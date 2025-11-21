Ft
szankciórendszer Litasco Magyarország Hortay Olivér szankciók leányvállalat kőolajvezeték usa

Megszólalt a szakértő a másodlagos szankciókról: ez vár Magyarországra

2025. november 21. 21:54

Hortay Olivér nem számít komoly amerikai szigorra.

2025. november 21. 21:54
null

Pénteken léptek életbe hivatalosan az amerikai olajszankciók, ugyanakkor Washington néhány, az ellátásbiztonságot döntően befolyásoló mentességet is engedélyezett, hogy a Lukoil és a Rosznyefty orosz olajtermelő vállalatokat érintő szigorú korlátozások miatt ne álljanak le olyan kulcsfontosságú infrastruktúrák, mint például a kazahsztáni olajvezeték, a több mint ötezer töltőállomásból álló Lukoil-hálózat vagy a burgaszi finomító – írta az Infostart.

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az Inforádióban azt mondta, jelenleg még sok a bizonytalanság az amerikai intézkedésekkel kapcsolatban. Véleménye szerint talán 

az a legfőbb kérdés, hogy a washingtoni adminisztráció mennyire fogja komolyan venni a másodlagos szankciókat, 

ugyanis már a bejelentéskor is „ez keltette a legnagyobb félelmet a piaci szereplőkben”

A közgazdász emlékeztetett, hogy az amerikai kormányzat csak két orosz olajtermelő vállalatot szankcionált: 

  • a Lukoilt, ami magánkézben van, illetve
  • az állami tulajdonban lévő Rosznyefty vállalatot.

Ez a két társaság felel az orosz nyersolajexport meghatározó részéért, és nagyon kiterjedt cégháló van alattuk, akár a leányvállalatok, akár a beszállítók tekintetében – ismertette.

Hortay arra is rámutatott, hogy a másodlagos szankciók elméletileg azokat a partnereket is érintik, amelyek kapcsolatba lépnek a két említett óriáscéggel. Az elmúlt napok fejleményei alapján azonban úgy tűnik, lehetnek kivételek is bizonyos vállalatok, üzemeltetők esetében, amelyeknek közvetlenül van kapcsolódásuk a Lukoillal vagy a Rosznyeftyvel. Az említett kazahsztáni és bolgár infrastruktúra ennek lehet a haszonélvezője, ugyanakkor a szakértő szerint még nagyon sok a kérdőjel, és kevés információ áll a közvélemény rendelkezésére azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen hatásai lehetnek a másodlagos szankcióknak.

Érdemes lesz figyelni a piaci folyamatokat

A szakértő megjegyezte: a következő időszakban még inkább érdemes lesz figyelni a piaci folyamatokat, de véleménye szerint sokatmondó az is, hogy

egyelőre a nyersolaj világpiaci ára nem igazán mozdult el.

Az üzletágvezető felidézte, hogy a szankciók bejelentésekor volt egy jelentős, 8-9 százalékos növekmény. Akkor a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 60 dollár feletti szintről felszaladt 67-68 dollárra, a következő néhány napban viszont a korrekció miatt visszaesett 63 dollárra, és ez a szint azóta lényegében állandósult. Hortay Olivér ezek alapján arra következtet, hogy a piaci szereplők nem számolnak jelentős mennyiségi kieséssel.

A szakember arra is emlékeztetett, hogy Donald Trump a szankciók bejelentésekor elmondta azt is, reméli, minél előbb ki lehet majd vezetni ezeket az intézkedéseket. 

Mint ismert, a Washington által a napokban kiadott mentességi körben Magyarország nem szerepel, de Hortay szerint ennek nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani, mert 

az első körben olyan piaci szereplők érintettek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a két nagy orosz vállalathoz.

A szakértő felhívta arra a figyelmet, hogy a washingtoni megállapodás előtt Magyarország számára az jelentette a veszélyt, hogy a másodlagos szankciók közvetve akár negatív hatást is gyakorolhatnak hazánkra. Tulajdonképpen hasonló helyzet állt elő, mint amikor 2024-ben Ukrajna szankciókat vetett ki a Lukoilra és leányvállalataira. Emlékeztetett, hogy akkor sem a Lukoilt ért intézkedés okozhatott volna problémát a magyar ellátásban, hanem annak egyik leányvállalata, a Litasco helyzete volt fontos magyar szemszögből.

Szerinte Magyarország számára kellő biztosítékot jelent, hogy Donald Trump megígérte Orbán Viktornak a magyar miniszterelnök washingtoni látogatásakor, hogy a szankciók „nem érnek le olyan mélységekig az értékláncokban”, amelyek érinthetnék a Barátság kőolajvezetéken vagy Török Áramlat gázvezetéken érkező szállítmányokat.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

