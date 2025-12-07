Áll hát a kertben, és vár – Jézus születésére

Az advent első vasárnapja előtti héten minden napra jutott egy mese. Először a havazás jött, olyan és akkora, amilyet a kertember már évek óta nem látott. Ám most alig egy óra leforgása alatt klasszikus tájkép bontakozott ki a szeme előtt, ahogy végignézett a kerten. Élénk szél hordta a porhót, összehordva hetet s havat, mintha el­szabadult volna egy nagyobb cukorszállítmány a szemközti, a közeli kisvárost a Balatonnal összekötő úton. Reggelre elállt, puha csend ereszkedett a tájra és benne a kertre. Tisztán látszottak az éjszakai vendég őzek nyomai.

Délutánra érkezett meg a fagy, váratlanul és hirtelen, egy óra alatt nyolc fokot esett a hőmérséklet és a hőmérő higanyszála, ahogyan azt régebben mondták a rádióban, miközben a készülék zöld lámpácskája bevilágította a gombokat és a gondosan politúrozott faborítást. De ezen az estén a kertember az időjárás-állomásának digitális kijelzőjén észlelte, hogy immáron mínusz nyolc fok van odakint. Amikor éjjel még egyszer kiment a kutyával, recsegett-ropogott a lábuk alatt a megfagyott hó. Befagyott a kicsiny tó vize is, a tavacskáé, a tündértóé, amivel a kertember és a felesége nyár közepe óta bíbelődtek kettesben. Ásóval, lapáttal, késsel, majd kőre kő.