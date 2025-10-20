Elképesztő javaslattal áll elő Brüsszel, hogy megvásárolja Orbán Viktor kegyeit

Teljes szavazati jog biztosítása nélkül venne fel Brüsszel új tagállamokat, és ezeknek az országoknak csak akkor biztosítanának teljes körű jogokat, ha már megreformálták az uniós intézmények működését, és nehezebb lesz az egyes tagállamok számára megvétózni a közös döntéseket – írta meg a Politico európai diplomatákra és egy uniós tisztviselőre hivatkozva.

Brüsszelben bármit megtennének Ukrajna mihamarabbi uniós csatlakozásáért

Forrás: Nicolas TUCAT / AFP

A tagsági szabályok módosítására irányuló javaslat nem titkolt célja, hogy

meggyőzzék Orbán Viktort és a hozzá hasonlóan gondolkodó uniós vezetőket Ukrajna uniós csatlakozásának elfogadásáról.

A javaslat egyelőre korai szakaszban van, és azt valamennyi jelenlegi tagállamnak jóvá kell még hagynia.