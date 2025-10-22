Ft
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Zelenszkij Ukrajna EU-csatlakozás Orbán Viktor Európai Unió

Az ukránok már az időpontot is tudják: így állítanák félre Orbán Viktort az uniós csatlakozás útjából

2025. október 22. 11:25

Úgy módosítaná a szabályokat Brüsszel, hogy semmi és senki ne állhasson Zelenszkij útjába.

2025. október 22. 11:25
null

Az Európai Unió már ott tart, hogy módosítja a tagsági szabályokat, csak hogy lehetővé tenné Ukrajna csatlakozását – eleinte szavazati jog nélkül – írta meg az ukrán Korrespondent.

Anton Hofreiter, a német Bundestag Európai Ügyek Bizottságának elnöke nem kertelt, és elmondta, hogy

a stratégiai manőver célja megakadályozni Magyarországot – még konkrétabban Orbán Viktort –, hogy tovább blokkolják az új tagok felvételét.

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy

már decemberre áttörést vár Ukrajna EU-csatlakozásában, mivel szerinte egyre nő a nyomás Orbán Viktoron arra, hogy visszavonja az ukrán EU-tagság vétóját.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt hangsúlyozta: Ukrajna mindenképp csatlakozni fog az EU-hoz, és Orbán Viktor ne tehet ez ellen semmit.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

pesti051
2025. október 22. 11:43
Ha felveszik Ukrajnát, Putyin pezsgőt bont. Az Európa halála. Nem véletlenül nem ellenzi Ukrajna eu-s tagságát, csak a NATO a tabu téma.
VeressZoltán
2025. október 22. 11:43
Ez az aszott bakzó vénkurva nem szégyelli magát a gyerekei, az egész világ előtt?
optimista-2
2025. október 22. 11:42
Egyben bízom: decemberre Záhonyig nyomulnak az oroszok, vagy legalább Kievig.
blancoagilon
2025. október 22. 11:41
Nagy kár, hogy nem én vagyok Putyin. Már rég nem lenne Fuckrajna.
