„Rendben lesz, Liverpoolban már hozzászokott a csalódásokhoz” – így vigasztalta edzője Szoboszlait

Megint elfogytak Liverpoolban a jobbhátvédek – Szoboszlairól kérdezték Slotot, ezt válaszolta
Sok a sérült a Premier League-címvédőnél.
A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot megerősítette, hogy elbeszélgetett Szoboszlai Dominikkal a magyar labdarúgó-válogatott Írország elleni vereségéről. A magyar középpályásnak nincs ideje a sebeit nyalogatni: szombaton jön a Liverpool–Nottingham Forest a Premier League-ben.
A világ labdarúgása kezd visszatérni a normális kerékvágásba, folytatódnak a nemzeti bajnokságok. Ettől függetlenül még témát szolgáltat sok helyen a világbajnoki selejtező – így volt ez Angliában, a Liverpool–Nottingham Forest bajnoki mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón is. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata a Manchester City elleni sima vereség után próbál visszatalálni a győzelem útjára.
A Vörösök vezetőedzője, Arne Slot válaszolt az újságírók kérdéseire a klub edzőközpontjában, és a sajtóesemény végén arra terelődött a szó, hogy beszélgetett-e arról a legjobb formában lévő játékosával, Szoboszlaival, hogy vasárnap milyen körülmények között szenvedett vereséget Magyarország Írország ellen.
„Beszélgettünk, de nemcsak vele, hanem Kerkezzel is, hiszen ez mindkét játékosnak nagy csalódás volt természetesen” – reagált a kérdésre a holland szakember a Liverpool hivatalos oldalának beszámolója szerint. – Ilyen közel lenni a rájátszáshoz, és kiesni a hosszabbítás hosszabbításában… Egyébként jogos volt a plusz ráadás, direkt megnéztem. Kíváncsi voltam, hogy történt-e csere az előre jelzett ötperces hosszabbításban, és ha jól láttam, kettő is, úgyhogy a játékvezető joggal húzott még rá.
De borzasztó ilyenkor gólt kapni. Andy Robertson esetében ugyanakkor azt is látjuk, mit jelent a másik oldalon lenni egy olyan országnak, amelyik régen járt már világbajnokságon. Magyarországon is hasonló lett volna a boldogság, ugyanakkor a pótselejtező még nem jelenti azt, hogy kijutottál a vébére, csak lehetőséget kapsz rá.”
Slot ezután bevallotta: meg kellett kérdeznie Szoboszlai Dominiktól, van-e még esélye a magyaroknak a pótselejtezőre, mert nem volt számára egyértelmű, hogy a Nemzetek Ligájából még odakerülhetnek-e – sajnos azt a választ kapta, amit mi is jól ismerünk: nincs esély.
„Nehéz lehet neki, mert nagyon jó sorozatuk volt a válogatottal, sok pontot szereztek a selejtezőcsoportjukban, mégsem jutottak tovább.
Nehéz, bár mostanában a Liverpoolban is hozzászokhatott a csalódásokhoz, még ha nem is ekkorákhoz. Rendben lesz, továbbra is keményen fog dolgozni, nem gondolnám, hogy ez kihat a teljesítményére.”
A Liverpool szombat délután 4 órától fogadja a Nottingham Forest csapatát a Premier League-ben.
