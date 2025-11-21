„Rendben lesz, Liverpoolban már hozzászokott a csalódásokhoz” – így vigasztalta edzője Szoboszlait

„Beszélgettünk, de nemcsak vele, hanem Kerkezzel is, hiszen ez mindkét játékosnak nagy csalódás volt természetesen” – reagált a kérdésre a holland szakember a Liverpool hivatalos oldalának beszámolója szerint. – Ilyen közel lenni a rájátszáshoz, és kiesni a hosszabbítás hosszabbításában… Egyébként jogos volt a plusz ráadás, direkt megnéztem. Kíváncsi voltam, hogy történt-e csere az előre jelzett ötperces hosszabbításban, és ha jól láttam, kettő is, úgyhogy a játékvezető joggal húzott még rá.

De borzasztó ilyenkor gólt kapni. Andy Robertson esetében ugyanakkor azt is látjuk, mit jelent a másik oldalon lenni egy olyan országnak, amelyik régen járt már világbajnokságon. Magyarországon is hasonló lett volna a boldogság, ugyanakkor a pótselejtező még nem jelenti azt, hogy kijutottál a vébére, csak lehetőséget kapsz rá.”

Slot ezután bevallotta: meg kellett kérdeznie Szoboszlai Dominiktól, van-e még esélye a magyaroknak a pótselejtezőre, mert nem volt számára egyértelmű, hogy a Nemzetek Ligájából még odakerülhetnek-e – sajnos azt a választ kapta, amit mi is jól ismerünk: nincs esély.

„Nehéz lehet neki, mert nagyon jó sorozatuk volt a válogatottal, sok pontot szereztek a selejtezőcsoportjukban, mégsem jutottak tovább.