Versenyjogi vizsgálatot indult a Red Bull ellen: egész Európában szabálytalan stratégiát alkalmazhattak

Az Európai Bizottság versenyjogi vizsgálatot indított a Red Bull ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a vállalat az Európai Gazdasági Térség egészére kiterjedő stratégiával korlátozhatta a versenyt az energiaitalok piacán.
A brüsszeli testület szerint a cég olyan megállapodásokat köthetett partnereivel, amelyek gátolták a 250 milliliternél nagyobb kiszerelésű energiaitalok értékesítését az úgynevezett off-trade csatornákban – vagyis a szupermarketekben és a benzinkutaknál.
A gyanú szerint a Red Bull pénzügyi és természetbeni ösztönzőket biztosított kereskedelmi partnereinek annak érdekében, hogy ne forgalmazzák a versenytársak termékeit, illetve hátrányosan – például kevésbé előnyös polcelhelyezéssel – kezeljék azokat.
A Bizottság szerint a vállalat a „kategóriamenedzseri” szerepét is felhasználhatta a piac befolyásolására. Ez a pozíció lehetővé teszi, hogy egy gyártó meghatározza, miként helyezik el és promótálják az adott termékkategóriát – jelen esetben az energiaitalokat – az üzletláncokban. A Red Bull így előnyhöz juthatott azzal, hogy beleszólt a versenytársak termékeinek kiválasztásába és láthatóságába.
Ez az első alkalom, hogy az uniós versenyhatóság formális eljárás keretében vizsgálja: egy vállalat visszaélt-e a kategóriamenedzseri pozíciójával, hogy korlátozza a konkurenciát. Amennyiben a gyanú beigazolódik, a Red Bull megsérthette az uniós jogot, amely tiltja a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést.
A vizsgálat 2023 tavaszán indult, amikor az uniós hatóságok helyszíni ellenőrzéseket tartottak a cég ausztriai központjában és több európai leányvállalatánál. A Red Bull ugyan megtámadta az eljárás engedélyezését, ám a bíróság 2023 szeptemberében elutasította keresetét, majd 2025 októberében jogerősen is jogszerűnek ítélte a Bizottság döntését. A vállalat jelenleg is vitatja a brüsszeli vizsgálathoz kapcsolódó többletköltségek megtérítését, ez az ügy még folyamatban van.
A Red Bull, amely az energiaitalok piacán világszinten is meghatározó szereplő, most komoly szankciókra számíthat, ha a Bizottság megállapítja a szabályszegést. A vizsgálat eredménye nemcsak a vállalat, hanem a teljes európai kiskereskedelmi szektor számára precedenst teremthet arra, milyen korlátai vannak a gyártók befolyásának a bolti termékelhelyezésekben.
