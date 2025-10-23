Ft
manőver Budapesti békecsúcs Robert Fico Magyarország Ukrajna pofon Donald Trump Orbán Viktor Európai Unió

Árulás Brüsszelben: Ukrajna félreállítaná Orbánt; Von der Leyen nagy pofont kapott – a svédek is kiállnak Magyarország mellett

2025. október 23. 05:42

Orbán Viktor bejelentette, mikor jön a következő békecsúcs. A szerdai nap legfontosabb hírei egy helyen.

2025. október 23. 05:42
null

„Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor

Majd azzal folytatta,

És persze holnap, a Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. 

Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak” – tette hozzá a kormányfő.

„Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!” – zárta sorait Orbán Viktor.

Magyarországot is csapásként érheti az Európai Bizottság döntése – a svédek nem akarják tétlenül nézni

Bár a magyar szabályozást még az Európai Bizottságban is elismerik, a drasztikus adóemeléssel veszélybe kerülne az a terv, hogy 2040-re füstmentessé váljon az EU. A döntés a Magyarországon működő nikotinpárna-gyártó központot is érintheti, amely hamarosan az egyik legnagyobb lesz a világon. Rövidesen Pécsről termelnek majd dominánsan a BAT nemzetközi hálózatába.

Bár az ártalomcsökkentett termékek piacát egyelőre nem lehet összehasonlítani a hagyományos cigarettáéval, vélhetően hosszú távon, a fogyasztói edukációval párhuzamosan folyamatosan csökken majd a különbség, mint például az elektromos és a dízel autó viszonylatában. 

Nem meglepő, hogy a svédek vezető szerepet töltenek be minden olyan konfliktusban, ami az ártalomcsökkentett termékekkel kapcsolatos. Nemzetközi egészségügyi szakértők folyamatosan tesznek közzé olyan tanulmányokat, amelyek a készítők szerint meggyőző bizonyítékot jelentenek arra vonatkozóan, hogy a hasonló szintű nikotinfogyasztás ellenére Svédországban jelentősen alacsonyabb a dohányzással összefüggő megbetegedések és halálesetek aránya, mint máshol.

A Smoke Free Sweden neves szakértőkkel közreműködve évek óta azt állítja, hogy 

hárommillió európai lakos életét menthették volna meg az Európai Unió vezetői 2000 és 2019 között, ha más tagállamok is bevezetik Svédország füstmentes, ártalomcsökkentő stratégiáját a dohányzásban.

A jelentés alapján csak Magyarországon akár 251 ezren élhettek volna tovább, ám az Európai Unió az előremutató megközelítés hiányában ezt nem tette lehetővé. 

Bődületes pofont kapott Brüsszel a budapesti békecsúcs miatt: Fico nyilatkozata után álmatlan éjszakái lesznek Von der Leyennek

Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az Európai Uniónak mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy mielőbb létrejöhessen egy találkozó Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök között Budapesten – írta meg a TASS.

Fico úgy véli, ha az EU valóban békét akar Ukrajnában, ezt a csúcstalálkozót akadálytalanul és a lehető leghamarabb meg kellene szervezni.

Az ukránok már az időpontot is tudják: így állítanák félre Orbán Viktort az uniós csatlakozás útjából

Az Európai Unió már ott tart, hogy módosítja a tagsági szabályokat, csak hogy lehetővé tenné Ukrajna csatlakozását – eleinte szavazati jog nélkül – írta meg az ukrán Korrespondent.

Anton Hofreiter, a német Bundestag Európai Ügyek Bizottságának elnöke nem kertelt, és elmondta, hogy

a stratégiai manőver célja megakadályozni Magyarországot – még konkrétabban Orbán Viktort –, hogy tovább blokkolják az új tagok felvételét.

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy már decemberre áttörést vár Ukrajna EU-csatlakozásában, mivel szerinte egyre nő a nyomás Orbán Viktoron arra, hogy visszavonja az ukrán EU-tagság vétóját.

Hatalmas árulás történt Brüsszelben: elképesztő dolog miatt rontottak Magyarországra!

Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén már a közelgő budapesti békecsúcs körül bontakozott ki, amely a tervek szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnök részvételével zajlana.

Dömötör Csaba államtitkár szerint ez a vita azért kerül sorra, mert 

sokakat zavarna, ha Budapesten lenne Trump és Putyin elnök béketárgyalása.

Mint fogalmazott, pár embernek a budapesti helyszínnel van baja, másoknak pedig azzal, hogy nem hívják meg a brüsszeli vezetőket, ugyanakkor világossá tette: „Ha éveken keresztül sértegették az amerikai elnököt, ha éveken keresztül mindenkit szégyenpadra ültettek, aki a békéért állt ki, akkor ne csodálkozzanak, ha nem kapnak meghívót egy béketárgyalásra”.

Dömötör szerint a valódi kérdés az, hogy az európai vezetők akarnak-e egyáltalán békét, mert szerinte nem úgy tűnik. Bírálta Ursula von der Leyent is, aki szerinte a beszédeit mindig a háborús politikának rendeli alá, és „egy 800 milliárd eurós csomagot akarnak elfogadtatni katonai kiadásokra.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

