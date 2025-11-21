Forradalom az űrben: magyar tudósoknak köszönhetően 3D-printerek válthatják ki az eszközszállítást

Az egyik projekt azt vizsgálja, hogyan változik az emberi agy a világűrben. A másik kísérlet célja a 3D nyomtatás, amelynek köszönhetően az űrhajósoknak nem kell minden eszközt magukkal vinniük, elég, ha printelnek az űrben. A HUNOR-program keretében Kapu Tibor kutatóűrhajós rengeteg adattal tért vissza a Földre, de – tudtuk meg – ezeket még csak részben sikerült feldolgozni, hiszen az elemzések időigényesek és alapos validációt igényelnek.

Szeptember 8-án a PTE-re látogatott Kapu Tibor, a HUNOR-program kutatóűrhajósa, aki 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson!

„Mi kutatók is szoktunk pihenni és kikapcsolódni, és ezalatt nézünk filmeket, többek között sci-fit is. Én személy szerint úgy állok hozzá, ha a történet jó és nem próbálják valósnak beállítani vagy valamilyen technikai magyarázatot adni a műszaki eseményekre, akkor csak egy szórakoztató mese. Ellenkező esetben kicsit bosszankodok rajta” – válaszolt Told Roland kutató arra a kérdésre, hogy milyen szemmel nézik a Star Wars egyes jeleneteit, amikor űrhajók hiperűr sebességre kapcsolnak és varázsütésre naprendszereket utaznak át.