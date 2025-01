Poe és misztikum. Az olasz western tényleg bármit elbír?

Gondolhatja a gyanútlan olvasó, ha a kezébe kerül egy fumetti, avagy egy olasz képregény. Utóbbi műfaj, ha népszerűségét tekintve nem is veheti fel a versenyt az angol nyelvterületekről érkező vetélytársaival, azért az Anagram Comics és a Frike kiadók jóvoltából már Magyarországon is megvetette a lábát. Tavaly egy kisebb összegzőnk is megjelent az újdonságok kapcsán, amik közé azonban a felhozatal néhány fontos darabja nem került be – nem véletlenül, mert az olasz western képviselőinek külön cikket terveztünk.

Zagor és Suttogó Szél

Elvégre a vaskos, puhafedeles kötetekbe belenézve sokan elcsodálkozhatnak: semmi szuperhős; nincsenek színes oldalak vagy éppen egyértelmű héroszok átlagon felüli adottságokkal; sőt gyakran még a főszereplők tettei vagy indítékai is morálisan megkérdőjelezhetők?

A megszokottól eltérő az olasz képregények western vonala is, ami ugyan nem vagy csak részben idézi a filmes Sergio Leone és például Sergio Corbucci-féle spagetti western irányt, így is kellően markáns stílust biztosít a különlegességek kedvelőinek. Akár a Sergio Bonelli (a híres és az olasz csizmán elsődleges szereplőnek számító kiadó névadója és alkotója) teremtette Zagorról, akár a Gianfranco Manfredi-féle Suttogó Szélről beszélünk.