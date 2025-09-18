Kifakadtak a dánok: Ukrajna EU-csatlakozása végzetes hibát jelenthet az Európai Unió számára

Morten Heiberg és Rasmus Mariager dán professzorok szerint Európa és benne Dánia komoly kihívásokkal néz szembe az új világrend kialakulásával, amelynek kapcsán Ukrajna EU-s csatlakozásának kérdésére is kitérnek.

Ukrajna zászlója a Brandenburgi kapu előtt. Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Az Altinget című lapban megjelent elemzésüben figyelmeztetnek:

a jelenlegi geopolitikai és gazdasági helyzetben Ukrajna unós integrációja nemcsak illúzió, hanem kifejezetten veszélyt is jelenthet az EU stabilitására.

„Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy Dániát biztonságosan vezessük be az új világrendbe, amely ezekben az években formálódik” – fogalmaztak.