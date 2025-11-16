Szegedi muslicák az űrben: így kutatják a DNS túlélését a kozmikus sugárzásban

Szegedi muslicák és a Hold-expedíció

Az SZTE Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék muslicákat küldött a Nemzetközi Űrállomásra.

„Azt vizsgáljuk, hogy a kozmikus sugárzás miként károsítja a DNS-t. Arra is választ szeretnénk kapni, hogy milyen módszerrel lehet ez ellen védekezni” – mondta Kónya Zoltán, aki szerint a mélységi űrutazáshoz, mint a Hold- és a Mars-expedícióhoz elkerülhetetlenek ezek a kísérletek.

A kozmikus sugárzás hatására ugyanis eltörhet, megsérülhet a DNS.

De vannak DNS-regeneráló mechanizmusok, amelyek próbálják rendbe rakni az örökítő anyagot.