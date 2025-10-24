Ft
Nemzeti menet Tisza Párt könyv Magyar Péter

Röpke 4000 forintért megtudhattuk a tiszás vonuláson: miért éppen Magyar Péter?

2025. október 24. 10:20

Nem ez az első mű, amely a Tisza vezér karrierjét taglalja.

2025. október 24. 10:20
null

Fényképek és információk kezdtek keringeni a közösségi médiában arról, hogy a Tisza Párt Nemzeti menet névre keresztelt rendezvényén 4000 forintért volt megvásárolható egy könyv, – Magyar Péter- Miért pont ő? címen – ami azt taglalja, hogy – az író, Fellegi P. Tamás szerint – miért lenne alkalmas Magyar Péter Magyarország miniszterelnökének.

Forrás: Facebook / Kulifai Máté

Leírása szerint, a mű azzal foglalkozik, hogy miért pont Magyar Péternek sikerült megalkotni a Tisza Pártot és, hogy ehhez milyen emberi tulajdonságok kellettek. Illetve bemutatja, hogy hogyan lett a Tiszta Pártból „országszerte tömegeket gyűlésekre vonzó” párt, valamint a Magyar Péterből „hibáiból tanuló politikus”. Az író taglalja azt is, hogy – véleménye szerint – hogyan tenné a Tisza vezér „élhetőbbé” hazánkat.

Nem ez az első Magyar Péterrel foglalkozó könyv az elmúlt évekből. Megjelenés alatt áll az ELTE gondozásában Farkas Eszter és Plesz Bendegúz hasonló című és témájú műve a A Magyar Péter-jelenség – Egy politikai felemelkedés anatómiája. Illetve elérhető még Pilhál Tamás AZ ÁRULÓ című kötete is, amely Magyar Péter Fideszből való kiválását, a Tisza Párt élére jutását, illetve a címszereplő Brüsszeli kapcsolatait mutatja be.

Nyitókép: Facebook / Kulifai Máté

***

