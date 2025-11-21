Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
válogatott Liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik elárulta, mi történt Cristiano Ronaldo mezével

2025. november 21. 21:27

A Liverpool magyar középpályása címlapra került a World Soccer magazin decemberi számában. Az interjúban beszélt többek között az apaságról, a céljairól és példaképéről, Cristiano Ronaldóról is. Szombaton jön a Liverpool–Nottingham!

2025. november 21. 21:27
null

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerepel az angol nyelvű World Soccer magazin decemberi kiadásának címlapján. A vele készült interjúban – amelyet a Nemzeti Sport szemlézett egy nappal a Liverpool–Nottingham előtt – a játékos beszél többek között a liverpooli szerepköréről, a budapesti Bajnokok Ligája-döntőről és az apaságról is – számolt be róla az MTI.

Liverpool–Nottingham
Liverpool–Nottingham: Szoboszlaira szombaton újabb bajnoki vár / Fotó: MTI/AP/Jon Super

Ezt is ajánljuk a témában

„Számomra most már a lányom az első. Rengeteg figyelmet fordítok rá, és nagyon élvezem ezt az időszakot. Megváltozott a napi rutinom, nincs annyi szabadidőm, mint korábban” – mondta a 25 éves futballista azzal kapcsolatban, hogy nyáron megszületett első gyermeke. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette: a sporttal kapcsolatos gondolkodása nem változott meg a lánya érkezésével, de az apróságokon már kevésbé idegesíti fel magát, mivel vannak fontosabb dolgok is az életben. Majd beszélt a Cristiano Ronaldóval történt mezcseréről is.

Amikor vége lett a meccsnek, elkértem a mezét, és ő mondta, hogy nem felejtette el, amit Budapesten beszéltünk. Ráadásul alá is írta nekem. Bekereteztetem, és kirakom a falamra.”

A beszélgetésben felidézte a kezdeteket, miszerint 

  • keményen dolgozott, hogy elérje a céljait, és 
  • mindig a legerősebb bajnokságokban akart szerepelni. 

Megerősítette, hogy nagy szó volt a Premier League megnyerése és kifejtette, hogy mit gondol az esetleges címvédésről. „Ez jár mindenki fejében, mindenki boldog lenne, ha újra megnyernénk. Viszont hosszú az idény, sok mindenre kell figyelnünk, és meccsről meccsre kell haladnunk előre. Az Arsenalnak, a Manchester Citynek és a Chelsea-nek is remek csapata van, így nehéz időszak vár ránk, ám a tavalyi idény sem volt könnyebb” – fogalmazott. 

Szoboszlai elárulta, hogy milyen a viszonya a Vörösök egyik legnagyobb sztárjával, az egyiptomi Mohamed Szalahhal. „Felnézek Mo Szalahra, azonban nem úgy tekintek rá, mint egy szupersztárra. Számomra ő Mo. Az első naptól kezdve sokat segített. Az első idényem második felében kevesebb lehetőséget kaptam, s közben ő próbált felrázni és motiválni. Megtanította, hogy miként vigyázzak magamra, nagyon jó a viszonyunk” – vallotta be. 

A középpályás beszélt a Liverpool másik két magyarjáról, Kerkez Milosról és Pécsi Árminról is. Úgy véli, mindkettőjükkel nagyon jóban van, sokat segítenek egymásnak. 

Milos olyan számomra, mint a kisöcsém, aki néha az idegeimre megy, de tudom, hogyan kezeljem, és hallgat is rám”

– jegyezte meg. 

Szoboszlai kitért arra is, miként kapcsolódik ki a szabadidejében és extra nyomást érez-e amiatt, hogy Magyarországon szupersztárként kezelik. „Mostanában kevés időm van pihenni, ugyanis rengeteg mérkőzésen játszom. Sokat utazunk, pihenni talán a válogatott meccsek előtt van időm, akkor meglátogatom a családomat és a barátaimat. Próbálok nem gondolni erre, de persze én is érzem néha a nyomást. Ám mind klub-, mind válogatott szinten próbálom a maximumot nyújtani” – nyilatkozott. 

Jürgen Kloppot és Arne Slotot különböző stílusú menedzsernek tartja, és nem is akart különbséget tenni köztük taktikailag. A holland szakvezetőnél több poszton is futballozott. „Véleményem szerint egy középső középpályás más posztokon is könnyebben bevethető. A pálya közepén történik a legtöbb akció, a szélen egy kicsit több idő van gondolkodni, és egy kicsivel több terület is nyílhat előtted. A magam részéről ezért is tudom megoldani a jobbhátvéd szerepkörét” – fejtette ki. 

Szoboszlai Dominik a terveiről is említést tett. 

A magyar gyerekek példaképe akarok lenni, de ha lehetséges, akkor az egész világé! Azt akarom, hogy száz év múlva is emlékezzenek rám!”

 – idézte az NS. 

Elmondta: extra motivációt jelent számára, hogy 2026-ban Budapesten lesz a Bajnokok Ligája fináléja. „Nem hiszem, hogy lenne ennél szebb történet, ugyanis minden álmom a BL megnyerése. Most egy újabb csapatban játszom, amelynek esélye van eljutni a budapesti döntőbe” – fogalmazott.

Szombaton Liverpool–Nottingham

Szoboszlainak legközelebb szombaton szurkolhatunk, amikor Liverpool–Nottingham mérkőzést rendeznek a Premier League-ben.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2025. november 21. 22:55
Tisztelet Dominiknak.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!