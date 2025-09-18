Moszkvából érkezett: ha megvalósul az Európai Unió terve, nem ér véget a háború
Nem finomkodott az orosz külügyminiszter.
A jelenlegi geopolitikai és gazdasági helyzetben Ukrajna uniós integrációja nemcsak illúzió, hanem kifejezetten veszélyt is jelenthet az EU stabilitására – figyelmeztet elemzésében Morten Heiberg és Rasmus Mariager dán professzor. Szerintük se vízió, se stratégia Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán.
Morten Heiberg és Rasmus Mariager dán professzorok szerint Európa és benne Dánia komoly kihívásokkal néz szembe az új világrend kialakulásával, amelynek kapcsán Ukrajna EU-s csatlakozásának kérdésére is kitérnek.
Az Altinget című lapban megjelent elemzésüben figyelmeztetnek:
a jelenlegi geopolitikai és gazdasági helyzetben Ukrajna unós integrációja nemcsak illúzió, hanem kifejezetten veszélyt is jelenthet az EU stabilitására.
„Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy Dániát biztonságosan vezessük be az új világrendbe, amely ezekben az években formálódik” – fogalmaztak.
„Azt halljuk a dán politikusoktól, hogy Ukrajnát fel kell venni az EU-ba, de senki sem tud értelmes megoldást találni arra, hogyan történhetne ez meg. Pedig
Ukrajna EU-tagsága végső esetben akár a EU intézményeinek összeomlásához is vezethet”
– figyelmeztetnek.
Az elemzés szerint az EU bővítési politikájából ráadásul hiányzik a hosszútávú gondolkodás és az átfogó stratégia. Pedig a szerzők szerint az ukrán tagság és annak geopolitikai következményei nemcsak a tagállamok biztonságát, hanem az EU belső egységét illetően is kérdőjeleket vetnek fel.
Amikor nincs egyetértés, a legegyszerűbb semmit sem tenni”
– idézik Angela Merkelt, akinek korábbi kijelentése az elemzés szerzői szerint ma is aktuális.
Volodimir Zelenszkij ukrán