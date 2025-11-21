Szoboszlai Dominik elárulta, mi történt Cristiano Ronaldo mezével

Szoboszlai elárulta, hogy milyen a viszonya a Vörösök egyik legnagyobb sztárjával, az egyiptomi Mohamed Szalahhal. „Felnézek Mo Szalahra, azonban nem úgy tekintek rá, mint egy szupersztárra. Számomra ő Mo. Az első naptól kezdve sokat segített. Az első idényem második felében kevesebb lehetőséget kaptam, s közben ő próbált felrázni és motiválni. Megtanította, hogy miként vigyázzak magamra, nagyon jó a viszonyunk” – vallotta be.

A középpályás beszélt a Liverpool másik két magyarjáról, Kerkez Milosról és Pécsi Árminról is. Úgy véli, mindkettőjükkel nagyon jóban van, sokat segítenek egymásnak.

Milos olyan számomra, mint a kisöcsém, aki néha az idegeimre megy, de tudom, hogyan kezeljem, és hallgat is rám”

– jegyezte meg.

Szoboszlai kitért arra is, miként kapcsolódik ki a szabadidejében és extra nyomást érez-e amiatt, hogy Magyarországon szupersztárként kezelik. „Mostanában kevés időm van pihenni, ugyanis rengeteg mérkőzésen játszom. Sokat utazunk, pihenni talán a válogatott meccsek előtt van időm, akkor meglátogatom a családomat és a barátaimat. Próbálok nem gondolni erre, de persze én is érzem néha a nyomást. Ám mind klub-, mind válogatott szinten próbálom a maximumot nyújtani” – nyilatkozott.