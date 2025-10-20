Elképesztő javaslattal áll elő Brüsszel, hogy megvásárolja Orbán Viktor kegyeit

Ez azt jelentené, hogy azok az országok, amelyek már elindultak a csatlakozás felé vezető úton – mint például Ukrajna, Moldova vagy Montenegró – hamarabb élvezhetnék az uniós tagság számos előnyét, ám vétójog nélkül. A javaslatról az uniós országok és az Európai Bizottság informálisan tárgyalnak, abban a reményben, hogy az új, csatlakozni kívánó országokat rugalmasabb feltételek mellett fel tudnák venni az EU-ba, és nem lenne szükség az unió alapszerződéseinek átfogó módosítására sem, amit sok tagállam nyíltan elutasított már a kezdetektől.
A nyugat-balkáni országok – Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia – vezetői szerdán Londonban találkoznak uniós vezetőkkel, abban a reményben, hogy sikerül további előrelépéseket tenniük az európai integrációs folyamatban.
A lap információi szerint egy uniós diplomata azt javasolta, a Bizottság gyorsíthatná az eljárást azzal, ha a tárgyalásokat formális jóváhagyás nélkül vinné tovább, vagyis nem lenne szükség minden egyes lépésnél mind a huszonhét tagállam jóváhagyására.
Ezáltal Orbán sem kapna vétójogot a tárgyalások minden szakaszában
– emeli ki a lap.