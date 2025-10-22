Az ukránok már az időpontot is tudják: így állítanák félre Orbán Viktort az uniós csatlakozás útjából

Az Európai Unió már ott tart, hogy módosítja a tagsági szabályokat, csak hogy lehetővé tenné Ukrajna csatlakozását – eleinte szavazati jog nélkül – írta meg az ukrán Korrespondent.

Anton Hofreiter, a német Bundestag Európai Ügyek Bizottságának elnöke nem kertelt, és elmondta, hogy

a stratégiai manőver célja megakadályozni Magyarországot – még konkrétabban Orbán Viktort –, hogy tovább blokkolják az új tagok felvételét.

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy