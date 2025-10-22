Az ukránok már az időpontot is tudják: így állítanák félre Orbán Viktort az uniós csatlakozás útjából

Elképesztő javaslattal áll elő Brüsszel, hogy megvásárolja Orbán Viktor kegyeit
Egy fontos jogot megtagadnának Ukrajnától, hátha így Magyarország nagyobb kedvvel engedi be őket az EU-ba.
Úgy módosítaná a szabályokat Brüsszel, hogy semmi és senki ne állhasson Zelenszkij útjába.
Az Európai Unió már ott tart, hogy módosítja a tagsági szabályokat, csak hogy lehetővé tenné Ukrajna csatlakozását – eleinte szavazati jog nélkül – írta meg az ukrán Korrespondent.
Anton Hofreiter, a német Bundestag Európai Ügyek Bizottságának elnöke nem kertelt, és elmondta, hogy
a stratégiai manőver célja megakadályozni Magyarországot – még konkrétabban Orbán Viktort –, hogy tovább blokkolják az új tagok felvételét.
Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy
már decemberre áttörést vár Ukrajna EU-csatlakozásában, mivel szerinte egyre nő a nyomás Orbán Viktoron arra, hogy visszavonja az ukrán EU-tagság vétóját.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt hangsúlyozta: Ukrajna mindenképp csatlakozni fog az EU-hoz, és Orbán Viktor ne tehet ez ellen semmit.
