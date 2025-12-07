Süllyedhet ennél mélyebbre az emberi szellem?

A helyzet alkalmat ad rá, hogy az író elméleti fizikáról, csillagászatról, biokémiáról, matematikáról, teológiáról, informatikáról beszélhessen, de az egyébként izgalmas történetben szó esik még a család felbomlásáról, a szegénységről, a gyerekbántalmazásról, a rasszizmusról és a helyi-egyetemi politikáról is. Mély és magas a mű, ahogy mondani szokták. Érdemes elolvasni, ha másért nem, hát a pornográf jelenetek miatt. (Nyugi, nők is szerepelnek.)

Azért a biztonság kedvéért rákérdeztem a mesterséges intelligenciánál, hogy van-e hasonló magyar regény. Sajnálkozva tárta szét a karját, Esterházyt, Nádast, Krasznahorkait ajánlva, amelyekben úgymond van azért filozófia. Gyanítom, ha a Lessi hazatérre kérdeztem volna rá, ugyancsak ezt a hármat jelölte volna be,

hála fejlett kritikai életünknek.

Updike talán észre sem vette, de az egész könyvéből süt egy gondolat, vagy inkább életérzés. Szereplői, legyenek bármilyen erkölcstelenek (vérfertőzők, házasságtörők), elidegenedettek vagy sznobok, nem dolgozni járnak. Hanem tanulni, munkát végezni, mert érteni akarják általa önmagukat. Mindeközben öntudatlanul felelősséggel vannak a világért is, annak haladásáért, más szavakkal, kötelességtudók, és nem Reagant szidni keresik fel a munkahelyeiket. A srác ennek megfelelően megkapja az ösztöndíjat és a processzoridőt az értelmes kutatási tervére, és másodlagos, hogy a pozitív döntéshez végül is milyen helyi politikai vagy személyes érdekek vezettek még.

Itt el is jutottunk az egyik olyan kérdéshez, amit a feleségemmel meg szerettem volna beszélni. Egy hír szerint megkezdte a működését Chilében a Vera Rubinról elnevezett obszervatórium, melynek feladata a déli égbolt igen részletes feltérképezése, méghozzá filmszerűen követve a mozgásokat és változásokat.