmes választ küld Magyar Péternek, amelyben csaknem a földdel tette egyenlővé a Tisza Párt elnökét. Ő ugyanis nincs hozzászokva, hogy visszaszól neki egy férfi – velük nem szeret keménykedni.

Láthatóan elgurult a gyógyszere, így billentyűzetet ragadott és hasonló jelenetet rendezett online, mint amit az újonc gimnáziumi diákok szoktak az osztálytársakkal. Meggondolatlan, kapkodó és indulatokkal teli kommenteket hányt ki magából különböző bejegyzések alatt, miközben nem vette észre, hogy teljesen komolytalanná tette magát.