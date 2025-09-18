Ft
Európa Morten Heiberg Rasmus Mariager Ukrajna Dánia EU

Kifakadtak a dánok: Ukrajna EU-csatlakozása végzetes hibát jelenthet az Európai Unió számára

2025. szeptember 18. 20:06

A jelenlegi geopolitikai és gazdasági helyzetben Ukrajna uniós integrációja nemcsak illúzió, hanem kifejezetten veszélyt is jelenthet az EU stabilitására – figyelmeztet elemzésében Morten Heiberg és Rasmus Mariager dán professzor. Szerintük se vízió, se stratégia Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán.

2025. szeptember 18. 20:06
Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij

Morten Heiberg és Rasmus Mariager dán professzorok szerint Európa és benne Dánia komoly kihívásokkal néz szembe az új világrend kialakulásával, amelynek kapcsán Ukrajna EU-s csatlakozásának kérdésére is kitérnek.

Ukrajna zászlaja
Ukrajna zászlója a Brandenburgi kapu előtt. Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Az Altinget című lapban megjelent elemzésüben figyelmeztetnek:

a jelenlegi geopolitikai és gazdasági helyzetben Ukrajna unós integrációja nemcsak illúzió, hanem kifejezetten veszélyt is jelenthet az EU stabilitására.

„Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy Dániát biztonságosan vezessük be az új világrendbe, amely ezekben az években formálódik” – fogalmaztak.

„Azt halljuk a dán politikusoktól, hogy Ukrajnát fel kell venni az EU-ba, de senki sem tud értelmes megoldást találni arra, hogyan történhetne ez meg. Pedig

Ukrajna EU-tagsága végső esetben akár a EU intézményeinek összeomlásához is vezethet”

– figyelmeztetnek.

Se vízió, se stratégia Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán

Az elemzés szerint az EU bővítési politikájából ráadásul hiányzik a hosszútávú gondolkodás és az átfogó stratégia. Pedig a szerzők szerint az ukrán tagság és annak geopolitikai következményei nemcsak a tagállamok biztonságát, hanem az EU belső egységét illetően is kérdőjeleket vetnek fel.

Amikor nincs egyetértés, a legegyszerűbb semmit sem tenni”

– idézik Angela Merkelt, akinek korábbi kijelentése az elemzés szerzői szerint ma is aktuális.

A szerző páros említett elemzését eredeti nyelven itt olvashatja.

Nyitóképen: Volodimir Zelenszkij ukrán

 

nemecsek-3
2025. szeptember 18. 21:39
"Amikor nincs egyetértés, a legegyszerűbb semmit sem tenni” – idézik Angela Merkelt Hát ha Merkelnél ez már "bölcsesség" kategória - bár semmi meglepő benne, proli a mama - elég távol áll egy Churchill szellemiségtől, de hát ha valakit hájpolni akarnak akkor abból a nullából kell meríteni amije volt
kobi40
2025. szeptember 18. 21:38
Na, végre! Továbbiak⁉️
Gintonic68
2025. szeptember 18. 21:08
Ezek az elemzések egyáltalán nem fogják érdekelni a döntéshozó dán politikusokat...😄
bagira004
2025. szeptember 18. 21:02 Szerkesztve
Ursula a lengyel határkerítés építést pénzel támogatja , mert oroszokkal szomszédos .. Közben nyugaton a határt nyitva tartja a betolakodó élősködők tovább befelé áramlanak . Magyar kerítés építéshez nem járul hozzá , mert nem oroszokkal határos a betolakodónak útjukba esik .
