Egy kis Itália képekben – fumettik magyarul

Coney Islandtől a náci Németországig

Az Anagram Comics nem egy új vállalkozás, hiszen a kiadó már évekkel ezelőtt belevágott olyan sorozatok fordításába, mint például a misztikus, kalandos Zagor, vagy éppen az olasz fumetti egyik legismertebb zászlóvivője, az 1962-ben indult Diabolik. Utóbbi külön műfajt teremtett az ekkor már egyre jelentősebb olasz képregény-iparban: ez a fumetto nero, a „keményvonalas” krimiképregény, amelynek legfőbb jellemzője az enigmatikus antihős és az ő történeteinek morálisan összetett, a jót és rosszat gyakran relativizáló világa.

Az azóta eltelt több mint 55 évben pedig a Diabolik nemcsak a fumetti (olasz képregény), hanem az olasz tömegkultúra egészének megkerülhetetlen jelenségévé vált.

Anagram Comics: Gyáva vidék fumetti

Mindezek mellett pedig ott vannak az Anagram Funettik (AF), és ha megnézzük a kiadványokat, az egyből szemet szúr, hogy a különálló történeteket egyben leközlő, puhafedeles könyvek egészen vaskosak. Még a 120 oldalas Gyáva vidék (AF4) a legvékonyabb, noha tartalma nem kevésbé súlyos, mint bármelyik, 300 oldal közelében járó másik köteté.

Alessandro Bilotta története ugyanis kőkemény thriller, Kalifornia farmvidékéről, ahova a korábban onnan menekülő Hazael egy gyilkossági nyomozás okán tér vissza.

Pietro Vitrano rajzainak (is) hála az egész sztori alatt érezni a cselekmény realizmusát, miközben kicsit a Southern bastards – Déli rohadékok, mellé pedig A kikiáltó is beugrik az olvasónak. Amerikában marad az 1920-as évek New Yorkját bemutató Coney Island (AF1), ami 300 oldalon mutatja be Gianfranco Manfredi gengsztersztoriját, amely egy noiros indítással és egy nyomozó mindennapjaival veti bele magát az alvilági mocsokba, amit több szemszögből is megismerhetünk.