Árulás Brüsszelben: Ukrajna félreállítaná Orbánt; Von der Leyen nagy pofont kapott – a svédek is kiállnak Magyarország mellett

Orbán Viktor közölte, mikor rendezzük meg a békecsúcsot (VIDEÓ)
A kormányfő közösségi oldalán üzent, és az október 23-i Békemenetről is írt.
Orbán Viktor bejelentette, mikor jön a következő békecsúcs. A szerdai nap legfontosabb hírei egy helyen.
„Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
Majd azzal folytatta,
És persze holnap, a Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre.
Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak” – tette hozzá a kormányfő.
„Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!” – zárta sorait Orbán Viktor.
Pedig a magyar szabályozást megdicsérték Brüsszelben.
Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az Európai Uniónak mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy mielőbb létrejöhessen egy találkozó Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök között Budapesten – írta meg a TASS.
Fico úgy véli, ha az EU valóban békét akar Ukrajnában, ezt a csúcstalálkozót akadálytalanul és a lehető leghamarabb meg kellene szervezni.
A szlovák miniszterelnök úgy véli, ha az EU valóban békét akar Ukrajnában, akkor a budapesti békecsúcsot akadálytalanul és a lehető leghamarabb meg kellene rendezni.
Az Európai Unió már ott tart, hogy módosítja a tagsági szabályokat, csak hogy lehetővé tenné Ukrajna csatlakozását – eleinte szavazati jog nélkül – írta meg az ukrán Korrespondent.
Anton Hofreiter, a német Bundestag Európai Ügyek Bizottságának elnöke nem kertelt, és elmondta, hogy
a stratégiai manőver célja megakadályozni Magyarországot – még konkrétabban Orbán Viktort –, hogy tovább blokkolják az új tagok felvételét.
Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy már decemberre áttörést vár Ukrajna EU-csatlakozásában, mivel szerinte egyre nő a nyomás Orbán Viktoron arra, hogy visszavonja az ukrán EU-tagság vétóját.
Úgy módosítaná a szabályokat Brüsszel, hogy semmi és senki ne állhasson Zelenszkij útjába.
Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén már a közelgő budapesti békecsúcs körül bontakozott ki, amely a tervek szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnök részvételével zajlana.
Dömötör Csaba államtitkár szerint ez a vita azért kerül sorra, mert
sokakat zavarna, ha Budapesten lenne Trump és Putyin elnök béketárgyalása.
Mint fogalmazott, pár embernek a budapesti helyszínnel van baja, másoknak pedig azzal, hogy nem hívják meg a brüsszeli vezetőket, ugyanakkor világossá tette: „Ha éveken keresztül sértegették az amerikai elnököt, ha éveken keresztül mindenkit szégyenpadra ültettek, aki a békéért állt ki, akkor ne csodálkozzanak, ha nem kapnak meghívót egy béketárgyalásra”.
Dömötör szerint a valódi kérdés az, hogy az európai vezetők akarnak-e egyáltalán békét, mert szerinte nem úgy tűnik. Bírálta Ursula von der Leyent is, aki szerinte a beszédeit mindig a háborús politikának rendeli alá, és „egy 800 milliárd eurós csomagot akarnak elfogadtatni katonai kiadásokra.”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Az Európai Számvevőszék jelentése szerint hazánk szabályosan használja fel az uniós forrásokat.