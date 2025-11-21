Szoboszlai Dominik elárulta, mi történt Cristiano Ronaldo mezével

„Rendben lesz, Liverpoolban már hozzászokott a csalódásokhoz” – így vigasztalta edzője Szoboszlait
A holland edző szerint jogosan hosszabbított ennyit a magyar–íren a játékvezető.
A Liverpool magyar középpályása címlapra került a World Soccer magazin decemberi számában. Az interjúban beszélt többek között az apaságról, a céljairól és példaképéről, Cristiano Ronaldóról is. Szombaton jön a Liverpool–Nottingham!
Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerepel az angol nyelvű World Soccer magazin decemberi kiadásának címlapján. A vele készült interjúban – amelyet a Nemzeti Sport szemlézett egy nappal a Liverpool–Nottingham előtt – a játékos beszél többek között a liverpooli szerepköréről, a budapesti Bajnokok Ligája-döntőről és az apaságról is – számolt be róla az MTI.
Ezt is ajánljuk a témában
A holland edző szerint jogosan hosszabbított ennyit a magyar–íren a játékvezető.
„Számomra most már a lányom az első. Rengeteg figyelmet fordítok rá, és nagyon élvezem ezt az időszakot. Megváltozott a napi rutinom, nincs annyi szabadidőm, mint korábban” – mondta a 25 éves futballista azzal kapcsolatban, hogy nyáron megszületett első gyermeke.
Hozzátette: a sporttal kapcsolatos gondolkodása nem változott meg a lánya érkezésével, de az apróságokon már kevésbé idegesíti fel magát, mivel vannak fontosabb dolgok is az életben. Majd beszélt a Cristiano Ronaldóval történt mezcseréről is.
Amikor vége lett a meccsnek, elkértem a mezét, és ő mondta, hogy nem felejtette el, amit Budapesten beszéltünk. Ráadásul alá is írta nekem. Bekereteztetem, és kirakom a falamra.”
A beszélgetésben felidézte a kezdeteket, miszerint
Megerősítette, hogy nagy szó volt a Premier League megnyerése és kifejtette, hogy mit gondol az esetleges címvédésről. „Ez jár mindenki fejében, mindenki boldog lenne, ha újra megnyernénk. Viszont hosszú az idény, sok mindenre kell figyelnünk, és meccsről meccsre kell haladnunk előre. Az Arsenalnak, a Manchester Citynek és a Chelsea-nek is remek csapata van, így nehéz időszak vár ránk, ám a tavalyi idény sem volt könnyebb” – fogalmazott.
Szoboszlai elárulta, hogy milyen a viszonya a Vörösök egyik legnagyobb sztárjával, az egyiptomi Mohamed Szalahhal. „Felnézek Mo Szalahra, azonban nem úgy tekintek rá, mint egy szupersztárra. Számomra ő Mo. Az első naptól kezdve sokat segített. Az első idényem második felében kevesebb lehetőséget kaptam, s közben ő próbált felrázni és motiválni. Megtanította, hogy miként vigyázzak magamra, nagyon jó a viszonyunk” – vallotta be.
A középpályás beszélt a Liverpool másik két magyarjáról, Kerkez Milosról és Pécsi Árminról is. Úgy véli, mindkettőjükkel nagyon jóban van, sokat segítenek egymásnak.
Milos olyan számomra, mint a kisöcsém, aki néha az idegeimre megy, de tudom, hogyan kezeljem, és hallgat is rám”
– jegyezte meg.
Szoboszlai kitért arra is, miként kapcsolódik ki a szabadidejében és extra nyomást érez-e amiatt, hogy Magyarországon szupersztárként kezelik. „Mostanában kevés időm van pihenni, ugyanis rengeteg mérkőzésen játszom. Sokat utazunk, pihenni talán a válogatott meccsek előtt van időm, akkor meglátogatom a családomat és a barátaimat. Próbálok nem gondolni erre, de persze én is érzem néha a nyomást. Ám mind klub-, mind válogatott szinten próbálom a maximumot nyújtani” – nyilatkozott.
Jürgen Kloppot és Arne Slotot különböző stílusú menedzsernek tartja, és nem is akart különbséget tenni köztük taktikailag. A holland szakvezetőnél több poszton is futballozott. „Véleményem szerint egy középső középpályás más posztokon is könnyebben bevethető. A pálya közepén történik a legtöbb akció, a szélen egy kicsit több idő van gondolkodni, és egy kicsivel több terület is nyílhat előtted. A magam részéről ezért is tudom megoldani a jobbhátvéd szerepkörét” – fejtette ki.
Szoboszlai Dominik a terveiről is említést tett.
A magyar gyerekek példaképe akarok lenni, de ha lehetséges, akkor az egész világé! Azt akarom, hogy száz év múlva is emlékezzenek rám!”
– idézte az NS.
Elmondta: extra motivációt jelent számára, hogy 2026-ban Budapesten lesz a Bajnokok Ligája fináléja. „Nem hiszem, hogy lenne ennél szebb történet, ugyanis minden álmom a BL megnyerése. Most egy újabb csapatban játszom, amelynek esélye van eljutni a budapesti döntőbe” – fogalmazott.
Szoboszlainak legközelebb szombaton szurkolhatunk, amikor Liverpool–Nottingham mérkőzést rendeznek a Premier League-ben.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor