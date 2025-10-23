Árulás Brüsszelben: Ukrajna félreállítaná Orbánt; Von der Leyen nagy pofont kapott – a svédek is kiállnak Magyarország mellett

Magyarországot is csapásként érheti az Európai Bizottság döntése – a svédek nem akarják tétlenül nézni

Bár a magyar szabályozást még az Európai Bizottságban is elismerik, a drasztikus adóemeléssel veszélybe kerülne az a terv, hogy 2040-re füstmentessé váljon az EU. A döntés a Magyarországon működő nikotinpárna-gyártó központot is érintheti, amely hamarosan az egyik legnagyobb lesz a világon. Rövidesen Pécsről termelnek majd dominánsan a BAT nemzetközi hálózatába.

Bár az ártalomcsökkentett termékek piacát egyelőre nem lehet összehasonlítani a hagyományos cigarettáéval, vélhetően hosszú távon, a fogyasztói edukációval párhuzamosan folyamatosan csökken majd a különbség, mint például az elektromos és a dízel autó viszonylatában.

Nem meglepő, hogy a svédek vezető szerepet töltenek be minden olyan konfliktusban, ami az ártalomcsökkentett termékekkel kapcsolatos. Nemzetközi egészségügyi szakértők folyamatosan tesznek közzé olyan tanulmányokat, amelyek a készítők szerint meggyőző bizonyítékot jelentenek arra vonatkozóan, hogy a hasonló szintű nikotinfogyasztás ellenére Svédországban jelentősen alacsonyabb a dohányzással összefüggő megbetegedések és halálesetek aránya, mint máshol.